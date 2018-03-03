阿森纳连续两场被曼城3比0零封，的确是成全了对手的同时给自身留下了耻辱记忆，因为很少有球队能连续两场以相同的比分惨败给同一对手。赛后部分球迷都认为这简直是重播了一次比赛，因为阿森纳主帅在应对方面完全不奏效，当属两场败仗的最大主因，瓜帅的谋略则高一筹，不过教授则认为两次落败不丢人，因为曼城比其他豪门更强大，这样的话让枪迷很难过。





回看本赛季曼城在联赛中的强强对话中的表现，球队先后5比0利物浦、1比0切尔西、3比1阿森纳、2比1曼联、4比1热刺、3比4利物浦，再就是近两场3比0拿下枪手。可以看出曼城对阵诸强多数能打进3球以上，哪怕利物浦在惨败后完成复仇，也在比赛中丢了3球。而切尔西和曼联虽然惜败曼城，但是失球数少，这说明红蓝两军的防线还是有效的限制了对手，曼城接下来的对手就是切尔西。





必须承认的是温格在近两场比赛中完败给瓜迪奥拉，也成为赛后被质疑的焦点，如果本赛季无缘前四，还在欧联杯出局的话，阿森纳高层的确可能动了换帅的心。哪怕温格赛后呼吁球员们要团结起来重拾信心，但是本赛季球队目前的情况想争第四都难。枪手接下来要面临一周双赛的考验，联盟杯两回合面对的是AC米兰，如果欧联杯出局的话才可能全心在联赛抢分，但是温格是绝对不会放弃欧联杯的争夺的，这样一来则可能双线受累导致联赛再度失分。





近两场比赛中温格派出的首发人员有4个人员上的不同，但是针对性都不足。联赛杯决赛阿森纳首发是奥斯皮纳、钱伯斯、穆斯塔菲、科斯切尔尼、贝莱林、扎卡、拉姆塞、蒙雷亚尔、厄齐尔、威尔希尔、奥巴梅扬，比赛中穆斯塔菲和阿奎罗对抗失位导致球队先失一球，此后球队防守不到位导致第二粒失球，第三球则是防守对席尔瓦疏于防范导致后者转身抽射锁定胜局。这场比赛中温格早早就做出换人调整，第26分钟科拉希纳茨换下蒙雷亚尔，第65分钟维尔贝克换下钱伯斯、第73分钟伊沃比换下拉姆塞，这三人都没祭出力挽狂澜的表现。





回到联赛再度面对曼城的比赛中，切赫、科拉希纳茨、维尔贝克、姆希塔良替换奥斯皮纳、钱伯斯、蒙雷亚尔、威尔希尔首发出战，这次犯错的则是得到首发机会的科拉希纳茨，贝纳尔多就是在第15分钟过掉他先拔头筹的，13分钟后又是席尔瓦接阿奎罗传球建功，连续两场比赛阿森纳防线都没对这位曼城真核防守到位，的确需要反思。第三球则是贝莱林失去重心摔倒，给了萨内轻松破门的机会，此前在对阵切尔西的比赛贝莱林就曾犯错，随后进球将功补过，而对阵曼城的比赛中他在上半场第33分钟的犯错却无从弥补了，可以确定的是贝莱林的确是双面魔，能出利刃亦能自残。





瓜帅本赛季在联赛内的6分钟战中保持着很高的胜率，在联赛杯决赛中的首发是布拉沃、沃克、孔帕尼、奥塔门迪、达尼洛、德布劳内、费尔南迪尼奥、京多安、萨内、阿圭罗、席尔瓦，主帅只是是在第52分钟贝尔纳多换下费尔南迪尼奥，第77分钟的时候用热苏斯换下了萨内。联赛再度对阵阿森纳的比赛中瓜帅做出2个了人员上的调整，埃德森、贝纳尔多替换布拉沃、费尔南迪尼奥出战，如此安排也是为了连续拿下阿森纳，估计就连瓜帅也没想到可以连续两场3球零封对手。





联赛杯比赛中曼城射门12比5，射正3比2，3次射正全部命中，角球7比2，制造了一粒进球。联赛中曼城射门9比10，射正都为5次，曼城继续命中3球，阿森纳却颗粒无收。占据主场优势的枪手角球6比1，但是这样的数据却无法破门，这一点也令人不解。曼城两场比赛的功臣是阿奎罗、孔帕尼、萨内、贝纳尔多和席尔瓦，后者两场比赛都有1粒进球更为关键。





这两场比赛战罢引发了热议，阿森纳球迷不能接受的是联赛杯决赛枪手还在力搏，但是联赛主场一战球队上半场就丢3球，下半场对手明显有收着踢的意思，明显是脚下留情了，这一点更让枪迷觉得丢脸。对于曼城来说联赛再虐枪手的比赛中萨内传射建功很关键，伤愈复出后再度祭出绝佳的表现令曼城人很是开心。此外埃德森本场发挥很关键，5次扑救和2次解围也是力保球门不失的功臣。相比切赫加盟阿森纳后不断被后防线坑相比，曼城主力和替补两位门将的表现都不错，除了门神本身的实力外，瓜帅加固后防线之后门将的压力也减轻了。当然部分比赛中门将的表现当为第一功臣，这其中联赛杯夺冠当谢布拉沃的神奇表现。



