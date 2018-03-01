



近期是英超第二番的魔鬼赛程，排名前列的球队均遭遇强强对话，曼联在逆转了切尔西后要客战本赛季曾多次造冷的水晶宫，球队也需要全力面对才行。本赛季水晶宫先后0比0平曼城、2比1切尔西，上轮联赛差点就逼平热刺，的确是不容轻视的对手。除了赛程上的问题，曼联近期也有诸多大事发生，球队续约了三位悍将，其实内中却藏有玄机。





曼联近日和阿什利-扬、布林德、约翰斯通续约至2019年，这样延续一年是因为此前的合同中有延长一年的条款，所以这三名在球队表现各异的球员却都得到了相同的待遇，这一点也让人们有一些困惑。其实如果联想一下近期曼联的动向就能明白其中缘由，因为球队之前还激活了埃雷拉、卢克肖、马塔，巧合的是这三将也是2019年到期，这就意味着下赛季结束后曼联可能迎来大的变革，这其中一大部分人会离开，球队则可能大换血。





自然这个换血也是有前提的，那就是本赛季和下赛季球队都没能赢得联赛和欧冠的冠军奖杯，俱乐部则可能锐意的进行彻底改变。参见瓜帅入主曼城后的一系列换血行动，必须承认的是本赛季的蓝月亮已经算是很成功了，如果接下来斩获最重要的两座奖杯的话，曼联想完成超越就必须大投入才行。





从之前的执教历程来看，穆帅的次赛季的确是能获得重要奖杯的，但是如果是足总杯的话，则无关痛痒。本赛季联赛冠军基本没指望，欧冠也如浮云一般，很难以想象球队能在对阵巴萨或大巴黎以及拜仁的比赛中笑到最后，那么下赛季就成为穆帅力拼的时候了。如果下赛季赢得奖杯则可能进行部分球员的更换，如果颗粒无收的话势必会大清理，这其中主帅的位置也唯恐不保。





曼联这样的举措的确是正确的，否则就可能在随后的几个赛季中被曼城所压制。本赛季阿森纳已经在小范围送走一些功勋和老将，甚至可能更换主帅，而一旦下了换帅的决定的话，则是大换血的开始。这样的情况下更逼迫曼联更早的行动，否则就不是有没有冠军的问题，而是在不在前四的问题了。





红魔对三位悍将完成续约之后，今夏合同到期的就剩下伊布和费莱尼了，前者的确无法再度迎来职业生涯的第二春了，走是必然的。费莱尼则是因为伤病的影响，留下来能发挥的作用也是有限的，所以让这两人赛季结束离开也是比较正确的选择。





目前的曼联其实最需要的是锋线和中场球员迎来大爆发，启用进攻端的全部能量。仔细查看一些进入2018年曼联的战绩就可以发现一个特点，球队不是零封对手就是被对手零封。红魔先后2比0埃弗顿和哈德斯、3比0斯托克城、1比0伯恩利，足总杯2比0德比郡、4比0约维尔、2比0哈德斯。但是不胜的三场比赛也0进球，球队先后0比2热刺、0比1纽卡，欧冠0比0塞维利亚。这说明一旦被遏制了进攻球队就会失分，这对于接下来主场迎战利物浦和欧冠对阵塞维利亚的生死战都是不利的，加上对阵切尔西也是2比1逆转取胜，过程也并不容易，所以曼联的前景依旧不明朗。



