



曼城拿下阿森纳夺得联赛杯冠军之后，除了各路媒体的赞扬和恭喜外，还有一些不同的声音出现，这些人都和刚刚拿下切尔西的曼联有关。吉格斯首先表示不同意见，他认为曼城还需要拿到更多冠军奖杯才能真正的开启属于自己的王朝。此外曾经的曼联主帅范加尔也表示现在的曼城还不完美，后防线的问题依旧存在，这两人的言论无形中给曼城压力，同时也是一种启示，可能避免曼城球员夺冠后自诩太高而导致失分。接下来的联赛球队要在主场迎战切尔西，后者近期遭遇魔鬼赛程的确有压力，在平巴萨和被曼联逆转之后，孔蒂的球队不能在客场输球。





因为两队本赛季首次交战就是曼城1球险胜切尔西，当时建功的德布劳内，所以在急需拿分重回前四的当口，切尔西势必会更加竭力力保在这场6分战不输。其实吉格斯的话不无道理，曼城和曼联、阿森纳，切尔西相比的确需要更多的冠军才能令人信服，最能证明自己强大的是本赛季欧冠赛场夺魁和下赛季在联赛中蝉联。





瓜迪奥拉入主曼城之后，球队的进攻端的确锐利，上赛季防守端的问题很明显，本赛季的确也得到了提高，只是距离无懈可击还有一些距离。不过从英超的数据上看球队已经做的不错了，本赛季27轮联赛曼城打进79球，失20球，曼联28轮打进53球，失20球，失球数接近，进球数却差的很多，所以本赛季的曼城的确是攻防兼备。唯一欠缺的就死破铁桶阵的时候可能出现的冷门，因为对于曼城来说平局等同于输球。





短时间连续面对强队，切尔西也可以借鉴范加尔的观点，在对阵曼城的比赛中压迫逼抢对手后防线，给榜首球队的中卫施加压力，的确可能导致对手出错送分。在两队第一次交战的比赛中，切尔西防守也很到位，只是下半场没防备住德布劳内复仇旧主的一次射门功亏一篑，否则1分也是可以到手的。





上一场对阵曼联的比赛中，主帅孔蒂下半场用佩德罗换下了阿扎尔引发赛后的质疑，其实主帅是想保护爱将，因为红魔的防守足够凶狠，更多的原因还是想为客战曼城积蓄能力，避免核心因伤缺阵的恶果。可惜的是阿扎尔下场不久球队就被反超，没能在客场带走1分。目前冬季引援中能直接使用的就是吉鲁，他也成为战曼城的一个最大的变化，而且悍将没打欧冠的比赛，战曼联也是替补登场，所以战曼城可以启用这个奇兵。莫拉塔伤愈后脚下的速率慢了，所以无法突破和形成射门，头球能力没能得到支持，所以哑火也是必然的，可以适度休息。





除了加强进攻和改变外，蓝军还需要防备德布劳内再度攻破旧主的球门。在本赛季第一次交战中丁丁有2次射门均射正，传6次威胁球施压球门，1次过人，2次抢断，的确是冷静的杀手。在拿下阿森纳夺冠的比赛中他的表现依旧出色，上半场进球之后他利用任意球传中，阿奎罗头球攻门稍稍偏出，差点就梅开二度，手术刀般的传球的确是撕开防线最大的利器，而本赛季的德布劳内很擅长这一点。上半场末尾阿奎罗似传似射的出球被对手解围不远，德布劳内一脚抽射再度威胁球门，这两人的化学效应可谓到位，阿森纳防线则陷入慌乱中。





下半场开场不久的进球则是德布劳内利用角球机会制造的，2球领先也等于定格了本场大战。赛后研究这场比赛的关键所在，最为重要的还是中场进攻和防守转换中发挥了作用，进攻有精准传球，防守则有大量的包夹和对持球者的施压，控制了中场就能在比赛中更加游刃有余，而德布劳内的作用则不断大化。





对于切尔西来说，欧冠被梅西打破了此前不进球纪录，联赛又被卢卡库首度破门，接下来就必须规避德布劳内再度攻破旧主球门了。同样对于曼城来说战切尔西也是极其重要的一场比赛，和阿森纳相比卫冕冠军的攻防更到位，球队很希望持续连胜更早的拿到联赛的冠军奖杯，毕竟联赛就剩下十轮了，每一场比赛都不容有失。



