红蓝大战落下帷幕，曼联继续施压曼城，虽然取代对手无可能，但是也能阻挡蓝月亮更早的提前登顶。因为穆帅曾经是切尔西的功勋主帅，所以部分球迷也用了相煎何太急这样的词汇来形容这场特殊的红蓝大战。很显然平局对于双方来说都是不满足的，所以任何一方获胜都值得恭喜。这场比赛马蒂奇、卢卡库和马塔以及主帅都面对旧主，前者的表现尤为犀利和粗鲁，不是主裁比较宽松则可能吃到第二张黄牌。





这场比赛赛后引发热议的是穆帅让替补球员送给马蒂奇的小纸条，威廉试图偷看，却被马蒂奇识破，赛后他本人也公布了纸条的内容，但是真实与否则无从考察。其实穆帅以前也用过相同的方式来鼓舞球员，还可以达到迷惑对手的效果，并不一定是和战术变化有关。





本场比赛后卢卡库扬眉了，因为一传一射的确是很关键的表现，而事实是切尔西防线对于他的限制不到位，才有如此上佳的表现，回顾本赛季强强对话中他的表现依然是低效率的代表。切尔西方面从特里离开之后，切尔西的后防还没有出现如特队一样的定海神针，所以年轻的球员付出代价也可以得到历练后更为精进。





这场大战中切尔西的球员们都想争夺三分，所以也比较执着于一种方式，摩西比较痴迷于突破，不到禁区靠近底线附近是不会选择传中的，所以这样倒是莫拉塔得到的机会减少。近两场都是先进球随后平局和输球，防线无法稳定领先优势也是弊端所在，其中最重要的原因是解围不远和不彻底，其实靠近禁区和禁区内的威胁都应该第一时间的将球开出危险区域，或则给对手角球都比给第二次进攻机会要好，所以这一点也是接下来蓝军比赛中最重要的一环。





阿扎尔前段时间不断进球，但是对阵红魔一战有射门的机会也会选择传球，自然不是绝好的机会更会选择传球和进一步的突破，这样导致一些机会就这样错失了。因为对手会掐断阿扎尔和队友的连线，事实上有机会蓝军核心就该射门，哪怕只是起到敲山震虎的效果也是有利的，而长时间无射门则会增加自己队友的压力。





莫拉塔初入英超的遭遇和科斯塔在蓝军的时候有一些相似，那就是倒地的时候裁判各种不吹，反而会在他表示异议的时候出示黄牌，这样也属于另类的打压，莫拉塔必须及时的调整自己的心态，避免5黄停赛给球队制造难题。





切尔西的第一粒失球是克里斯滕森防守意识和经验不足的问题，因为他被卢卡库顶到头倒地了，导致这个位置的防守没有了，而卢卡库不停的犯规裁判都没有表示，这次将小将顶倒也不会有任何的判罚，否则这次该是进攻犯规就不会有进球一说了。上半场曼联短时间7次犯规，平局不到7分钟1次，裁判则无数次的无视，这样的做法曼联在欧冠赛场是享受不到的，或许会在之后的比赛中吃亏。





大战中经验是很重要的，如果克里斯滕森避免了这次倒地，还能及时补防的话也能化解危机，球队就不会在进球不久就被扳平比分了，此外第二粒失球也是他没跟住防守的球员才导致失球，近两场小将的确是蓝军最薄弱的一个点。接下来如果还有强强对话，可以适度的使用卡希尔和伤愈后的路易斯，两人经验上是优于小将的，也可以让后者在替补学习一些大哥们的大战表现。除了克里斯滕森的问题，就是阿隆索这个位置的部署，目前他的表现比较低迷，基本不会下底，防守回不来，导致漏洞被对手利用，这样的情况下或许该给新援埃莫森一些机会。



