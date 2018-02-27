本轮德甲冷门偏多一些，因为拜仁主场0比0柏林赫塔，莱比锡更是主场1比2不敌科隆，沙尔克04则在客场2比零封了勒沃库森重新回到了联赛第三的位置，这对于球队下赛季的拿到欧冠资格是颇为有利的。目前德甲还剩下10轮，球队还需要更多的获胜稳定第三的位置。





本场沙尔克04的对手勒沃库森本轮前位列德甲第4，所以两队交战也是德甲的强强对话，沙尔克客战更是不被看好。主队上轮联赛2比1拿下汉堡，和第二的多特蒙德只差两分，所以对阵沙尔克这场比赛也是倾其所有，因为球队很想重新回到前三的行列，可惜被血性的沙尔克打回了原形。





沙尔克04在客场1比2不敌拜仁之后取得了两连胜的佳绩，其实即便是输给榜首球队一战也的确不输士气。主帅很明白本赛季球队最重要的是锁定前三，所以在随后的联赛主场2比1拿下了霍芬海姆，避免了连续不胜的尴尬，同时提升了士气。上轮比赛沙尔克射门9比12，射正6比4打进2球，效率颇高。本轮在2球零封勒沃库森的比赛中，球队射门10比9，射正6比5，打进2球，同样高于对手，连续两场都有2球入账也说明球队的进攻端很锐利，防守两轮仅失1球也很稳健。接下来球队要主场迎战本轮逼平拜仁的柏林赫塔，所以本轮的两场比赛都可以拿来借鉴，从而觅得继续连胜的法宝。





针对沙尔克的比赛分析曾不止一次的提到卡利朱里，因为他的确是沙尔克可的一柄利器，总能在关键的时刻发挥作用，出错的时候较少，也是一位颇为低调却具备实力的球员。本场对阵勒沃库森的比赛中就是他在上半场开场不久送出妙传，助攻伯格施塔勒在禁区中路射门洞穿对手的球门，开场就痛下杀手对于对手的打进蛮沉重的，所以球队末尾才得以零封对手。此外悍将在下半场还两次给纳尔多送出妙传，可惜队友一次偏出门柱一次高出横梁，距离进球总是差之毫厘，否则球队则可能3球大胜对手。全场比赛卡利朱里送出1次助攻，传6次威胁球，2次过人，2次抢断成功，2次解围，攻防两端都很到位。





实力均等的球队想要赢球就是比抢开局和拒绝出错，否则陷入僵持战中则可能拿到1分，在争夺前三的路上一分显然是无力的，所以核心球员把控机会的能力很重要。博格斯塔勒本赛季在联赛已经打进8粒进球，是队内的射手王，勒沃库森的拜利只比沙尔克悍将多1球。本场比赛

博格斯塔勒只打了49分钟的比赛，仅有一次射门就敲开了对手的球门，此外还有4次过人和1次抢断，3次被犯规，还差点助攻迪桑托破门，主帅在下半场开始不久就做出两人调整也是为了储备能量。





阿米涅-阿里特换下博格斯塔勒出战只传出2次威胁球，5次过人、1次抢断、2次被犯规，表现中规中矩。球队的第二粒进球是恩博洛造雷特索斯犯规送点，由本特莱布罚进锁定了胜局。恩博洛也是本场的焦点，因为上半场就是他造科尔犯规，后者被主裁出示第二两张黄牌罚下，斗志主队少一人作战，为球队零封对手奠定了基础。





球队接下来将对阵柏林赫塔，后者在本轮对阵拜仁的比赛中发挥出色，防守稳固所以才能逼平榜首球队。全场比赛球队射门5比19，射正3比6，角球2比9，能防住拜仁的疯狂进攻的确不易。这其中最为锐利的是抢断的功力，全场比赛柏林赫塔成功抢断是14比4，球队就是利用抢断来打乱拜仁的进攻节奏，导致对手空有数据上的优势却无法破门。