联赛杯曼城3比0拿下阿森纳夺冠，瓜帅入主球队的次赛季终于给予球队一座冠军奖杯，若回眸入主曼城后至今的过往，相信主帅也是各种滋味在心头。虽然奖杯来了比较晚，但是本赛季接下来双线争冠的前景是不错的，球队的确可能斩获三座冠军奖杯，因为联赛冠军基本已经收入囊中了。本轮英超的红蓝大战曼联2比1逆转了切尔西，但是和少赛一场的曼城积分差距依旧有13分，联赛还有10轮，红魔想取而代之的确很难。





这场联赛杯的决赛没想到的是阿森纳被零封，因为教授为了这场比赛的确是做足了准备的。欧联杯主场的比赛轮换阵容爆冷输球，就是为了本场决赛能斩获冠军，但是却是进攻哑火，这说明球队进攻端的问题始终没能解决，这不是轮换阵容可以解决的问题。枪手近6场比赛2胜4负，球队分别不敌曼城、热刺和斯旺西以及厄斯特松德，这说明球队输球没定律，弱旅强队都可能从球队身上拿分。





进入2018年以来球队强强对话的5场比赛战绩是1胜2平2负，联赛2比2切尔西、0比1热刺，联赛杯2比2、2比1切尔西，决赛0比3曼城，5场比赛打进3球，失9球，被热刺和曼城零封的确悲惨。曼城进入2018年不胜的场次只有3场，客场3比4利物浦、1比1伯恩利，足总杯客场爆冷0比1不敌维冈竞技，但是瓜帅留力备战联赛杯最终夺魁，冷门出局也正好更充沛的备战接下来欧冠的大战。





本场比赛曼城轮换4人出战，布拉沃和达尼洛得到机会的确没有想到，但是更没想到的是这两人都是本场的功臣。席尔瓦、萨内首发是意料之中的事情，因为两人的确能有效的加强进攻。此外本场曼城的防守是到位的，所以才能零封夺冠。此前杯赛中布拉沃就曾扑出点球帮助球队顺利晋级，神级表现也让主力门将有点担心自己的位置，本场大战瓜帅继续信任布拉沃是正确的，因为球队的第一粒进球就是他开出的球门球，阿奎罗摆脱防守单刀破门，这粒上半场第18分钟的进球的确太写意了，也间接的摧垮了枪手的斗志。





强强对话最关键的是看谁先进球和如何将球打进的，如果是侥幸得手就不可能挫伤对手的锐气，如果是轻松的虐杀则可能让对手士气受损。之前的赛季阿森纳最大的克星是切尔西和德罗巴，而孔蒂入主之后蓝军的克星味道变淡，但是却有了新的最大克星，他就是阿奎罗，因为后者近5次面对阿森纳都有进球，堪为杀手。





事实上阿奎罗在进球前就曾威胁球门，全场比赛下来也是曼城最具威胁的一位。开场不久他接德布劳内的传球杀入禁区，被钱伯斯解围出边线。此后布拉沃开大找到席尔瓦，后者直塞球给都阿奎罗，大腿射门略微偏出，之后就是布拉沃大脚开球制造的机会，阿奎罗过关斩将先拔头筹。上半场末尾阶段沃克赢得的定位球机会，德布劳内开到禁区，阿奎罗再度头球攻门敲山震虎，随后是席尔瓦过顶传球找到阿奎罗，后者再度挑射威胁球门，可以说每一次他得球都颇具威胁。





和上半场屡屡制造威胁相比，下半场阿森纳针对阿奎罗的防守加强了，但是这并不妨碍他的发挥。下半场刚开始他就抢断贝莱林开出的边线球，同时赐予贴身盯防自己的钱伯斯一张黄牌，为球队赢得定位球和两次角球机会。随后在球队2比0领先对手的情况下，还是阿奎罗接德布劳内的传球给队友做球制造威胁。再之后接队友分球和萨内做配合，虽然后者突破被破坏，但是球权并没有丢，达尼洛得球杀入禁区助攻席尔瓦锁定了胜局。可以看出上下半场阿奎罗都是极其关键的一员，而阿森纳的进攻球员则相形见绌。



