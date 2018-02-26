联赛杯曼城3比0拿下阿森纳夺冠，瓜帅入主球队的次赛季终于给予球队一座冠军奖杯，若回眸入主曼城后至今的过往，相信主帅也是各种滋味在心头。虽然奖杯来了比较晚，但是本赛季接下来双线争冠的前景是不错的，球队的确可能斩获三座冠军奖杯，因为联赛冠军基本已经收入囊中了。本轮英超的红蓝大战曼联2比1逆转了切尔西，但是和少赛一场的曼城积分差距依旧有13分，联赛还有10轮，红魔想取而代之的确很难。
这场联赛杯的决赛没想到的是阿森纳被零封，因为教授为了这场比赛的确是做足了准备的。欧联杯主场的比赛轮换阵容爆冷输球，就是为了本场决赛能斩获冠军，但是却是进攻哑火，这说明球队进攻端的问题始终没能解决，这不是轮换阵容可以解决的问题。枪手近6场比赛2胜4负，球队分别不敌曼城、热刺和斯旺西以及厄斯特松德，这说明球队输球没定律，弱旅强队都可能从球队身上拿分。
进入2018年以来球队强强对话的5场比赛战绩是1胜2平2负，联赛2比2切尔西、0比1热刺，联赛杯2比2、2比1切尔西，决赛0比3曼城，5场比赛打进3球，失9球，被热刺和曼城零封的确悲惨。曼城进入2018年不胜的场次只有3场，客场3比4利物浦、1比1伯恩利，足总杯客场爆冷0比1不敌维冈竞技，但是瓜帅留力备战联赛杯最终夺魁，冷门出局也正好更充沛的备战接下来欧冠的大战。
本场比赛曼城轮换4人出战，布拉沃和达尼洛得到机会的确没有想到，但是更没想到的是这两人都是本场的功臣。席尔瓦、萨内首发是意料之中的事情，因为两人的确能有效的加强进攻。此外本场曼城的防守是到位的，所以才能零封夺冠。此前杯赛中布拉沃就曾扑出点球帮助球队顺利晋级，神级表现也让主力门将有点担心自己的位置，本场大战瓜帅继续信任布拉沃是正确的，因为球队的第一粒进球就是他开出的球门球，阿奎罗摆脱防守单刀破门，这粒上半场第18分钟的进球的确太写意了，也间接的摧垮了枪手的斗志。
强强对话最关键的是看谁先进球和如何将球打进的，如果是侥幸得手就不可能挫伤对手的锐气，如果是轻松的虐杀则可能让对手士气受损。之前的赛季阿森纳最大的克星是切尔西和德罗巴，而孔蒂入主之后蓝军的克星味道变淡，但是却有了新的最大克星，他就是阿奎罗，因为后者近5次面对阿森纳都有进球，堪为杀手。
事实上阿奎罗在进球前就曾威胁球门，全场比赛下来也是曼城最具威胁的一位。开场不久他接德布劳内的传球杀入禁区，被钱伯斯解围出边线。此后布拉沃开大找到席尔瓦，后者直塞球给都阿奎罗，大腿射门略微偏出，之后就是布拉沃大脚开球制造的机会，阿奎罗过关斩将先拔头筹。上半场末尾阶段沃克赢得的定位球机会，德布劳内开到禁区，阿奎罗再度头球攻门敲山震虎，随后是席尔瓦过顶传球找到阿奎罗，后者再度挑射威胁球门，可以说每一次他得球都颇具威胁。
和上半场屡屡制造威胁相比，下半场阿森纳针对阿奎罗的防守加强了，但是这并不妨碍他的发挥。下半场刚开始他就抢断贝莱林开出的边线球，同时赐予贴身盯防自己的钱伯斯一张黄牌，为球队赢得定位球和两次角球机会。随后在球队2比0领先对手的情况下，还是阿奎罗接德布劳内的传球给队友做球制造威胁。再之后接队友分球和萨内做配合，虽然后者突破被破坏，但是球权并没有丢，达尼洛得球杀入禁区助攻席尔瓦锁定了胜局。可以看出上下半场阿奎罗都是极其关键的一员，而阿森纳的进攻球员则相形见绌。
上半场开始不久枪手的进攻机会被沃克干扰，没能转化为进球，奥巴梅扬和球队的化学效应还是不够到位，如果这次绝佳的机会打进了一切都会不同。枪手能作为输球借口的是上半场蒙雷亚尔的意外受伤浪费了一个换人名额，不过曼城费尔南迪尼奥下半场开始不久也因伤下场，两队其实都有伤困扰，但是榜首球队却能三球入账，这就是实力和把握能力上的区别。全场比赛曼城射门12比5，射正3比2，球队3次射正全部转换为进球的确是给力。
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