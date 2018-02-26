英超红蓝大战以曼联2比1逆转切尔西结束，作为蓝军主帅的确应该反思，因为在对手逐渐加强进攻且做出人员调整之后，自己做出的决定却有点鸣金收兵的意思的确不该。因为在这样的大战中换下阿扎尔等同于一个收兵的信号，进攻端的威胁也会减弱，所以这次换人之后3分钟球队就被反超，这的确是主帅错误的决定造成的后果。接下来还要战榜首的曼城和急需保级的水晶宫以及欧冠客战巴萨的生死战，孔蒂的压力是明显的，如果不能持续拿分的话，欧冠出局加前四无望的后果是很严重的。





事分两面说的话上赛季切尔西强势难挡，最终傲视群雄，但是在老特拉福德还是0比2输球了。虽然当场比赛库尔图瓦和阿隆索因伤缺席给球队制造了难题，但是被零封的确也证明曼联主场的强硬。近两个赛季在这块球场征战总有部分球员出错送分，这也证明球队的心态是太过于紧张了，所以才会冒失出错。





随着特里的离开，卡希尔其实是承担了防线大任的，但是因为状态下滑也总是被放在替补席，本场一战如果是他首发的话，唯一一个可以做到的就是对卢卡库的防守一定更为到位。从小魔鬼被租借、转会离开蓝军之后，他就没在对阵切尔西的比赛斩获进球，而本场一传一射堪为功臣，这就是因为防线对于他的防守不到位所导致的结果。





任何一支球队都需要更新换代，年轻的球员交学费也是必然的。克里斯滕森近两场比赛都出错了，面对的是巴萨和曼联，紧张是极为明显的，所以瞬间短路防守一半就停滞了好像成为了一种习惯，接下来小将需要克服这种心理压力才行。连场犯错导致球队丢了4分，欧冠前景变得灰色，竞争联赛前四也增加了困难，因为球队已经从第三落到了第五位。没有欧冠资格的话，孔蒂的帅位也恐怕会出现问题。





本场比赛前切尔西14次对阵曼联的战绩是7胜6平1负，加上本轮比赛，2场败仗就是近两个赛季联赛的客战中失分了，所以客战红魔的问题就是近两个赛季更为突出一些。在英超除了拿下弱旅之外，强强对话中起码要保持不败才能更为顺利的拿到联赛前四，否则则会陷入窘境中。





因为卢卡库有对阵强队不进球的低迷属性，所以本场防守他是不到位的，而且曼联阵中有了桑切斯，这个点也需要更多防御，因此增加了防线的难度。蓝军第一粒失球就是马蒂奇和桑切斯传球得到机会，马夏尔其实功劳更大，因为他吸引了两名防守球员，让卢卡库得以轻松破门。破门之后的小魔兽等于解开了魔咒，下半场助攻林加德破门的那一传的确不错，自然这一球能打进也是因为蓝军防线小将再度出错所赐。





其实强强对话输球也是可以接受的，只是近两场比赛都被此前不曾攻破蓝军大门的球员洞穿球门的确很不甘。切尔西曾是梅西的最大克星，卢卡库也始终无法面对旧主破门，但是克里斯滕森却将这两个不可能变成了可能，成全他人的同时葬送了球队的优势。





本场比赛后卢卡库不再是软脚蟹，但是莫拉塔却遭遇了质疑，个人认为这样对待他不够公平。因为本场制定的战术根本无法给与他更多的帮助，全场比赛只有阿隆索的一次传中球很到位，莫拉塔击中了横梁，阿扎尔补射也没命中。但是随后基本都是走地面，在右路和中路活动，莫拉塔遭遇严密防守，中路拿球根本不可能形成射门，这样他的优势面无法发挥出来如何能破门？更为重要的是他刚刚伤愈就经历这样的大战和凶狠的防守，下半场的进球却被误判为越位，所以将罪责归咎在他的身上的确不合适。



