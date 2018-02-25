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英超红蓝大战穆帅用人难，切尔西漏勺休战，孔蒂寄望客战复仇

(2018-02-25 18:24:56)
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标签：

英超

曼联

切尔西

穆帅

孔蒂

 分类： 聚焦英超争霸
  英超红蓝大战穆帅用人难，切尔西漏勺休战，孔蒂寄望客战复仇

    今晚英超红蓝大战开打，曼联有主场优势，切尔西战巴萨战术对路士气正盛，而且孔蒂执教后球队对穆氏红魔胜率高，此前4次交手3胜1负优势明显。本场比赛两强都输不起，曼联虽然排名靠第二，但是和利物浦、切尔西积分相近，红军本轮已经赢球目前占据联赛第二位，所以红魔主场作战不容有失。切尔西急需稳定前四的地位，因为和身后的热刺只有1分优势，本轮客战同样不能失分。

    切尔西的心理优势很明显，因为近14次面对红魔的战绩是7胜6平1负，不过这其中唯一的一场败仗就是上赛季联赛客场0比2不敌对手，所以本轮客战蓝军也很希望全取三分完成复仇。切尔西上赛季客场0比2输球是有原因的，当场比赛主力门将库尔图瓦伤停，替补门将贝戈维奇首发出战。此外阿隆索在比赛开始前热身的时候受伤，由祖玛临时顶替出战，这两个人员上的变化是输球的一个重要因素。

    那场比赛拉什福德和埃雷拉进球，后者传射建功。切尔西的路易斯拦截不到位导致第一粒失球，本场比赛埃雷拉和路易斯都伤停。那场比赛的第二粒进球是阿什利杨抢断坎特后助攻埃雷拉破门，但是这次射门是击中的祖玛的腿偏转入网的，只是目前蓝军小将租借在外也不会出现在本场比赛中。综上所述曼联曾经的功臣无法登场优势减弱，而蓝军两位犯错的球员也无法出战漏洞则得到了弥补。

    本轮大战曼联伤病的有埃雷拉、费莱尼、伊布、菲尔-琼斯、罗霍、布林德，穆帅布阵的确有局限。切尔西伤停的有路易斯、巴卡约科、巴克利，后两位都是本赛季新援，前者持续首发的场次居多，也被球迷认为是部分不胜的比赛中最大短板，所以小将伤停对切尔西反而是有利的。巴克利冬季加盟前刚刚伤愈，所以休战也不会有太大的影响。

    事实上本场的焦点人物是阿扎尔、威廉、莫拉塔和卢卡库以及马塔，因为威廉此前战巴萨极其出色，本场一定会首发出战，阿扎尔的发挥是蓝军永远的焦点。再就是莫拉塔和卢卡库的PK，本赛季蓝军主场1比0绝杀曼联就是神锋发威，全场比赛莫拉塔3次射门2次射正打进1球，传1次威胁球，3次过人，5次犯规，6次被犯规，这样强度的防守也没能阻挡莫拉塔破门，的确说明锋霸的锐利。卢卡库那场比赛1次射门1次射正，1次解围和2次犯规，表现的确低迷，不过小魔兽的队友拉什福4次射门0射正同样低效，所以再度兵败蓝桥也是必然的。

    如果说曼联想在蓝桥笑傲是为己正名的话，在老特拉福德赢球就是捍卫主场尊严，这也是穆帅最为希望的，不过蓝军诸将也会为三分而拼尽所有，因为球队的赛季目标必须在6分战中获胜。莫拉塔伤愈后只踢打了两场比赛，欧冠主场战巴萨也没首发，所以本场是否首发还存在疑问，多数是会出战的，因为孔蒂已经为红蓝大战做足了准备。

    两队都擅长打反击，防线也是英超豪门中较为稳定的。目前积分榜上曼联比切尔西多3个积分，进球51比49，进球数分别排在联赛第4和第5，失球19比23，则是联赛失球数第1和第3，由此可见本场攻防两端都需要一决高下。

    门将位置德赫亚和库尔图瓦也都是顶级的，有门神护佑也让群雄忌惮和羡慕，本场这两人的发挥也很关键。两队本赛季首次交战德赫亚扑救7次，库尔图瓦则有3次扑救，不过对于德赫亚来说上赛季首次交战中被切尔西4次洞穿球门的记忆很残忍，当场比赛德赫亚的扑救是2比5，也是比较低效的。不过必须承认的是门将是被后防线几位队友坑了，这两人是斯马林、布林德，他们分别拦截未果和漏防以及送乌龙助攻，斯马林更是被阿扎尔和坎特两次过掉继而破门成为惨败的第一主因，所以本场比赛中这两人的发挥也是关键。

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