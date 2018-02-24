欧联杯抽签阿森纳和AC米兰对碰，曾经的豪门和王者在近几个赛季难言强势，但是也是实力相近的比拼，所以这对组合的比赛必将引人关注。阿森纳欧联杯晋级两回合客场3比0大胜厄斯特松德，但是回到主场却1比2爆冷输球，虽然可以用为接下来的联赛杯决赛留力作为借口，但是主场输球和大战前失利对于都有不利面，因此联赛杯角逐曼城夺魁的几率要高一些。





阿森纳和AC米兰的确有很多看点，米兰有7座欧冠奖杯，欧洲超级杯5次登顶，这说明球队的欧战曾经无限风光。但是同时也折射出近几个赛季的低迷，因为无欧冠可打的米兰只能在欧联杯征战，因为只要夺冠就能获得下赛季的欧冠资格。欧冠战绩上阿森纳相形见绌，国内联赛和杯赛倒是有无数座奖杯，欧战中有1座优胜者冠军。





本赛季阿森纳排名联赛第六，27轮联赛战绩是13胜6平8负，打进51 球，失36球，冬季送走桑切斯和吉鲁两员大将后，阿森纳近4场比赛2胜2负。球队联赛客场0比1不敌热刺，欧联杯爆冷1比2不敌弱旅，应该说送走强援之后，新纳入的两位大将并没有真正融入球队迎来大爆发，所以战绩不稳定也是必然的。





事实上球队进入2018年的战绩就不佳，新年到1月底的8场比赛战绩是2胜3平3负，足总杯客场2比4诺丁汉森林出局，联赛杯对阵切尔西1胜1平晋级决赛，联赛5轮比赛1胜2平2负，球队在主场4比1水晶宫、2比2切尔西，客场1比1西布朗、1比2伯恩茅斯、1比3斯旺西，联赛的失分严重，这不是一座可能得到的联赛杯冠军所能够弥补的，所以球队还需要在欧联赛中夺冠才能获得下赛季欧冠资格。





AC米兰在意甲排名第7位，25轮联赛的战绩是12胜5平8负，打进35球，失30球，球队和排名第三的罗马有9分差距，想跻身前三不易，所以也需要在欧联杯的比赛中竭力争取晋级。





两支球队曾有6次碰面，战绩是2胜2平2负，AC米兰曾在94-95赛季的欧洲超级杯角逐中拿下阿森纳夺冠，两回合客场平局，回到主场力擒了阿森纳，主场的优势是很明显的，而阿森纳则相形而怯。值得的一提的是当年的AC米兰是在夺得欧冠冠军后拿下枪手拿下超级杯的，再之后是07-08赛季的欧冠1/8决赛中阿森纳笑到最后，当时主场0-0平局，客场却2比0淘汰米兰。接下来是11-12赛季欧冠1/8决赛，枪手客场0-4被虐，主场3-0拿下对手依旧被淘汰，所以两队对垒是AC米兰有足够的心理优势

，枪手客战的效率较低是两次被拿下的主因。





阿森纳本赛季各项赛季的客战成绩是6胜5平9负，AC米兰的客战成绩是8胜4平6负，后者显然比枪手更善于客战。两队同样需要做出选择，是全力拼联赛直接拿到欧冠资格，还是更多留力备战欧联赛，以博到冠军加下赛季欧冠资格。很显然全力备战外战夺冠更佳，至于两位主帅如何选择则需要在接下来的比赛中给出答案。





阿森纳接下来要打联赛杯决赛和联赛中两度对阵曼城，这两场比赛显然很重要，随后枪手要在打AC米兰前客战布莱顿，这场比赛球队可以轮换阵容，倒是不错的赛程。随后阿森纳将主场迎战沃特福德，然后打对阵AC米兰的次回合的比赛，赛程整体上对球队双线作战是有利的。





AC米兰接下来要对阵罗马、拉齐奥、国米，魔鬼赛后主场迎战阿森纳，之后客战热那亚后继续在客场对阵枪手，赛程上对米兰不利，所以凭借这个优势阿森纳也有淘汰米兰晋级的机会。此外在欧战经验上阿森纳新纳入的奥巴梅扬和姆希塔良要更丰厚一些，而米兰阵中的凯西、多纳鲁马、罗马尼奥利、库特洛内则无外战经验，在临场应变上的确可能出现问题。

阿森纳客场3比0厄斯特松的比赛中，姆希塔良参与两粒进球，蒙雷亚尔和厄齐尔分别建功，前者开场不久补射建功先拔头筹，姆希塔良射门造对方后卫帕帕吉安诺普洛斯送乌龙大礼。下半场厄齐尔进球锁定胜局，后者和姆希塔良的默契度在那场比赛中很到位，所以比赛赢得很轻松。接下来球队所依靠的就是这三人协力，近期表现绝佳的是蒙雷亚尔，他近6场打进3球，送出2次助攻，的确堪为关键先生，战AC米兰他和厄齐尔一样关键。





必须提及的是对阵厄斯特松的次回合比赛中，对手射门击中钱伯斯的腿反弹进球，也算是乌龙还礼，失球后1分钟对手再下一城，这次是长传球找到队友，瑟马直接射门将球打进，阿森纳的防线整体用眼睛防守。下半场对手失误，科拉希纳茨为枪手挽回了些许的颜面。



