



近期的曼联虽然两场比赛保持不败但是仍然遭受质疑，这是因为球队足总杯2比0拿下哈德斯菲尔德的战术过于保守，所以赢球晋级也被嘲笑打升班马都需要摆大巴。凌晨欧冠客战塞维利亚被对手压着打，如果不是德赫亚无比稳健，球队很难在客场0比0全身而退。这两场比赛采用保守的打法都有理由，足总杯的比赛是为欧冠备战客战塞维利亚，战西甲劲保守则是为了备战联赛主场迎战切尔西的比赛，而这样的理由则令球迷啼笑皆非。





回看曼联近期的情况的确是需要保守一些的，虽然球迷们认为巨额的转会投入纳入强援就应该加强进攻，而不是依旧保守挨打，但是实际上球队已经到了输不起的地步了，所以无奈选择稳守。曼联近5场比赛的战绩是2胜1平2负，两场胜仗是联赛和足总杯对阵同一对手哈德斯菲尔德，比分都是2比0.平局是欧冠客战，两场败仗则都是联赛中失分，球队分别0比2热刺、0比1纽卡斯尔，所以说专注打切尔西也是因为在穆帅心目中战旧主更为重要。





目前的联赛积分榜上曼联依旧位列第二位，不过和第三的利物浦只有2分优势，如果输切尔西的话就可能让出第二的位置，而且积分也将被蓝军追平，所以稳定目前的排名的确很重要。从穆帅第二次离开蓝桥之后就没有赢过切尔西，或许这一点也让葡萄牙人内心难受。





巧合的是永远都踢漂亮足球的瓜迪奥拉在英超的处子赛季中颗粒无收，而且近期还在足总杯爆冷不敌低级别球队维冈竞技，弱旅1次射正就洞穿了曼城的球门。而凌晨欧冠曼联打塞维利亚因为战术保守而进攻乏力，全场1次射正没能命中，只能0比0握手言和。这样另类的对比的确让红魔的支持者难过，只是主帅的选择其实也是有一些无奈的，因为必须有所取舍。





切尔西主场和巴萨战成1比1平，孔蒂部署的战术对路，全场射正3比1优于对手，赛后也赢得了赞誉，所以穆帅想在主场赢球的难度加大，因此影响了欧冠客战的安排，这样的假设也是极其可能存在的。曼联在客场战哈德斯的比赛中，全场比赛只有2脚射正足够幸运，客战塞维利亚这样运气就没再度出现，所以接下来进攻端的效率则必须提升才行。





曼联球迷们无法接受的是在对阵升班马的杯赛中，球队射门次数5比19，射正2比5次，控球率45%，其他数据也不及哈德斯，这的确是令人齿冷的数据。欧冠对阵塞维利亚的数据显示曼联射门6比25，射正1比8，对手的威胁更多但是不够走运，否则不会颗粒无收，曼联的数据则依旧不给力。





之前的几个赛季塞维利亚都是欧联杯中的强者，但是本赛季的发挥其实很一般，目前球队在西甲排名第五，和上赛季排名第二的确是有落差的，但是即便这样的球队曼联也没能拿下的确证明球队内部也许有一些问题。其实球队最怕的是内部出现不和，博格巴和主帅的关系，以及比赛中桑切斯面对三人包夹的时候，队友是否积极跑位寻求连线，后面这一点更为重要，否则进攻端被断球和中断的次数增多了，红魔想赢球就会更困难。





在激烈的英超只有全队协力才能取得好的战绩，否则爆冷会成为时常发生的事。桑切斯曾经是阿森纳大腿，但是加盟曼联后还没能彻底适合迎来大爆发，本场欧冠的比赛踢了75分钟无射门，只传出1次威胁球，4次过人，4次犯规和6次被犯规，对手对于他的防守可谓到位，他得到队友的支持则不够。卢卡库2次射门无射正，3次过人1次抢断2次被犯规，其实也是蛮低效的。





目前摆在穆帅面前的是如何启用进攻，桑切斯如何能与卢卡库尽快的产生化学效应，球队不能只依靠个人发挥来斩获进球，这样等同于恶性循环。马夏尔和拉什福德欧战中替补登场，前者第80分钟替补出战只有3次传球，后者第75分钟出场有2次射门无射正，8次传球1次过人，替补奇兵也没有，这的确是更为严重的事情。桑切斯明显是穆帅认同的悍将，想以他为核心祭出组合新的进攻体系显然是需要时间的。但是赛程上的压力却无法等待太久，红魔战罢切尔西后，将客战水晶宫，随后就是对阵利物浦和欧冠主场迎战塞维利亚的生死战，穆帅依旧需要做取舍。



