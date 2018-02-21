



目前英超联赛还有11轮，曼城夺冠几乎无悬念，其他豪门球队除了争夺前四外，还需要在杯赛中拼一座冠军奖杯。近期联赛杯冠军要在阿森纳和曼城之间产生，榜首球队虽然客场作战，但是问鼎的可能性极大。因为两队本赛季交战中曼城3比1拿下对手，所以心理优势明显。阿森纳冬季送走诸多强人，想要拿下对手则会相当的不容易。

英超曾经是红衣军团的天下，曼联、利物浦、阿森纳都曾是绝对的霸主，但是从切尔西崛起后，英超就曾多次被染成了蓝色，加上曼城随后注入大笔资金也曾两度拿到联赛冠军，所以英超的颜色中蓝色成为主色。近几个赛季再加上崛起的热刺，联赛前四的颜色蓝色为主，然后是红与白。巧合的是本次联赛杯的决赛中为了避免撞色，阿森纳将穿上衣和短裤均为红色的球衣出战，因为两队之前都是白色短裤，所以英国足球联盟的要求阿森纳全红出战。





虽然全红球衣阿森纳很少穿，但是此前曾在对阵西布朗的比赛中穿过，不过全红的寓意也是不错的，如果能拿下对手的话，这座奖杯则更多的意义。阿森纳上次穿这套球衣和西布朗战成1比1平，当时桑切斯进球，不过因为钱伯斯送对手点球大礼，枪手才没能全取三分，所以本场比赛防线拒绝犯错也是最为重要的。

曼城近期在足总杯爆冷出局，球队急需找回赢球的感觉，毕竟瓜帅入主蓝月亮的次赛季是希望四线争冠的，现在减少到三线争冠，联赛杯是志在必得，主帅一定会祭出最强阵。瓜帅执教曼城后，处子赛季首次面对温格的阿森纳，球队主场2比1拿下枪手，随后客场和枪手2比2握手言和，本赛季主场3比1再度拿下对手，温格的阿森纳没赢过瓜氏曼城。





那场比赛曼城建功的是阿奎罗、德布劳内和热苏斯，目前后者已经伤愈复出参与队内训练，但是主帅并没有确定他再度出战的时间，所以接下来的这场决赛还需要依靠德布劳内、斯特林和阿奎罗的发挥。萨内伤停复出后的表现并不好，所以本场可能替补等待。本赛季曼城遭遇诸多伤病发挥有一些失常，进入2018年至今已经有3场比赛不胜。





上次曼城和阿森纳相遇的比赛中前者第19分钟由德布劳内率先破门，后者和费尔南迪尼奥踢墙配合后突破入禁区洞穿了切赫的十指关，上半场比较焦灼也只有这一粒进球。下半场斯特林造蒙雷亚尔犯规赢得点球，阿奎罗命中，阿森纳则是三人连线后由拉卡泽特扳回一城。随后曼城热苏斯破门，但是慢镜头显示送出助攻的席尔瓦是越位在先，所以那场比赛在赛后引发争议。有人认为曼城被保送了三分，因为第三球不进的话，枪手还可能扳平比分。





目前曼城阵容更为完整，而且化学效应到位。本赛季球队客场的战绩是17胜2平3负，不胜的场次分别是欧冠1比2顿涅茨克矿工、联赛0比0水晶宫、3比4利物浦、1比1伯恩利、足总杯0比1维冈竞技。客场的确是球队失分较多的所在，所以本场客战依旧需要全力拼战才行。本赛季内战的强强对话中曼城只输给了渣叔的利物浦，其他5场6分战都赢球了，球队先后5比0利物浦、1比0切尔西、3比1阿森纳、2比1曼联、4比1热刺，大战中的发挥的确更为到位。





曼城的优势是多点开花，目前联赛射手榜上曼城球员的进球数领先其他对手，球队进球最多的是阿奎罗的21球，斯特林15球，热苏斯8球，萨内和德布劳内7球，席尔瓦5球。阿森纳进球最多的是拉卡泽特的9球、拉姆塞5球、厄齐尔4球，进攻火力明显逊色对手。枪手想拿下曼城的话，防线需要更多用心才行，否则过早失球的话则可能葬送好局。





阿森纳在冬季送走了桑切斯和吉鲁两员大将，拉卡泽特也伤停6周，球队接下来最可倚重的只有厄齐尔和拉姆塞，冬季纳入的姆希塔良和奥巴梅杨还需要时间，尤其是后者目前的表现并不理想。所幸的是奥巴梅杨和姆希塔良有早前在多特蒙德为队友的经历，两人彼此是了解的，这一点倒是可能帮助彼此更快速的融入球队，且在比赛中协力为球队贡献更多。因为对阵曼城的这场比赛是决赛，估计主帅温格也会派遣更有化学效应的球员出战，奥巴梅扬估计还需要在替补席备战。



