欧冠切尔西主场1比1巴萨，这个平局有一些遗憾，因为如果克里斯滕森不犯错的话，球队可能赐予巴萨本赛季首场败仗，西甲榜首球队本场唯一的机会由梅西将球打进，这一球也破了梅球王对阵切尔西无进球的魔咒，这样的情况对于次回合的客战是不利的，不过依旧是有机会的。本赛季孔蒂也曾数次尝试无锋阵，但是都是有原因的，而部分的比赛也证实无锋阵并不完美，但是凌晨一战却有效的限制了巴萨，并且在比赛中制造了不少进攻机会。





全场比赛切尔西射门11比7，射正2比2，角球3比4，蓝军击中两次立柱，应该说巴萨很幸运的躲避了两粒失球，而切尔西的运气不太好，否则就能更早的杀死比赛。比赛中裁判对于蓝军似乎要严苛一些，虽然没有赫宁式的判罚，但是出牌上和倒地吹哨上明显对巴萨更有利。下半场蓝军主帅用莫拉塔换下了佩德罗，上场不久切尔西锋霸就吃到一张黄牌，明显是太过严了一些。





本场比赛威廉两次击中立柱，随后命中一球，这说明孔蒂布阵有方，接下来的客战还需要适度改变或坚持本场的打法，相信孔蒂的运筹还是可以有效的限制对手的同时在客战中进球。在过去两队的历史交锋中蓝桥曾被判罚制造冤案，但是诺坎普对于蓝军来说却是福地，因为切尔西唯一一座欧冠就是在这块球场淘汰巴萨后再擒拜仁之后登顶的，而且当时的蓝军还少一人作战。再度在这块球场征战，虽然人员都已经改变，但是不变的精神却依旧存在。





曾经的斯坦福桥惨案之后，切尔西赢得了更多人们的尊重和敬畏，同时吸纳了全球很多球迷加入到蓝军的阵营中。凌晨一战的赛后有更多的球迷对本场比赛中孔蒂这位战术大师的运筹倍加赞叹，因为的确是运筹得当，也为其他巴萨的对手开辟的一个新的克敌良方。





本场比赛虽然后卫出错给了因涅斯塔助攻梅西破魔咒的机会，但是比赛中最亮眼的还是威廉。全场比赛他4次射门1次射正，2次击中立柱，传4次威胁球，8次过人，2次抢断成功，两次被犯规的确攻防俱佳。在和阿扎尔的配合中也更游刃有余，且能将队友制造的机会更有效的威胁球门，而其他队友得到射门的机会威胁度却不高。阿扎尔本场比赛就是想给队友创造机会，并没有自己去射门，这源自于对队友的信赖。





阿扎尔本场比赛2次射门，送出1次助攻，传3次威胁球，5次过人，5次被犯规，可以说巴萨防线就是在无数次的放倒扎球王，但是却依旧无法限制他的发挥。阿扎尔每次被侵犯和被放倒在地之后都会迅速起来，但是巴萨球员本场比赛却更多次的上演布教授式样的在草地上打滚和停滞，为的是让主裁掏牌，或让主队无法连续进攻。本场犯规切尔西17比13，巴萨的次数也不少，而且多数是针对阿扎尔一人，下脚也足够狠，所以本场比赛最后共吃到3张黄牌。





有趣的是比赛中一个特写给到苏亚雷斯，当时定位球机会，他如篮球球员一样手撑着膝盖在不断的大喘气，可见体能透支让他力不从心，这也预示着目前的巴萨实力在下降，此外送走了内马尔之后对于球队的影响也是很明显的。





本赛季的巴萨多线作战保持不败，梅西少有本场比赛这样的低效率，全场比赛只有1次射门命中1球，传1次威胁球，5次过人，2次抢断。唯一的进球命中的确是因为因涅斯塔利用蓝军后防小将出错送出了绝佳机会，梅西射门的难度并不大，所以本场比赛的梅球王的确是受限严重。





本场比赛后都在赞切尔西的战术对路，事实此役也为次回合做了一些准备。至于克里斯滕森出错的问题也成为赛后热议，有人认为卡希尔有大赛经验应该登场，而事实上小将是目前蓝军阵中这个位置上最稳的一员，只是因为这样的大赛有点过于紧张才会出现纰漏。而且本赛季切尔西之前也有领先后犯错送分的时候，防线和过去相比略微不稳也是因为想培养年轻才俊以及新援处子赛季需要累积经验，这两种都是需要时间才能增加锐度的。





切尔西本场两个边路摩西这一边发挥更为出色，面对阿尔巴还有几次不错的突破，身体和速度上都不落下风。阿隆索这边路进攻的时候压不上去，无法给与佩德罗更多帮助，所以佩刀的威力减弱了。以上这些优势和不足都需要在接下来客战中解决和微调，运筹得当的话还能挖掘球队更多的能量。



