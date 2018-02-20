本赛季强势的曼城居然在足总杯的比赛中客场0比1不敌英甲的维冈竞技，这显然是赛前无法设想的结果。但是足球赛场就是任何事情都可能发生的赛事，而且英伦杯赛就一直有爆冷的传统，只是有阿圭罗和席尔瓦坐镇的曼城不仅仅输球还被零封的确令人愕然，球队需要找到原因并杜绝恶性循环，否则接下来的联赛杯决赛也有可能错失了。





本场比赛瓜帅轮换6名球员，防线上轮换较大，布拉沃、达尼洛、斯通斯、拉波尔特替换了上一场4比0大胜巴塞尔的埃德森、沃克尔、孔帕尼、奥塔门迪首发出战。这显然是有一些大动作了，只是球队上半场并没有失分，说明防线的问题还不是最为致命的，进攻端在4球大胜后的低效也明显。





回看曼城上一场3比4不敌利物浦的比赛，后防线是沃克、斯通斯、奥塔门迪和德尔夫首发，那场比赛萨拉赫完虐曼城后防线，菲尔米诺也能让斯通斯相形见绌，张伯伦则让曼城门将臣服。不过防线错漏之后进攻端还是打进3球，输球也不至于成为耻辱一战，而本场则是很丢脸。





上一场比赛传射建功的阿奎罗本场比赛低效率，全场基本梦游并且浪费了一些机会。从上半场的数据来看其实曼城制造的机会不少，客场作战球队射门15比3，射正3比1，角球7比0，控球率82.2%比17.8%，数据占据优势却敲不开铁桶阵的球门在英超是很多见的，豪门球队多数是在下半场乘对手体能下降后痛下狠手拿下比赛。





本场的一个意外就是连场首发的德尔夫在上半场补时阶段铲倒对手球员被红牌罚下，给球队制造了难题。下半场数据曼城射门14比1，射正2比1，可以看出进攻数多但是实质的威胁却很少，所以才会被对手绝杀，而对手下半场1次射正就命中也算球队本赛季的高效率表现了。





维冈竞技曾经也在英超征战，多打一人的情况下依旧加固防守，让铁桶阵更加牢固，这样的选择明显是到位的，而且顽强的防御淘汰榜首球队顺利晋级更加有成就感。有趣的是此前穆帅的曼联在杯赛中对阵弱旅都摆大巴，最终却赢球晋级，而瓜帅漂亮足球却爆冷出局就显得有一些伤感了。





瓜帅下半场的应变也是很积极的，可惜回天无力。沃克在下半场就替换萨内登场，第65分钟德布劳内换下席尔瓦，但是因为阿奎罗把握机会的效率下降，所以继续浪费队友制造的机会。不过人们没有想到的是本场末尾犯错的是沃克，当时对手传球，他本来可以将球解围或持球，但是却漏过了皮球，被格里格拿球突破后完成绝杀。曼城上下半场都有一位防守球队出错，的确是本场输球的主因，而进攻端的疲软也是不能忽视的原因之一。





因为热苏斯受伤时间比较久，导致阿奎罗无人轮换和竞争，所以才会出现本场的低效。本场比赛曼城大腿除了射门被门将挡出外，就是抓反击机会的选择上出现了问题，不少的反击机会阿圭罗持球却被对手断球，就是因为他没有将球传出去，才导致进攻被终结了。如果选择快速的传给近期表现不俗的京多安，或许会有不一样的结果。





维冈竞技曾在2013年足总杯决赛拿下曼城夺冠，本场也是球队复仇之战，可惜的是再度折翼。接下来曼城将客战阿森纳，这场比赛是联赛杯的决赛，在失去在足总杯争冠机会后，曼城需防备短期再度丢失一项冠军荣誉。对于球队不利的是打完这场决赛后3天就要在主客场连续面对伦敦双雄，短期内三场都是强强对话，这难度的确有点大，瓜帅的大考来了。



