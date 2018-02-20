



明晨欧冠的焦点大战就是切尔西主场迎战巴萨，因为两队欧冠交战中经典战役不少，所以此役引发全球关注。两队交战最引发热议的是斯坦福桥惨案和诺坎普蓝军淘汰巴萨晋级决赛，并在当赛季问鼎欧冠冠军，所以两队再度相遇目前保持不败的巴萨志在复仇，而蓝军同样会在当年斯坦福桥惨案主裁赫宁认错之后在蓝桥再度证明自己的实力。





目前切尔西阵中已经没有当年斯坦福桥惨案的球员，诺坎普蓝军10人作战最终淘汰巴萨的阵容中只有目前的队长卡希尔参战了。但是他只打了13分钟的比赛就因伤下场。那场比赛后两队再没有碰面，所以这是一支全新的切尔西要在明晨遭遇巴萨。





巧合的是当年在那场比赛为巴萨首发出战的小法现在已经效力蓝军，凭借法科连线还为切尔西赢得一座英超冠军奖杯。当年的小法为巴萨打了74分钟的比赛，下半场第47分钟造德罗巴犯规并制造点球，只是梅西的点球击中横梁弹出了。更为关键的是当场比赛中小法和兰帕德还有许多对抗和缠斗，蓝军场上队长因此还吃到黄牌，梅西甚至为小法出头推了兰帕德一把，这些戏剧的场面也成为明晨比赛的焦点。如果小法首发出场的话，对阵梅西和昔日队友的表现也很关键，毕竟小法是有欧冠大战经验的老将了。





当年的那场比赛以2比2结束，巴萨阵容中还有许多当年征战的球员，其中包括梅西、皮克、阿尔维斯、布斯克茨，伊涅斯塔。巴萨的第一粒进球是第34分钟昆卡助攻布斯克茨推射空门得手，当时阿科尔防守出错。2分钟后蓝军队长特里就被两黄罚下，7分钟后巴萨再下一城，当时梅西中路分球给伊涅斯塔，后者面对切赫将球打进。巴萨本赛季至今不败，队内也纳入两名此前效力利物浦的核心球员，他们是苏亚雷斯和库蒂尼奥，这两人对于蓝军的了解是到位的，所以本场比赛可能首发出战，因此蓝军防线需要做足准备，不犯错则是第一位的。





切尔西当年回敬巴萨两球并淘汰宇宙队，巧合的是球队是上下半场伤停补时的时候分别打入一球，上半场补时阶段10人作战的蓝军进球了，队长兰帕德直塞球助攻拉米雷斯挑射吊入空门。下半场第90分钟托雷斯反越位成功帮助球队杀入决赛，在少有机会中能把握住良机，说明球队核心球员的灵动性足够强，蓝军防线也顽强，同样本轮比赛也需要防线给力。





卡希尔当场比赛因为滑倒扭伤而被换下场，本赛季也更多轮换出战，所以本场可能会替补。主帅孔蒂为了备战本场比赛，在上一场杯赛中彻底的轮换了阵容，本场也将祭出最强阵，只是后腰位置是用坎特加小法，还是坎特加德林沃特存在悬念。虽然赛前很多声音都在力挺近期表现出色的吉鲁首发，但是个人认为主帅还是会启用伤愈复出且近两场替补出战的莫拉塔首发。





蓝军目前的阵容的确需要欧冠经验，不过主场作战的话做足防守伺机寻找机会是完全有可能不败或小胜的，哪怕是0比0平局也是可以接受的结果。在蓝桥最怕的是主裁的偏哨和错判，近期当年制造斯坦福桥惨案的赫宁已经公开承认了在当年自己犯下的错误，并认为现在的视频裁判可以减少错误，因此本场执法的主裁势必会减少错判，避免成为第二个赫宁。





当年在蓝桥率先进球的是埃辛的一脚世界波，随后赢得四次点球机会都被主裁赫宁拒绝，变相的左右了比赛结果。下半场补时阶段阿尔维斯传中球被顶出，但是梅西得球选择横传，小白劲射破门，巴萨以客场进球多而晋级决赛面对的是曼联。





现在的切尔西联赛进球最多的是阿扎尔的11球，莫拉塔10球位居其后，近期进球效率提升的扎球王是重点。此外小法和佩德罗如果都能首发出场的话，面对旧主和梅西的发挥也是本场的看点。此外就是阿隆索和威廉的定位球功力能否奏效，毕竟对阵巴萨定位球建功更加事半功倍，目前前者首发是必然的，后者则存在疑问，更可能的是替补出战。





如果卡希尔不首发的话，副队长阿兹皮利奎塔所率领的后防线能否稳健也是关键所在。本赛季各项赛事切尔西的主场战绩是16胜5平3负，3场败仗是联赛首轮2比3伯恩利、强强对话0比1曼城、进入2018年意外爆冷0比3伯恩茅斯，所以主场作战扎稳防线的话不败的可能性很大。本赛季切尔西欧冠1胜2平，主场曾3比3罗马，1比1马竞。



