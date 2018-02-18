足总杯的比赛曼城最后出战，球队将客战维冈竞技，因为主队曾在2013年的足总杯决赛中拿下曼城夺魁，所以此一战蓝月亮需要谨慎，不过依照目前球队的实力是可以在客战复仇对手的。因为随后联赛杯决赛要主场迎战阿森纳，所以曼城本轮杯赛会派遣大部分替补出战。





目前足总杯其他英超豪门的比赛均取胜了对手，切尔西4比0赫尔城、曼联2比0哈德斯菲尔德，热刺和曼城一样还没开战，已经出局的阿森纳在备战联盟杯对阵厄斯特松德的比赛。可以确定的是枪手和曼城都会全力备战联赛杯决赛，毕竟是一战夺冠的机会。只是相比较下来阿森纳会有一些疑虑，因为本赛季争夺联赛前四比较困难，那么欧联杯保持夺冠机会就变得格外重要，因为夺冠的话可以拿到下赛季欧冠资格，这个对于阿森纳很重要。可兼顾了欧联杯的话，联赛杯决赛则会存在疲劳作战的可能。

曼城上轮足总杯客场2比0拿下加迪夫城晋级的比赛中是德布劳内和斯特林建功，但是对手10作战，所以蓝月亮赢得较为轻松。不过那场比赛后曼城将主场迎战西布朗，和本轮杯赛后战阿森纳不同，所以本轮客战不会派遣更多主力出战，这就需要瓜帅好好运筹。





曼城2比0加迪夫城的首发是布拉沃、沃克、孔帕尼、奥塔门迪、达尼洛、京多安、费尔南迪尼奥、德布劳内、贝纳尔多、斯特林、萨内，后者只打了半场的比赛就被阿奎罗换下，贝纳尔多则在第89分钟才分钟被迪亚兹换下。比赛中京多安赢得定位球机会丁丁主罚命中，第37分钟贝纳尔多传中对手防守球员冒顶给了斯特林建功的良机，整场比赛优势明显。





再往前看联赛杯3比2布里斯托尔城的比赛中德布劳内，萨内和阿圭罗分别建功，因为这场比赛后球队晋级决赛，首发阵容的确也很关键，可供本轮杯赛参考。当场比赛曼城首发布拉沃、津琴科、奥塔门迪、沃克、斯通斯、德布劳内、费尔南迪尼奥、大卫席尔瓦、贝尔纳多、阿圭罗、萨内。近两场杯赛都首发的有门将布拉沃、沃克、奥塔门迪、费尔南迪尼奥、德布劳内、贝纳尔多、萨内，由此可以得出结论，瓜帅对这几位很看重。因为瓜帅想四线争冠，所以核心球员不可全部缺席比赛，这套阵容的确可能在本轮中使用。





曼城最近的一场比赛是欧冠客场4比0巴塞尔，比赛中阿圭罗一传一射，京多安梅开二度，贝纳尔多也有进球，丁丁、贝纳尔多、费尔南迪尼奥和阿奎罗分别送出1次助攻。曼城首发是埃德森、沃克、孔帕尼、奥塔门迪、德尔夫、费尔南迪尼奥、京多安、贝纳尔多、德布劳内、斯特林、阿圭罗，预测本轮会连场首发的是贝纳尔多、奥塔梦迪和沃克，其他球员则可能得到休息的时间。此外替补出战的达尼洛、萨内和席尔瓦则可能轮换首发。



