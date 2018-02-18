切尔西足总杯4比0大胜赫尔城是预料中的事儿，主帅对阵容的安排也是很到位的，阿扎尔、坎特、阿兹皮利奎塔等首发都得到足够的休息时间，为备战欧冠做足了准备。这场比赛吉鲁和威廉、佩刀领衔就轻取了对手，说明这套阵容用来在联赛虐菜也是足够的。事实上大胜也能引人思考，那就是在没有阿扎尔的情况下，威廉和佩德罗可以有更多的施展空间，加上新援吉鲁的作用的确可以在未来一周双赛的情况下然阿扎尔等人得到休息，这样更能提升效率。





锋线轮换不彻底一直是切尔西的症结，这导致很多锋线球员都无法完全的发挥自身的实力，巴舒亚伊以及此前效力蓝军的一些锋线球员都被这样的安排所困顿了。持久不登场比赛，或只给10分钟的时间是很难将状态调整到最佳的，此外自信心和队友的信任也会降低，由此恶性循环最终就是离开球队。威廉是曾经的大腿，但是逐渐成为替补球员之后的确是浪费了他的能力，他是技术很全面的球员，能跑能带能传能射，的确可以给与更多的登场机会。





值得一提的是锋线轮换不到位做法并非孔蒂一人，但是的确是制约了球员们的发挥，希望本场杯赛后主帅可以将轮换进行到底，就目前的阵容打出最好的战绩。本场比赛的后防线吕迪格首发，他的体能的确胜任一周双赛，这个安排没问题。莫拉塔打了20分钟的比赛也算是热身，主帅意在观察他的状态，为主场迎战巴萨所用。目前有吉鲁在阵中，两人合理分配时间的确能事半功倍。





本场比赛切尔西射门14比10，射正8比5，还击中1次立柱，角球10比5，数据上是占据绝对优势的，这样的胜局可以提升球队的士气。近两场比赛莫拉塔都是替补出战，但是表现不错。两位锋霸都有争高点的能力，且吉鲁的支点作用很明显，一向有虐菜高手和替补奇兵之称。接下来打巴萨莫拉塔一定首发，他也更了解这个对手，但是一旦无法打开局面，且下半场体能影响发挥，吉鲁就可以替补出战，或许能有意外的收获。





了解吉鲁的人一定知道他在跑动和压制对手后卫上作用明显，此外背身拿球能力也不错，之前的德罗巴就是背身拿球依住对手还能破门，这一点优势也可以利用。除了大赛经验外，吉鲁双脚都能处理球也是优势，目前只需要考虑他的能力问题，所以下半场替补或首发多半场比赛是完全没有问题的。





无论是莫拉塔还是吉鲁都很想证明自己，后者转会一为欧冠，更多的是为今夏的俄罗斯世界杯，所以每一次出战都会竭尽所能，实力发挥应该会稳步提升。就目前连场的表现来看的确比预期的要好，首先和阿扎尔的默契度不错，他一直都有出色的做球能力，能和队友衔接起来就能制造更多的威胁。





自然也有认为吉鲁过去的一些进球有运气的成分，但是在进攻中觅得机会就果断射门没什么不好，很多远射能帮助球队绝杀对手，也有一些射门不是绝好的机会却将球打进了，这样的情况说明球员敢于出脚和承担责任。巧合的是上一场联赛莫拉塔和吉鲁都助攻阿扎尔破门，比利时人近期的进球欲望也很强烈，而在接下来对阵巴萨的比赛中莫拉塔和阿扎尔的化学效应也是关键所在。





足总杯的比赛中新援埃莫森也完成首秀且打满全场，上半场末尾在禁区左侧拿球下底传中助攻吉鲁打进一球，帮助球队4比0领先对手，可以说这一球是锁定胜局的一球，这一战也能得到主帅孔蒂的认同。本场比赛阿姆帕杜首发出战的表现可圈可点，奥多伊下半场替换佩德罗首发也不错，斯科特第62分钟替换小法登场也有了表现的机会，可以看出孔蒂对于前两位小将是比较器重的，更锐意挖掘这些年轻储备的实力。

巴萨虽然目前依旧保持不败，但是近4场比赛平了2场的确是有一些低迷，两场平局分别是客场1比1西班牙人、主场0比0赫塔费，本轮西甲虽然2比0拿下对手，但是两粒进球都是下半场打进的，而且梅西、苏亚雷斯、伊涅斯塔都首发出战，并没有让主力球员得到休息时间，因此客战切尔西的确有险情。因为蓝军的实力比西甲这两支持劲旅更强，且有主场优势，不过对于切尔西来说主场不失球是第一位的。



