本周末足总杯开战，曼联将客战哈德斯菲尔德，因为本赛季红魔就曾在客场意外爆冷1比2不敌对手，即便近期在主场2比0拿下对手完成复仇，但是此番客战依旧不能轻敌。因为下周中有欧冠客战塞维利亚的比赛，球队部分主力需要轮换，而这样的情况下则需防止冷门的出现。





巧合的是上一次曼联客场爆冷之前就有欧冠的比赛，当时曼联客场1比小胜本菲卡，回到联赛就输球了。必须承认的是英超豪门球队面对欧冠和国内比赛一周双赛的赛程的时候爆冷次数有点多，想拒冷还需要穆帅筹谋。





曼联本赛季第一次对阵哈德斯的首发和最近轻取对手的阵容有几个人上的不同，爆冷的比赛中曼联首发是德赫亚、瓦伦西亚、琼斯、斯马林、阿什利-扬、马蒂奇、埃雷拉、林加德、马塔、马夏尔，卢卡库。上半场结束穆帅对部分首发球员的表现不满意，所以做了两人人员上的调整，他用姆希塔良和拉什福德换下了马塔和马夏尔。琼斯上半场第23分钟受伤被林德洛夫换下，半场就用完三个换人名额也是极少见的，但是这样做依旧无法挽救败局也说明应对措施并不妥当。





当场比赛琼斯受伤下场后5分钟红魔失球，当时穆伊抢断马塔后传球给因斯，后者射门被扑出后穆伊补射建功，虽然马塔被抢断是失球的一个原因，但是绝对不是唯一的原因，因为意外伤病突然换人之后防线的问题也是不能忽视的。第二粒失球是德洛夫冒顶后给德波伊特雷破门的机会，后防线两人在门前也未能阻挡皮球入网，球队的整个防线都存在问题。这两粒失球是在5分钟中发生的，防线的无力的确很致命。

下半场姆希塔良登场只有1次抢断成功，1次犯规和1次被犯规，马塔3次被犯规，明显是被对手限制了，但是传球成功率90.48%要高于换下自己的姆希塔良。马夏尔8次过人，1次抢断成功，2次犯规，替换他登场的拉什福德打进本场挽回颜面的一球，3次过人，1次抢断，但是射门次数也只有1次。应该说这4人的发挥都不好，全场射门曼联9比5，射正3比3，对手命中2球，对手把握机会的能力的确高。





曼联近期2比0零封哈德斯的首发阵容和上一次客战有几个人员上的不同，门将位置没变，罗霍、卢肖克、埃雷拉、桑切斯替代琼斯、阿什利杨、麦克托米奈、马夏尔首发出战。比赛中卢卡库和桑切斯进球，后者打进效力红魔的处子球，应该说除了主场优势，这两人的轮番进攻轰炸也是取胜的关键。





在两次对阵哈德斯的比赛中卢卡库的表现也是大相径庭，客战中全场2次射门1次射正，传1次威胁球，助攻队友打进一球，1次过人和抢断，1次解围，2次犯规。主场作战中只打了77分钟的比赛，3次射门1次射正，打进1球，1次过人，锋霸率先破门更能提升士气，何况还有大腿级别的桑切斯助力，自然是事半功倍，主场近期的虐菜的能力是到位的。





桑切斯在主场战升班马的比赛中再度展示虐菜能力，全场6次射门3次射正，传3次威胁球，11次过人，5次抢断4次成功，3次犯规，7次被犯规，数据的确很漂亮，所以接下来的客战或许穆帅派遣这员虎将上场就可锁定胜局。不过穆帅曾说过曼联欧冠赛场需要桑切斯的经验，那么下周中的淘汰赛势必要登场，这样的话足总杯则不会首发，穆帅还需要派遣其他球员拼战。

除了桑切斯和卢卡库外，拉什福德和马夏尔都可出战，但是这两人面对升班马都没有绝对的胜算，所以一旦核心球员休战，这场比赛依旧有冷门的倾向，穆帅需要做好决定。





值得一提的是曼联零封升班马的比赛中球队射门16比4，射正7比0，角球5比2，对手毫无还手之力。哈德斯的穆伊只有1次射门，传1次威胁球，1次抢断，2次解围。德波伊特雷2次射门0射正，3次解围，1次抢断成功，上一次进球的两员悍将都很低迷，所以这场比赛是完胜，或许曼联可以乘着这种气势再度施压对手，不过这种博弈的确存在不稳定性。



