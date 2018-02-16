本周末切尔西将坐镇主场迎战赫尔城，这是足总杯第5轮的比赛，球队主场作战则可能派遣多数替补出战，此外冬季新纳入的强援也可以首发出战。孔蒂更在意下周中主场对阵巴萨的欧冠大战，所以本轮杯赛包括阿扎尔和坎特在内的绝对主力球员会在替补席备战。此外战巴萨防守端更为关键，克里斯滕森、吕迪格和阿兹皮利奎塔也应该得到一定的休整时间，就看孔蒂会给与谁休息的机会。





对于切尔西来说这两场比赛都是主场作战是有优势可依的，能尽可能轻松的拿下老虎城，并且在欧冠首回合的比赛中不给巴萨客场进球就算成功。毕竟对手本赛季至今保持不败，强势效应比曼城更甚，所以备战需要做更为充足的准备。





切尔西冬季纳入的的球员有巴克利、吉鲁和埃莫森，联赛杯对阵阿森纳的比赛中威廉受伤被巴克利在第30分钟换下，比赛中新援的表现中规中矩，略微有点紧不够放松，毕竟是临时出现伤病过早替补登场有一些准备不足，但是总体上不错。此后足总杯3比0纽卡的比赛中巴克利第73分钟替补登场换下阿扎尔，逐渐适应球队的节奏和打法，没有第一次出战中和队友跑位不默契的不足，但是依旧难称出色。





对阵伯恩茅斯一战巴克利首发出战只打了54分钟的比赛，但是球队0比3落败。悍将个人数据上只有1次射门，传1次威胁球，1次被犯规，可以看出他只发出个人实力的四成功力，343阵型适应的不够，或许他更适合352阵型，所以悍将在蓝军发威依旧是时间的。随后的两场比赛孔蒂再没有给巴克利出场的时间，或许也是等待杯赛再派他登场。





和巴克利相比吉鲁的表现和血性气质更被人们认同，对阵沃特福德的比赛中吉鲁在第64分钟顶替受伤的佩德罗上场，因为巴卡约科过早被红牌下场，球队1比4输球。在阿扎尔末尾斩获进球后，吉鲁也差点打进处子球。当时他接阿扎尔头球摆渡形成攻门，可惜的是被对手门将扑出了。因为效力英超多年，吉鲁对于所有对手的了解比较到位，实战中的表现也算不错。大吉鲁打了26分钟的比赛有2次射门，1次射正，传1次威胁球，1次过人，1次抢断和解围。





随后球队3比0西布朗的比赛中吉鲁首发出战打了61分钟的比赛，阿扎尔先拔头筹的进球就是和他踢墙配合后将球打进的，第二次出战就送出助攻可以力证悍将和队友的默契度上的确很到位。此外大吉鲁在比赛中还有6次射门1次射正，传1次威胁球，3次过人，1次解围，2次被犯规，攻防两端都很竭力和出色。近期被租借德甲的巴舒亚伊不断进球，所以吉鲁也有压力，希望足总杯的比赛能打进效力蓝军的处子球。





目前从罗马引进的左边后卫埃莫森还没为蓝桥而战，阿隆索此前受到伤病困扰，即便本场杯赛可以复出征战，但是孔蒂一定留着打巴萨的比赛，所以新援登场完成首秀几乎无悬念。





球队现在存在伤病困扰的有巴卡约科和路易斯，巴克利伤疑，后者能否出战也是个问号。其他替补小将可以启用的有阿姆帕杜和穆松达以及奥多伊，蓝军主帅对阿姆帕杜和奥多伊的表现很认同，此外斯特林也是可能成为备选。本场杯赛唯一需要忌惮的是本赛季蓝军争联赛和欧冠冠军的几率很小，联赛杯已经出局，足总杯也是本赛季唯一可以争冠的赛事，主帅自然不会放弃，因此也不可能完全派遣替补和小将出战。