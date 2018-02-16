今年的春晚覆盖面极广，精彩纷呈的同时也展露了体育健儿的风采，张继科就是其中一员，自然他近期的绯闻女友景甜也参与了春晚，这也让两人的话题再度被提升。不过对于乒乓球迷来说更想展望的是张继科的2018年的是什么样的走势，能否摆脱伤病的困扰，再度斩获单打冠军。





近年来张继科先后出现在诸多的综艺节目中，还曾参与跨界歌手的比赛，他的多才多艺也被喜欢他的人们所热捧，但是体育的相关赛事没能斩获冠军则成为2017年的憾事，同时引发了人们的热议。有人质疑张继科参加如此多的综艺节目，并认为过多的涉足这些领域也是导致他无法获得佳绩的原因之一。而更多的声音则认为他职业比赛之外的事宜自己有权去做主，何况是否都是他个人行为还是个问号，因此相信走出伤病困扰的张继科还可以迎来第二次高峰。





事实上每一位职业体育球员都会很敬业，因为平常人无法想象他们为了冠军所付出的辛苦和汗水，为了参与一些节目而导致状态下滑显然是张继科这样的运动员所不会接受的，所以个人认为他更多的还是在养精蓄锐。





2017年张继科5次出征战大赛2次伤退，导致将近2年的时间无法获得单打冠军。这样的情况在职业生涯是常见的，毕竟体育竞技竞争激烈，而伤病的影响则是职业球员的大敌，这不是精神层面能替代的，所以关注他的人们还需要耐心等待。他上一次在科威特站夺冠，也是时隔17个月之后，所以接下来的2018年还可再度筹谋冠军桂冠。





必须承认的是张继科依旧是目前国乒现役运动员大赛成绩最好的运动员，职业运动员最为辉煌的时间其实是有限的，每个人都有不同的命运，有的可以绽放更久，有的则会因为伤病过早退役。无论如何张继科都是为国争光的出色一员，相信他还会竭力在赛场上拼力争冠。





近期也有一种言论认为张继科占据一哥主位就应该更多在赛场上竭力，而不要参与过多的商演，并认为状态不好可以选择退役给年轻运动员更多空间表现。这样的说法明显太过苛刻，因为目前乒乓球年轻一代还不足以接张继科的班。在2017/18赛季乒超联赛团队争夺战中，林高远带领山东魏桥最终夺冠，而且这支冠军阵中并没有世界冠军坐镇，这说明整体实力不错，但是就林高远个人能力发挥和稳健情况来看，接班张继科还需两年之久，所以并不能说张继科阻挡了年轻球员的前景。

张继科曾制造佳绩和独一无二的战绩，奥运官网排名第一，三大赛斩获五连冠，并且在445天完成大满贯至今无人可破，人们更应该记忆的是他为国争光的时刻。





上赛季的卡塔尔公开赛，张继科4-1战胜葡萄牙选手阿波罗尼亚，却因为伤病无法和日本选手丹羽孝希一决高下。亚锦赛是张继科挺进四强居功至伟，只是随后1-3不敌樊振东。可以看出只要能坚持的比赛他都会拼尽全力，伤病是难以逾越的困阻。





马上3月8日卡塔尔公开赛就将开打，相信张继科可以顺利参战，目前张继科的总分数是6916分，新的一年应该可以更好的出战。事业有成之后，婚姻也是最为关键的人生选择，无论是刘诗雯还是景甜都是极其正能量的运动员和女演员，希望2018年张继科在爱情上也能更进一步。



