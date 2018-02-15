欧冠淘汰赛开打，曼城客场大胜巴塞尔，热刺同样客战2比2逼平尤文，客场平局也算是不错的赛果，毕竟随后回到主场是有望淘汰意甲豪门的。回顾热刺本赛季欧冠小组对阵皇马的两回合比分，球队客场1比1平局收场，回到主场3比1拿下上赛季欧冠霸主，所以本轮也是平当赢。此外比赛过程也丝毫不落下风，英超两强欧冠第一日的比赛保持不败，依旧延续着强势的效率。





对于尤文来说主场平局自然是不满意的，不过延续了欧战的27场不败也是可以接受的，接下来客战热刺则需要当心。尤文此前的欧冠小组赛的战绩是3胜2平1负，热刺则是5胜1平保持不败，小组中还有多特蒙德和皇马这样的强队，球队还是以小组第一出线。尤文和巴萨同组屈居第二也是必然的事情，只是小组的难度不及热刺，由此可以力证英超劲旅本赛季欧冠的强势发挥。





热刺在小组赛中三场客战2胜1平，尤文客战1胜1平1负，从客战成绩上意甲豪门也不及热刺，所以这组淘汰赛可能晋级的是热刺。本场比赛数据显示热刺射门12比9，射正6比5，角球5比5，控球率67%比33%占据优势，在犯规的次数上尤文16比13，黄牌3比2，同样是不占据优势的。





令尤文欣慰的是在此前比赛中表现低迷的伊瓜因进球了，而且是打破僵局的一球，当时尤文的定位球机会，客队防线对伊瓜因疏于防范，后者直接半凌空将球打进。更为巧合的是随后队友获得点球机会，伊瓜因精准罚进梅开二度，这两球一扫此前表现低迷的阴霾，进攻匣子打开之后伊瓜因也可能在接下来双线作战的比赛中有更多的贡献。





本场比赛伊瓜因的个人数据是4次射门2次射正打进2球，此外还传出3次威胁球，6次过，1次抢断，2次解围，攻防两端都很到位。唯一遗憾的是他射丢了本场比赛的第二粒点球，虽然击中横梁只是差之毫厘，但是就是这一丝的差距就导致球队无法全取三分。





热刺的凯恩是英超射手榜第一，之前联赛刚刚1球绝杀阿森纳为球队拿下了6分战，悍将本赛季对阵强队总能有不俗的表现，因此自信心和能力上面都得到了更多的提升，也能得到队友的全力支持。本场比赛他5次射门，4次射正打进1球，当时球队两球落后，他的进球让球队燃起希望足够关键。此外还传出1次威胁球，3次过人，2次被犯规。





热刺的防守本场错漏太多，刚开场就漏防伊瓜因显然是很致命的失误，否则球队不会在客场早早落后对手，这样的局面很消耗体力，等于无难度自己增加了难度。这和主帅本场进行了两个人员的调整相关，本场特里皮尔和孙兴慜被奥里耶和拉梅拉取代，攻防两端的问题都被大化了，只是相比下来防守的错漏更多。因为得到首发机会的奥利耶送给对手第二粒点球，本场比赛后他也刷新了一项纪录，成为了本赛季欧冠中唯一一位两度送对手点球的球员，此后的欧战热刺主帅再不可以派他出战了。





本-戴维斯本场比赛和两粒点球都相关的确很意外，或许是连场首发过于疲惫，否则不可能在这样的大战中两度为对手送分。第一粒点球是贝尔纳代斯基想突破的时候被热刺悍将踢倒，所以被裁判判以极刑。第二粒点球是上半场末尾道格拉斯-科斯塔连续突破了奥里耶和本-戴维斯后，前者将对手放倒再度送点。必须承认的是这次防守两位热刺球员都有责任，所幸的是第二例点球被罚丢了。





目前意甲丢球最少是尤文的15球，虽然和榜首的那不勒斯相同，但是近几个赛季斑马军团的失球数都很少，这说明球队的防线很到位。但是在本场欧冠大战中却丢了两球，这说明球队在外战中还是存在一些问题的。布冯是世界级的门将，但是本场却在凯恩的面前显露无力，当时来自阿里的直传球，凯恩杀入禁区直接过掉布冯将球射入空门，这个时刻老门将面露难色，而凯恩则是十分的兴奋。





其实在进球之前凯恩就多次震慑布冯把守的球门，他先是接埃里克森传球直接冲顶被门神封出，随后不久再接登贝莱直塞球转身射门再度被布冯化解，后面这次射门为球队赢得角球机会，再度威胁尤文的大门。凯恩的进球的确折射了尤文防线不稳，下半场他还曾劲射令布冯脱手，如果有队友跑位补射的话也将是必进球。或许是被凯恩数次威胁所困，所以埃里克森随后的定位球机会再度洞开了布冯把守的球门。



