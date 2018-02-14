



凌晨欧冠曼城客场4比0拿下巴塞尔，从比赛的过程来看客队赢得很轻松。之前还担心联赛5比1横扫莱斯特城后，主力球员过多的消耗了体能，事实证明这样的担心有点多余，而且出乎意料的是联赛上演大四喜的阿奎罗本场再度传射建功保持了高效率。主场受虐的巴塞尔真令人怀疑是曾在欧冠爆冷拿下曼联的那支球队，或许是因为现今的曼城太过强势了，所以才能如此轻松的过关。





回看小组巴塞尔主场1比0拿下曼联的比赛，红魔那场比赛射门14比13，射正4比6，各自击中1次立柱，角球6比4，除了控球率是68.4%比31.6%红魔占据优势外，其他数据都比较接近。当场比赛卢卡库、马夏尔、博格巴等主力都首发出战，伊布下半场替补登场，进攻端却受限哑火是最大的症结。巴塞尔的进球是在第89分钟的时候，彼得雷塔在左侧传中球撕开了曼联防线，迈克尔朗将球命中绝杀红魔。





笨馋比赛曼城射门12比10，射正7比3，打进4球，角球6比3，控球率74%比26%，曼城如此高的进球效率的确令人称奇。本场比赛曼城又只是两人轮换出战，孔帕尼和德尔夫替换拉波尔特、津琴科首发，连场首发的其他球员却未曾显露疲态，这一点的确很难得。





巴塞尔依仗的是牢固的防守体系，然后伺机寻找破门的机会，才能绝杀曼联。事实上曼城门将埃德森开场不久的一次出击失误是送给对手机会的，只是幸福来的太快巴塞尔没能把握住这次良机，奥贝林倒地也未曾获得点球机会，否则球队是可以施压曼城一段时间的。





赛前预测就曾定论本场比赛德布劳内可定乾坤，果然曼城的第一球就是他开出角球助攻京多安先拔头筹的，曼城用了9分钟就3球领先，其实那一刻已经锁定了胜局，而巴塞尔的防线在这个时刻已经土崩瓦解。后面两粒进球都是利用传球撕开防线助攻队友破门的，当然对手防守解围不彻底也给了贝纳尔多轻松破门的机会，而阿奎罗的进球更为轻松，这样的悍将身边居然没人包夹，败局就已经注定了。下半场阿奎罗助攻京多安梅开二度的进球是在下半场开场8分钟后，和上半场第14分钟就进球一样是过早的杀死了比赛的悬念。

酣胜本来就振奋人心，而且在第53分钟就4球领先，随后德布劳内和斯特林被换下也等于得到了足够的休息时间，好备战随后的足总杯以及联赛对阵阿森纳的大战，真所谓一举两得。德布劳内打了63分钟的比赛，个人有2次射门1次射正，送1次助攻，传1次威胁球，4次过人，1次抢断。打了57分钟比赛的斯特林则有4次过人，且通过下底传中球制造了的第二粒进球，这粒进球对于整场比赛也是最重要的。阿奎罗打了85分钟的比赛一传一射，传3次威胁球，6次过人，事实证明他不仅仅是主场进球王，客战也不含糊。





本场比赛后有人嘲笑巴塞尔甚至不及英超的中游球队难缠，回看这支劲旅对阵曼联和曼城首发变化可以发现其中端倪。战曼联的时候球队是3421阵型，战曼城则是541阵型。两场比赛都首发的是门将瓦茨利克、迈克尔-朗、苏希、迪耶、埃尔尤努西、奥贝林，其余5人则都有了变动，或许是忌惮曼城的进攻体系才会进行如此多的调整，却反而被束缚了。本场比赛拉克鲁瓦、扎卡、法比安-弗雷、里韦罗斯、施托克尔替换拿下曼联首发出战的阿坎吉、巴兰塔、祖菲、佩特雷塔、斯特芬，只能说主帅的心思猜不透。





很多对阵传统豪门的比赛都被狂虐，就是因为内心的忌惮太多，防线过多退守导致进攻没有施压，反而增加了防守的压力，一旦被撕开就等受虐了。在英超能抗住强队猛攻的中下游球队不少，那是因为他们很坚定的知道任何豪门都不是常胜将军。



