切尔西本轮3比0力挫西布朗，新援吉鲁首发，莫拉塔复出替补出战，可喜的是两人都送出1次助攻，帮助阿扎尔梅开二度终结了球队此前两连败的低迷，确保了第四的位置。这场比赛孔蒂祭出343阵型，巴卡约科禁赛，坎特和小法首发更为稳健，球队对于这个阵型还是更加游刃有余，事实证明有中锋的切尔西重新回到了正轨。





冬季转会租借去了德甲的巴舒亚伊也是打的风生水起，切尔西也度过了莫拉塔伤停的困顿期，接下来有望在欧冠赛场上有所斩获，起码不会如前两轮联赛一样大比分输球。莫拉塔复出的时间刚刚好，接下来足总杯对阵赫尔城可以打多半场的比赛，这样能更好的备战欧冠对阵巴萨的比赛，因为和球队默契度更足，战巴萨的比赛孔蒂还是会更信任莫拉塔。





本场比赛吉鲁打了61分钟的比赛，他6次射门1次射正，传1次威胁球，送出1次助攻，3次过人，1次解围，2次被犯规，和阿扎尔的默契也很足。上一场对阵沃特福德的比赛吉鲁替补出战有4次射门1次射正，4次过人，很明显和球队的默契度还不足，所以没能在受困战中有所斩获。接下来主帅如果能够更加合理的轮换阵容的话，吉鲁专注多一些联赛和国内杯赛，莫拉塔更专心欧冠两回合对阵巴萨的比赛，或许球队能再度外战中祭出神奇。





莫拉塔本场打了29分钟的比赛，登场10分钟就送出1次助攻，的确够高效。他个人还有2次射门1次射正，传2次威胁球，末尾阶段还差点助攻摩西再度建功。可以确定的是主帅给他一定的时间恢复，还是可以在关键战中找到最佳状态的，孔蒂需要规避锋霸二次受伤的可能性。





莫拉塔本场登场后不久就接佩德罗的横传球形成攻门，并为球队获得角球机会，就是这次角球机会让对手解围不彻底，摩西拿球和小法传球配合后突施冷箭将球打进，准确的说这粒进球也和莫拉塔息息相关，球队对西班牙人的依赖性还挺强的。本场第三球还是摩西射门被扑之后，小法拿球推进，随后莫扎连线由后者突破后完成进球，这两球的确是锁定胜局的进球，莫拉塔一复出就再现关键性的确令蓝军上下很是振奋。





比赛最后时刻阿扎尔分球给莫拉塔形成攻门赢得角球，随后摩西和小法都曾尝试一脚直塞球想找莫拉塔都被对手拦截了，可以看出对手末尾对锋霸的防守加强了，所以莫拉塔本轮才没能锦上添花。接下来的比赛中刚刚复出的莫拉塔还需要面对对手的严防，尤其是对阵巴萨的比赛中将面对更为强硬的防守，此外一旦陷入围的话，抓反击机会也很关键。





接下来切尔西将打足总杯对阵赫尔城的比赛，目前老虎城排在英冠的第21位，31轮取得6胜11平14负的战绩，蓝军主场作战没理由再度爆冷。



