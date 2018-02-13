英超联赛的曼城堪为本赛季最稳健的球队，刚结束的联赛热刺拿下阿森纳，曼联却意外输给了纽卡，切尔西终结两连败顺利拿下西布朗，这样榜首球队的积分优势又得到了扩大，这对于即将开启的欧冠赛程是有益处的。





本轮联赛诸强的对手都不及曼城的对手莱斯特城，西布朗排名垫底，南安普顿位居倒数第三，纽卡则排在第13位，和降级区的分差只有3分优势。如果本轮不爆冷曼联的话则要落入降级区，很显然这三分是救命的，而曼联则做了送分童子。莱斯特城目前排名第8位，也曾从豪门身上拿分，球队对阵争冠集团的比分分别是0比0和1比2切尔西、2比2和0比2曼联、1比2和2比3利物浦、2比1热刺、0比2曼城、3比4阿森纳，联赛杯还曾2比0淘汰利物浦，所以曼城能5比1大胜的确说明发挥到位。





本赛季豪门球队的客场成绩都不如主场，曼联和阿森纳尤其明显，切尔西和利物浦也是一样，就连曼城本赛季不胜的场次也多是客场，所以本场酣胜和主场作战也是相关的。而且因为罢训，狐狸城悍将马赫雷斯本场只坐在替补席，虽然第62分钟替换迪亚巴特出战，但是状态和发挥明显是受到了影响的，因此本轮比赛狐狸城并非是全力而战。





曼城方面本场建功的是斯特林和阿奎罗，德布劳内则助攻队友打进3球，后两位的出色发挥显然是过早发力了，因为大战前其实是忌讳大比分酣胜的，因为随后的比赛则可能哑火。所幸的是一场大胜是能振奋士气的，而且没有增加球员伤病也是最大的利好。





本场比赛有点意外的是瓜帅并没有因为三日后欧冠客战而轮换阵容，主帅只做了两个人员上的调整，拉波尔特和津琴科轮换出战也都是后防人员，后者还在比赛第65分钟被达尼洛换下了。中前场的球员的疲惫也可能是接下来欧冠客战巴塞尔的一丝隐忧，瓜帅需留心。





阿奎罗虽然本场上演大四喜的好戏，但是必须承认的是在球队由斯特林先拔头筹之后，就是桑切斯的位置被断球后让对手扳平了比分，当时瓦尔迪拿球摆脱了德布劳内的防守，突入禁区直接射门将球打进。曼城的两位核心人物是被这个对手激怒了，所以才完成了随后的虐杀式的3次助攻和4粒进球。如果这样的失误是在欧冠对阵巴塞尔的比赛出现，那么球队也可能无法扭转平局的结果。





对于狐狸城来说马赫雷斯的去意已决，或许赛季结束就将离开，而瓦尔迪的忠诚和实力却是更为明显，球队必须留住这位大将。瓦尔迪自从2014年8月开始至今在英超联赛43次面对英超6强打进23球，本赛季对阵争冠集团的球队都有进球，只是对阵利物浦的比赛中打进2球。

对于曼城来说本轮赢球后有许多收获，这其中主场的战绩是13胜1平的确可喜，再就是阿奎罗近7场主场的比赛都有进球，进球数为14球。曼城最近主场的对手有莱斯特城、伯恩茅斯、沃特福德、伯恩利、布里斯托城、纽卡斯尔联、西布朗，虽然都是中游球队，但是能场场捍卫主场尊严也的确很可贵。目前阿奎罗射手榜上排名第3，和榜首的凯恩有2球差距，这的确是随时可能超越的数据。





本场比赛阿奎罗上下半场判若两人，持续进球和不能得到足够的休息也是影响其上半场发挥的症结，再就是对手防线对于他的关照让其在上半场比赛出错和无力。这场比赛开始阶段是德布劳内和席尔瓦以及斯特林的配合斩获了进球，随后对手开始紧逼德布劳内，所以一些进攻机会也被破坏了。比赛进入第21分钟的时候，费尔南迪尼奥分球给阿奎罗，后者传球给斯特林，后者突破后被对手门将化解危机，随后狐狸城破门之后，阿奎罗基本隐形了。





下半场上来德布劳内就完成了和阿奎罗的连线，一脚直传球撕开了对手的防线，阿奎罗推射建功。随后不久又是一脚直塞球给到了右侧，阿奎罗得球就射梅开二度。其实短时间的两球都是德布劳内手术刀的传球很到位，下半场上来进攻的手段也更直接和果断，莱斯特城防守消耗体能较多才会短时间失两球陷入崩溃之中。





进球后的阿奎罗其实还是被严防了，因为此后他得队友传出来的边线球向前推进的时候就被破坏了，随后接斯特林的传球直接打门高出了横梁，再之后得球想进攻的时候就被放倒在地了。可以看出本场比赛的前78分钟阿奎罗想个人突破很难，可以依靠就是队友的秒传，但是随后就改变了这个格局，当时他在前场断下了马奎尔回敲给门将的球，直接挑射建功，这次是捉住了对手的失误建功的。





如果阿奎罗能延续本场的高效，那么对阵巴塞尔一战的确没什么好担心的。德布劳内本轮的确是最佳，因为比赛中的他无时不在。全场比赛他2次射门1次射正，传6次威胁球，送出3次助攻，3次过人1次抢断，3次犯规2次被犯规，的确是共防俱佳，而且串联球队的作用和传球成功率都很到位。



