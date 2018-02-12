



本轮英超曼联客场0比1不敌纽卡斯尔，近三轮联赛输了两场，和曼城的分差有16分。和上一轮客战热刺0比2输球相比，本轮爆冷更为不该。所幸的是随后有足总杯对阵哈德斯菲尔德的比赛可以轮换阵容，可以更好的备战随后欧冠客场对阵塞维利亚的比赛，对于红魔来说联赛冠军已然旁落，欧冠赛场绝对不能有冷门的出现。





冬季转会阿森纳纳入姆希塔良和奥巴梅扬看似不错，实际上却是大相径庭，本轮客战热刺也0比1输球，和输球的红魔惺惺相惜。而曼联送出悍将纳入阿森纳大腿桑切斯也没预判的那样到位，球队短期的两场败仗都显露出大腿的无力。本场比赛就虐菜能力和威胁度相比卢卡库都优于桑切斯，穆帅对智利人的期待值没能兑现，或许还需要更长的时间才可发挥高效。





本赛季纽卡对阵豪门球队只拿到1分，球队主场1比1逼平了利物浦。那场比赛是红军率先进球的，库蒂尼奥的世界波的确够精彩。但是7分钟后纽卡就扳平了比分，而且还是利物浦送乌龙助攻，当时何塞卢接谢尔维直传球获得单刀机会，但是被马蒂普铲球解围，没料到的是皮球打在何塞卢小腿上折射入网，随后红军加强进攻也在没改写比分。





除了从利物浦身上拿分，纽卡斯尔本轮前对阵豪门都失分了，球队先后0比2热刺、1比4曼联、1比3切尔西和曼城、0比1阿森纳和榜首球队，所以本轮拿下曼联的确是太意外了。不过从另外一层面解读本场比赛，也能证明最近的红魔也处于不稳定之中。





红魔本赛季首战纽卡的比赛中球队先失一球，对手传中机会林德洛夫拦截后失衡滑倒在地，盖尔借机将球打进。但是上半场曼联就完成反超，博格巴传中球助攻马夏尔破门，此后阿什利杨角球机会助攻斯莫林头球建功。下半场拉什福德助攻博格巴扩大比分，卢卡库和马塔配合后将比分定格为4比1，算是一场酣畅淋漓的逆转战。或许正是因为上一次碰面太轻松，所以本轮才会被哑火。





曼联两次对阵纽卡的首发只有3个人员上的区别，本轮比赛琼斯、桑切斯、林加德替代了林德洛夫、拉什福德、马塔，而且在情势不好的时候，穆帅在下半场失球后一分钟就做出了换人调整，他在第66分钟用马塔和卡里克换下了林加德和博格巴，第77分钟又用麦克托米奈换下了马蒂奇。失球后果断换人自然是想改变赛果，但是这几个人员上的调整明显没有起到立竿见影的作用。





看看上一次交战中建功的球队本场的数据就能得出结论，博格巴打了66分钟的比赛只有1次过人和抢断，2次犯规和被犯规，的确是本场最低效的球员。马夏尔有4次射门3次射正却没进球，传1次威胁球，1次过人，2次抢断、1次解围和被犯规，此外还错失单刀机会。斯莫林本场只传出1次威胁球，1次过人，全场角球机会是10比0，可惜的是悍将没有再度依靠角球机会破门。





目前的曼联最寄望两人能提升进球效率，但是这两位大将却都哑火了。全场数据曼联射门13比10，射正6比3，但是却颗粒无收。这6次射正球门的球员分别是林加德、卡里克和桑切斯各1次，马夏尔3次，浪费机会方面的确是后者居多。卢卡库本场2次射门0射正，传1次威胁球，4次过人，1次抢断和犯规。桑切斯3次射门1次射正，传2次威胁球，10次过人，2次抢断都成功，1次犯规和被犯规。新援的确是足够努力，但是效率却不高。





3个人员上的调整就将4比1改变成0比1，这的确是有点荒诞，只能说近期的曼联处于低迷期，再就是主客场的差别太大。本赛季曼联各项赛事的主场战绩15胜2平1负，球队不胜的场次分别是1比2曼城、2比2伯恩利、0比0南安普顿。客场战绩是11胜3平6负，球队先后在客场2比2斯托克城、0比0利物浦、1比2哈德斯菲尔德、0比1切尔西、2比2莱斯特城、0比2热刺、0比1纽卡，此外联赛杯客场1比2布里斯托尔城，欧冠客场0比1巴塞尔。





可以看出曼联客战失分的情况比较严重，虽然没有客场虫阿森纳那样低效，但是很明显这样不断的失分下去，曼联本赛季还可能无法获得内心想要的奖杯。毕竟欧冠的客战更为关键，而联赛进入末尾冲刺阶段每一场客战也是易冷的场次，因此穆帅急需要对目前的红魔顽疾进行根治。



