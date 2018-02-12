



德甲红蓝大战落下帷幕，莱万和穆勒建功，球队替补门将继续稳定发挥成为本场关键。沙尔克04没能从德甲老大身上拿走一分的确很可惜，不过迪桑托的进球的确是意外之喜，格雷兹卡和卡利朱里的发挥也很到位，接下来球队需要拒绝爆冷失分，的确还有可能完成追分的。目前球队的终极目标就是欧冠资格，现在球队和第三位的多特蒙德则只有3分差距，一切皆有可能。





对于德甲三强来说，接下来欧冠开打的情况下，联赛可能失分，而沙尔克04则可能在这个期间完成追分。只是目前除了拜仁之外排名前6的球队积分差距只有4分差距，可以说争3的竞争也是很激烈的，这就需要球队拿下更多的劲旅。





排在沙尔克前面的竞争前3的对手有四支球队，分别是勒沃库森、法兰克福、多特蒙德和莱比锡，后两强有欧冠分心恐有失分的可能，其他两支劲旅更需当心。沙尔克接下来将主场迎战霍芬海姆，随后就要客战勒沃库森，这场6分战必须拿下才行。本赛季沙尔克主场战绩7胜4平2负，其中包括2场德国杯的主场比赛，客场战绩则是6胜3平4负，这其中有2场胜仗是德国杯的比赛中获得。由此可见沙尔克本赛季客战成绩不佳，接下来若想获得欧冠资格就需解决客战无力的问题。

本赛季和拜仁交战两场，首次主场0比3不敌对手，本轮客战1比2输球，随着比赛的深入德甲蓝军是有所精进的，否则可能客战再度被对手大比分零封。球队进入2018年的6场比赛的战绩是2胜1平3负，客场1比3不敌莱比锡、主客场1比2不敌不莱梅和拜仁，6场比赛打进7球，失8球，两场比赛0失球，除了不敌不莱梅是爆冷外，两场败仗都是不敌前三甲的球队，的确可以理解。





两队上一次对阵数据显示拜仁射门12比11，射正8比4，打进3球，德甲老大的进攻效率的确高出沙尔克一截。角球6比2，还击中1次立柱。本场比赛射门13比9，射正5比3，比分是2比1，角球4比3，数据比较接近，蓝军也险些就逼平了拜仁。





本场比赛戈雷茨卡首发出场有一些意外，毕竟夏季免费加盟拜仁已经成为事实，沙尔克主帅如此安排也是为了看看他面度新主的发挥。本场比赛格雷兹卡打满全场很是竭力，看来悍将是希望留下极好的印象，不过不顾沙尔克高层续约的渴望和诚恳，执意选择自由转会拜仁的确很缺情。

格雷兹卡本场只有1次射门，送出1次助攻，传1次威胁牛，4次过人，2次抢断、2次解围，3次被犯规。上一次对阵拜仁3次射门0射正，1次抢断，2次犯规，3次被犯规，个人数据上不及本场比赛。





事实上本赛季格雷兹卡因伤缺席了球队很多场比赛，球队也给与了迪桑托一些机会，后者也有一些惊艳的表现。此外队内的卡利朱里的确左右一些比赛的赛果，在两度对阵拜仁的比赛中都制造了威胁，首次交战1次射门，4次过人，1次抢断2次解围，再度碰面传1次威胁球，5次过人，2次抢断，2次被犯规。

在对阵拜仁的比赛中，率先发难的是沙尔克的恩博洛在开场不久就有一脚抽射震慑拜仁门将乌尔赖希，射门被扑后是卡利朱里及时补射再度敲山震虎。如果不是随后球队防线出错被莱万破门，球队还可能在客场中率先进球。失球后卡利朱里利用角球机会给队友头球破门的机会，可惜克雷尔头球不准偏出了球门。此后在球队1比2落后对手的时候，还是卡利朱里继续利用定位球机会直接威胁球门，当时他开出定位球被对手破坏，但是他很快再度拿到球权随后迅速传给了格雷兹卡形成射门。此后不久又是他开出的定位球机会，纳尔多抽射只高过横梁一点点很是可惜，虽然球队最终落败，但是不可以否定悍将定位球上的威力。



