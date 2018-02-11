



本轮英超率先开战的热刺主场1比0绝杀阿森纳完成复仇，枪手的两大新援均哑火，姆希塔良更是在第65分钟被拉卡泽特换下，由此可见教授对于他的不满意。奥巴梅扬虽然打满全场，但是以本场的表现可以得出一个结论，枪手新援虐菜还可以，但是想在强强对话中成为扭转乾坤的大将还需要时间。本月26日联赛杯决赛阿森纳将客场对阵曼城，那场比赛或许可以再度定位阿森纳的这两位新援的含金量。

本轮比赛结束后，枪手近几个赛季对阵热刺的8场比赛中只赢了一场，其他7场比赛的战绩是4平3负，这的确显露出德比对手之间的差距。更为讽刺的是冬季纳入强援后居然输球，而此前的对战却能2比0完胜对手，所以这场比赛也在影射纳入两位大将并不能解决阿森纳近两个赛季的困境。





因为下周中欧冠淘汰赛开打，所以赛前各方预测热刺可能会留力，但是从比赛的过程来看主队对这场6分战格外的重视，1球零封枪手也是因为球队抱着必胜的信心。此外凯恩起到了核心的作用，捍卫了主场的尊严，并且延续了之前对阵阿森纳的强势效应，本赛季前热刺悍将在联赛中6战阿森纳打进6球也是绝对的克星，只是本赛季首都碰面没能进球。





近来英超争4大战很是激烈，本轮热刺率先开战拿到3分，也将压力抛给了目前排在身后的利物浦和切尔西，如果两强不能赢球的话则要位居在热刺的身后了。阿森纳输球后和目前位列第三的热刺有7分差距，和目前第五位的切尔西也有5分之差，本赛季很可能无法拿到欧冠资格，球队需要在欧联杯力拼才行。





两队本赛季第一次交战数据相近，热刺4次射正却颗粒无收，阿森纳方面则是5次射正命中2球，枪手进球依靠的是定位球和贝莱林的直传球撕开了防线，进球都是在上半场打进的。本轮比赛热刺防线明显更为到位，即便上半场末尾贝莱林的射门只是略高出了横梁，威胁度极高，但是坐镇主场的热刺力保半场球门不失，才有了下半场的绝杀。





凯恩的发挥无疑是热刺的晴雨表，上次客战他的个人数据是5次射门2次射正，传1次威胁球，第75分钟被换下也是为了随后欧冠的比赛。本场比赛同样需要为随后欧冠客战尤文的比赛留力，但是主帅却让凯恩打满了全场，哪怕下半场第49分钟就率先进球了，但是为了稳固这三分到手，主帅还是没将凯恩换下，足见其对伦敦德比战的重视。





凯恩本场比赛的个人数据是4次射门2次射正打进1球，传1次威胁球，2次过人，1次抢断成功，2次被犯规。本场唯一的进球的确是凯恩个人能力的体现，当时本戴维斯传中球，凯恩身边有两位防守球员，但是他却能力压对手头球建功。值得一提的是随后凯恩还连续两次攻门，不是切赫神勇阿森纳则可能2球落后了。





和凯恩相比阿森纳的拉卡泽特则浪费了很多的机会，否则球队有可能拿一分离开。下半场补时阶段贝莱林传中球，当时热刺漏人，拉卡泽特在无人防守的情况下射门却打高了，随后伊沃比的直传球他再度射门偏出立柱，也是差之毫厘。





上一次交战中助攻穆斯塔菲率先建功的厄齐尔本场极其的低迷，全场比赛只有1次射门，传2次威胁球，4次过人，定位球也再未能帮助球队建功。而穆斯塔菲本场解围次数多达6次，疲于应对主队进攻的他已经没了进攻端的威胁。上一次帮助球队打进第二球的桑切斯已经离队，球队少了一个扭转乾坤的大腿。





本场枪手的两位新援表现低迷，这其中打了65分钟的姆希塔良本场0射门，只有1场抢断成功和3次被犯规，堪为最低迷一员。奥巴梅扬打满全场的数据更糟糕，他只有1次解围，1次犯规，18次传球成功率只有55.56%，很明显从德甲而来的他开始交英超的学费了。有趣的是悍将此前代表多特蒙德对阵热刺曾打进4球，然而加盟阿森纳之后的首战热刺却彻底被限制了。





唯一能成为枪手输球借口的是拉姆塞因伤缺席了本场比赛，上轮比赛他打进3球最为关键，球队失去了这位悍将陷入了困顿中。不过必须承认的是本赛季枪手的客战成绩很糟糕，本轮结束后枪手的客战成绩是3胜4平7负，而且客战中打强强对话的比赛都一胜难求。



