英超第27轮本周末开打，切尔西要到周二凌晨才在主场迎战西布朗，这一战是不能输的比赛，单场的比赛仍需要防冷，因为球队此前遭遇两连败急需回暖。遭遇低迷期的时候最能看出球队的凝聚力和各方面的运筹，切尔西在这方面明显做的很到位，主帅给球员放假三天疲惫缓解。阿兹皮利奎塔更是发声鼓舞士气，在副队长的推特下面德罗巴也留言为兄弟加油更是令人动容，相信以上这些都能更多的激发球员的斗志，以期待本轮重启连胜模式。





阿扎尔近期也公开表示球队连败的原因，他认为在英超多线作战的确是能拖垮球队的。事实上疲劳之外，队内的伤病也是令孔蒂捉襟见肘的一个方面。上赛季的成功是因为单线作战，冬季伤病也没本赛季多，不过主帅预估也有不足，轮换也够彻底，才会导致球队陷入困境。





本赛季初阿扎尔也处在伤病恢复期，但是密集的赛程几乎没有轮休的情况下，扎球王还是保持了很好的竞技状态，这一点也很不容易。切尔西进入2018年就不够稳定，4连平很说明问题。这其中2比2平阿森纳一战阿隆索建功的同时也因为解围不彻底导致伤停补时失球，将3分变成1分，从现在来看那场比赛很伤士气。





那场比赛阿扎尔打了82分钟的比赛，6次射门2次射正，传1次威胁球，打进1球，7次过人，表现稳定。那段时间阿扎尔和佩刀、威廉的配合很到位，只是可惜那场关键战孔蒂选择末尾用威廉换下了阿扎尔，因此埋下了隐患导致末尾失球。此外摩西在6分战中的表现有点毛躁，不及此前稳健，所以进攻端的威胁减少了。此外小法和阿隆索以及卡希尔都是队内速率偏慢的球员，这几个点也是被阿森纳冲击比较厉害的弱点。





随后平莱斯特城一战卡希尔和巴卡约轮换出战，弱点再度增加，卡希尔还因为受伤被克里斯滕森换下，浪费了一个换人名额。阿扎尔打了58分钟的比赛就被换下，所以只有1次射门1次射正，传3次威胁球和7次过人的数据。莫拉塔打满全场无射门，只传出1次威胁球，孔蒂却没有给板凳上巴舒亚伊登场的机会，这一点更为致命。





大胜布莱顿的比赛中阿扎尔3次射门射正2次命中2球，传威胁球3次，上半场6分钟就已经两球领先，阿扎尔的下半场的第二粒进球是在第77分钟的时候，但是主帅却没在这样的时候将其换下，给与一定的休息时间。事实上当时比分已经是3比0了，的确不该继续让核心消耗体能。主帅换人上的问题是比较大的，这样过度使用核心也的确是增加伤病的元凶。





联赛杯阿扎尔率先进球，队友却自摆乌龙葬送好剧，必须提及的是队内卡希尔、克里斯滕森和路易斯都不同程度的遭遇伤病，后者复出后状态很明显不好，所以整体影响个体，犯错就成为了必然。足总杯3比0纽卡晋级战中阿扎尔参与了两粒进球，上半场就2比0领先，但是扎球王还是打了73分钟的比赛，更为只是可惜的是当场梅开二度的巴舒亚伊被租借了。





0比3不敌伯恩茅斯一战阿扎尔4次射门1次射正，传4次威胁球，10次过人难以救主，莫拉塔伤停还送走巴舒亚伊是导致这场惨剧的最重要因素。1比4不敌沃特福德一战阿扎尔打进挽回颜面的一球，避免了球队连续两场被弱旅零封，但是却难以帮助球队避免连败。这场比赛巴卡约科的红牌是症结之一，球队无锋的情况下进攻无力也很明显。新援吉鲁替补登场完成首秀，26分钟2次射门1次射正，传1次威胁球，很明显悍将还需要时间和球队磨合到位才能发威。冬季交易的错漏造成两连败的确是够惨痛的了，目前争四大战越发激烈了，欧冠开打后切尔西的赛程压力更大，所以本轮联赛球队需竭力争胜。





目前切尔西阵中除了阿扎尔的稳健外，巴克利、吉鲁、埃莫森能否快速适应球队也是很重要的一环，再就是莫拉塔的伤病情况能否赶上欧冠战巴萨。如果无法如期复出的话，锋线上的安排将是重中之重。防线上的部署卡希尔必须轮换，近期有一位名宿认为他缺乏特里一样的队长精神气质，相比之下阿兹皮利奎塔更为适合，其实这一点对于切尔西也是极其重要的，只是战绩不佳的情况队长更替还是不合适的，这一点还是赛季后再做筹谋比较好。



