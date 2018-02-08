本周末英超强强对话只有一场，热刺将在主场迎战阿森纳，因为本赛季枪手曾主场2比0零封对手，所以本轮主队是想复仇的。两队在积分榜的分差只有4分，客队更想缩小积分差距，而热刺则希望赢球后杀入前四。从两队的进入2018的战绩来看热刺有足够的优势，球队联赛和足总杯双线作战的战绩是5胜4平，阿森纳的战绩则是3胜3平3负，这其中包括足总杯爆冷出局。阿森纳三场败仗都是不敌弱旅，而热刺的三场平局有一场是2比2平利物浦，由此可见高低。





本赛季伦敦三雄排在联赛第4、5、6的位置，热刺和切尔西只有1分差距，三强竞争很激烈。历史上这三支球队恩怨不少，切尔西崛起后将阿森纳和曼联轮流坐庄的局面改变，还弄走了阿什利科尔，此外切尔西在孔蒂到任之前一直是阿森纳的克星。热刺和阿森纳早年前有一些过节，所以两强对阵的火药味会更足一些。切尔西夺取欧冠的赛季将得到欧冠资格的热刺挤出欧冠赛程，因此也留下了怨念。

本赛季争四大战也很激烈，本轮比赛切尔西坐山观虎斗的同时也需要竭力走出连败的阴影，自然如果热刺和阿森纳战平的话对于蓝军是最有利的。





阿森纳本赛季在6分战中表现不佳，战绩是1胜3平3负，枪手先后0比4利物浦、0比0、2比2切尔西、1比3曼城和曼联、2比0热刺、3比3利物浦，可以看出枪手只有在对阵热刺的比赛中拿到3分。热刺在强强对话中比阿森纳好很多，球队的战绩是2胜1平4负，球队分别1比2切尔西、4比1利物浦、0比1曼联、0比2阿森纳、1比4曼城、2比0曼联、2比2利物浦。可以看出球队在对阵曼联和利物浦的比赛更有针对性，也更容易拿分。

值得一起的是热刺上次输给阿森纳的比赛就是因为球队三日后有欧冠客战多特蒙德的比赛，所以才会被枪手零封，所幸的是欧冠客场2比1拿下了大黄蜂。本轮比赛后三天依旧是欧冠淘汰赛开战，对手是意甲的尤文图斯，所以主队还需要适度留力，所以本场比赛预测平局可能性要大一些。阿森纳也有欧联杯的比赛，球队要客战厄斯特松德，两强都是客战，所以本轮赢球不易。





历史交战中阿森纳不占优，最近三个赛季对阵热刺的战绩是1胜4平2负，唯一的胜绩是本赛季首次交战2比0零封对手。双方本赛季首战中厄齐尔定位球传中助攻穆斯塔菲破门，上半场末尾贝莱林直传球找到拉卡泽特，后者传中助攻桑切斯建功，下半场热刺久攻不下最终落败。双方射门次数都14，阿森纳射正5比4，角球7比4。凯恩5次射门2次射正，埃里克森3次射门1次射正，核心球员把握进攻机会的效率不高。

两队上轮联赛都没输球，阿森纳主场5比1狂徒埃弗顿，新援奥巴梅扬打进处子球，且送出3次助攻，可以用惊艳来形容，新援能在短期融入球队的确出乎所有人意料之外。拉姆塞上演帽子戏法状态也不错，这些都是本轮大战中枪手的有利面。此外阿森纳方面的三大伤员本轮可以伤愈出战，这三将是蒙雷亚尔、切赫和维尔贝克。





热刺上轮和利物浦战平更不容易，因为红军此前曾赐予曼城联赛首败，所以能从红军身上拿分更能证明自身的实力。凯恩在这场比赛中罚丢一次点球，末尾命中第二次点球才帮助球队拿到一分。接下来对阵阿森纳一战球队防线的问题需要摒弃，连续失球的话则无逆转的可能，此外对于奥巴梅扬的盯防也是重点。蒙雷亚尔、切赫和维尔贝克都可以出战与热刺的北伦敦德比。



