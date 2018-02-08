本赛季的德甲依旧是拜仁18分领跑，积分的优势可以让球队全力的冲刺德国杯和欧冠的淘汰赛，这也是其他联赛的豪门球队所羡慕的一点，同时也是国内联赛的对手所无法做到的。凌晨德国杯拜仁6比0大胜帕德博恩，队内5名球员建功士气大振，这样更便于周末的联赛拿下沙尔克04。





本赛季单线作战的沙尔克04曾位居三甲施压拜仁，但是从拜仁宣布蓝军核心格雷兹卡将于今夏自由转会麾下后，沙尔克04的战绩就陷入了不稳之中。目前球队已经落到了多特蒙德的身后，只排在联赛的第五位，和拜仁的积分差距有19分。





沙尔克也有德国杯的比赛，周日联赛则要再度客战拜仁，这样的对决客队势必要拼命，因为只有在榜首球队身上拿分才能证明自己的实力，同时也为夺走爱将复仇。在德甲拜仁有得天独厚的吸才能力，其他球队的核心球员都能罗列到阵中，尤其是这笔自由转会更为实惠，同时也令其他球队不齿。





沙尔克04曾是德甲的豪门球队，昔年也是每个赛季都在欧冠征战，只是近几年逐渐无法跻身前列，所以格雷茨卡对于球队来说至关重要，但是无论做多少努力也没能挽留住这位天才球员。职业球员除了对冠军的追求和球场上的拼搏精神，更为重要的还有球品，关于格雷兹卡的确是众所纷纭，每个人内心都有一把尺子在横梁着对与错，相信很多球迷都希望沙尔克能在本轮斩杀拜仁。





德国杯1/4决赛拜仁客场拿下的柏德博恩是德丙的榜首球队，24轮战罢积分榜上有4分优势，所以拜仁客场能大胜对手也是实力所致。本赛季对于拜仁来说最困难的是诺伊尔受伤，所幸的是从皇马租借而来的J罗发挥出色，目前已经贡献4球6助攻的他也是一柄利器。





进入2108年沙尔克04的战绩是1胜1平2负，客场1比3莱比锡、0比2斯图加特、主场1比1汉诺威96、1比2不敌不莱梅，所以单线作战战绩不稳的情况下，再面对一周双赛的确很难全身而退。这就需要主帅定夺，是全力拼杯赛，还是留力战拜仁。

沙尔克04本赛季的失球数并不算多，联赛排名前五的球队中除了拜仁失球数最少外，就是德甲蓝军和勒沃库森失球最少，但是上轮联赛因为防线出错在伤停补时阶段被不莱梅绝杀的确很伤士气，接下来对阵拜仁还需要检验防线的实力，事实上能从榜首球队身上拿到一分都是胜利。





目前沙尔克中场卡利朱里和本特莱布的确可堪重用，本赛季在格雷兹卡饱受伤病的时候，就是卡利朱里屡屡建功帮助球队赢球和不败。对阵不莱梅的比赛中科洛普扬卡率先破门，全场比赛3次射门2次射正，传2次威胁球，4次过人。可惜的是下半场沙尔克制造了不少进攻的机会，可却没能扩大比分，给了对手反扑的机会。这其中球员心态上的失衡也是输球的主因。压上进攻和急于进球都可能导致防线漏洞张开，这样的时刻是最为危险的。





卡利朱里在对阵不莱梅的比赛中有2次射门，传2次威胁球，3次过人，1次抢断，2次解围，是队内比较稳健和到位的一员。射手榜上博格斯塔勒打进7球排在第12位，纳尔多打进5球，格雷兹卡打进4球，球队进攻点比较分散，对阵拜仁还要看博格斯塔勒和卡利朱里的发挥。从进攻施压对手到全力反手寻求反击机会，沙尔克在近两轮联赛中的角色转换是否到位也很关键。





德国杯赛中J罗只打了67分钟的比赛就被换下， 被换下前他助攻队友打进第4球，主帅如此安排也有留力备战联赛，毕竟低级别弱旅不能和沙尔克相比，而且当时球队4球领先已经锁定了胜局。联赛首次交战拜仁3比0拿下沙尔克，当场比赛进球功臣是莱万和比达尔以及J罗，这三人目前在联赛分别打进18球、6球和4球，J罗那场比赛传射建功更为关键，所以再度碰面J罗也是沙尔克重点盯防的一员。



