



近期的英超豪门均出现爆冷失分的情况，曼城也被伯恩利逼平，所以接下来再战莱斯特城也需要防冷。本赛季曼城各项赛事只有5场不胜，欧冠输过一场，联赛4场不胜的比赛2平2负，强强对话只输给利物浦，其他的均被弱旅爆冷，所以曼城接下来也需要积极应变，在伤病叠加的情况下尽可能的避免习惯性爆冷。因为本轮曼联赢球，曼城的领先优势也被缩小到13分，所以未雨绸缪，瓜帅还是要确保目前的积分优势，好在欧冠开战后更专注于外战。





接下来的赛程曼城将主场迎战莱切斯特城，因为本赛季两队数次交战都是瓜帅的球队赢球，又占据主场优势，球队拿下对手的几率很大。此外因为冬季转会期曼城想纳入狐狸城的马赫雷斯，在交易失败后悍将更是连续两天缺席了队内训练，即便被罚款也不思悔改，所以莱斯特城的实力因此受损，想要爆冷从曼城身上拿分的可能性又降低了一层。





目前困扰曼城是伤病，近期队内遭遇伤病困扰的已经有7人之多，还有德布劳内这样倍感疲惫的核心球员。在英超20支球队中伤病最多的是伯恩利、沃特福德，第三位就是曼城，所以榜首球队近期的确是承受了压力的。2月14日欧冠就将开打，所以本轮对阵莱斯特城还需要让部分主力得到休息，因为联赛战罢三天就将打欧冠客战巴塞尔的比赛，这支劲旅曾在欧冠爆冷拿下过曼联，瓜帅需全力应对。





本赛季曼城不胜的场次除了联赛首轮被埃弗顿逼平是主场外，其余4场比赛都是客战失分。欧冠小组赛末轮球队客场1比2不敌矿工，联赛中曼城先后在客场0比0水晶宫、3比4利物浦、1比1伯恩利，可以看出对手的铁桶阵是困住曼城进攻的利器，所以进攻端的效率在客战中很重要。





目前困扰球队的是伤病，这其中席尔瓦旧伤复发无法出战，萨内脚踝韧带损伤要伤停几周的时间，德尔夫的膝伤也不可能短期伤愈，热苏斯因为膝盖内侧韧带伤也要伤停几周时间，目前预计3月份才复出。再就是脚踝韧带损伤的菲尔·福登和膝盖十字韧带撕裂的门迪也在养伤中，后者还需要将近一个月的时间才能复出，所以接下来欧冠和联赛的双线作战中瓜帅的确需要用心筹谋。





本赛季对于曼城最为重要的是德布劳内、斯特林、席尔瓦和萨内，但是目前只有两人可以无忧出战，主帅对于这两人的使用也需要谨慎。对阵莱斯特城一战可以让丁丁替补，需要的话下半场登场即可。





莱斯特城夺得联赛冠军之后，队内的一些功臣也相继离开，但是进攻核心马赫雷斯和瓦尔迪却是不敢动的，因为球队不想再度为保级而战，也是基于这一点球队才会在冬季阻止马赫雷斯离队。目前球队排名在联赛第8位，算是比较稳的位置。但是英超竞争激烈，所以每轮联赛球队都还需力拼，球队和降级区的积分优势是11分，的确不能有所轻慢。





曼城对马赫雷斯的报价曾高达6500万英镑，但是球队开出了9500万镑的价格令榜首球队退却。悍将很希望成为瓜迪奥拉账下的一员，因此用罢训来抗议，而这样的结果很可能是球员和狐狸城两败俱伤，但是对于曼城却是利好的。





莱斯特城近两场不胜，客场1比2不敌埃弗顿，上轮主场1比1平斯旺西，这两场比赛马赫雷斯都没有出场，莱斯特城也因此两场不胜。在这场风波之前马赫雷斯共为球队出战27次，打进9球，送出8次助攻，的确是球队最为重要的一员，狐狸城如何挽回悍将的心打完剩余的比赛是关键。





曼城和莱斯特城本赛季联赛和联赛杯两次碰面，杯赛中曼城多数替补出战拼到点球大战，最终5比4晋级4强，目前已经杀入决赛。那场比赛贝纳尔多建功，送上助攻的是京多安，后者在中场抢断后突破分球，贝纳尔多面对出击的哈默低射破门。比赛最后阶段替补登场的马赫雷斯的发挥很到位，屡屡传球让瓦尔迪威胁曼城球门。因为补时多达8分钟，所以瓦尔迪扳平比分的进球是格雷制造的点球机会，犯规的则是沃克。加时赛瓦尔迪也差点进球，但是最终都没有进球。赛后数据显示曼城射门12比12，射正7比5，角球7比7，控球59.7%，如果不是布拉沃的出色发挥球队的确很难晋级。

两队联赛首次碰面曼城客场2比0完胜莱斯特城，主力出战的优势面很明显，但是也付出了斯通斯伤退的代价。那场比赛建功的是热苏斯和德布劳内，助攻的则是席尔瓦和萨内，后者的倒三角传球撕开了防线很是关键，丁丁的世界波同样精彩，只是再度碰面这四人中只有德布劳内一人可以继续出战，其他三人都处于伤停中。





因为曼城伤病情况严重，那场比赛11人名单中只有7人可以出战本场对阵莱斯特城的比赛，这其中包括曼城门将、沃克、斯通斯、孔帕尼、费尔南迪尼奥、德布劳内和斯特林，其余人员则需要瓜帅安排。斯特林上轮浪费空门机会也在赛后遭遇质疑，本轮则需要重新找回绝佳的状态。





莱斯特城可以依靠的连续三轮都有进球的瓦尔迪，对阵斯旺西的比赛中是他先拔头筹，奈何球队防线出错导致失球，费尔南德斯是通过角球机会破门的。值得一提的是在狐狸城2比0沃特福德和1比2埃弗顿的比赛中瓦尔迪的进球都是点球建功，2比0沃特福德的比赛中伤停补时阶段马赫雷斯打进一球帮助球队锁定胜局，所以缺少后面这位大将的确是需要对手犯错送点才行，因此曼城本轮获胜的几率很大。



