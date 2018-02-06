切尔西本赛季第二次遭遇连败，凌晨一战球队客场1比4不敌沃特福德，加上上轮主场0比3伯恩茅斯，球队的确是陷入了一个怪圈之中。蓝军连败最坐不住的恐怕是老板阿布，所以各方都在热议孔蒂即将下课，其实这样的连败是有诸多原因的。第一是冬季转会的问题，第二是孔蒂信错一人，第三则是巴卡约科吃到红牌间接的决定了比赛的赛果。面对阿森纳的比赛中有几次少一人作战都输了，近期的疲劳赛程加上锋霸伤停，凌晨单场比赛容易爆冷，再加上是客战，输球也有一定的必然性。对于切尔西来说是接下来如何扭转颓势，孔蒂如何自救。





深究以上的原因可以发现俱乐部最不该的是送走已经回暖的巴舒亚伊，莫拉塔伤病缺席比赛，即便伤愈也需要时间恢复状态。刚加盟的吉鲁不可能成为板凳奇兵，他依旧需要时间，所以送走替补锋霸就等于给自己增加了难度，所以爆冷输球并不是主帅一个人的过错。此外一直饱受质疑的巴卡约科却被主帅一直器重，这一点也让人们极度不理解，德林沃特起码是该给与更多出场时间的，可惜的是孔蒂依旧是连场派巴卡约科首发出战。足总杯3比0拿下纽卡的比赛巴卡约科就在替补席，球队酣胜，首发的就是喝水哥和坎特，所以主帅对于巴卡约科的固执也是连败的主因之一。





这场比赛是凌晨4点开战，有一位切尔西球迷要熬夜看球，但是一看巴卡约科首发就直接睡了，因为他已经预感到这场比赛恐怕要失分。虽然球迷的预判并不一定是完全正确的，但是本场比赛现场的蓝军球迷都开始喷巴卡约科了，这就说明球迷们都看到他的顽疾和糟糕的表现。这场比赛从一开始就不太顺利，但是如果不是他在上半场第30分钟就被红牌罚下的话，起码不会是一场比分悬殊的败仗。

切尔西最引以为傲的就是牢固的防线，而今晨这条防线和后腰都不再稳健，所以主帅孔蒂的确该反思自己的用人和战术安排了。巴卡约科是很年轻，犯错其实也是一个精进的过程，但是主帅的溺爱显然对于他成长不利。本场比赛巴卡约科第25分就吃到黄牌，随后的动作依旧没收敛才导致红牌下场，这样的不羁的确是要持续交学费的。





利物浦平热刺一战，红军球迷就对两次点球的判罚很是不满，并认为热刺是跳水队，其实这样的说词并不理性。英超裁判是有一些误判和不一样尺度的判罚，但是以裁判为平局和输球的理由显然是太牵强了。





换言之切尔西可以在不减员的情况下主场被弱旅3球零封，那么客战劲旅少一人征战吃败仗也是必然的，最为重要的是近期的切尔西疲惫低效，碰到任何一个对手都可能有失分的情况出现，球队急需自救。





沃特福德其实本场爆冷无数，其中主场爆冷的指数很高。联赛首轮主场3比3利物浦，随后0比6曼城、2比1阿森纳和莱斯特城、2比4曼联、1比1热刺，4比1切尔西。客场2比4不敌切尔西、1比3曼城。可以看出球队是很顽强的，除了被曼城零封外，其余对阵豪门的比赛中都有进球，且从中拿到11个积分，所以蓝军输球不是世界末日。





本场比赛的赛后孔蒂表示自己首发选错人了，但是并没有指出是谁，依本场的表现来看，他所指出的人选必定是巴卡约科、路易斯、卡希尔三人之一。事实上库尔图瓦伤愈回来后发挥也不到位，其实不如替补门将和他轮换一下更好。昔年穆帅错信伊万诺维奇随后离开，而今孔蒂也再不能固执的使用巴卡约科导致自身深陷泥潭了。



