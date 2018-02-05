



本轮英超曼城被伯恩利逼成1比1平，热刺客场2比2逼平利物浦，目前豪门球队中只有曼联和阿森纳赢球，所以末尾开战的切尔西减轻了压力，只要客场拿下沃特福德就可以继续稳居第3位。对于热刺和红军来说本轮的平局错失了和其他豪门缩小分差的机会，因为任何一方赢球都可以有更为理想的排名。目前利物浦和曼联的差距是4分，热刺多赛一场的情况下和切尔西有一分差距，没能拿下对手的确是有有许多原因的。





利物浦本赛季拿下曼城很是给力，但是本赛季最大的问题却始终没能得到解决，红军能进球却更能失球，不能将领先优势坚持到最后是球队的最大问题，否则可以跻身联赛第二位。红军本赛季在强强对话中的战绩不稳，4比0羞辱阿森纳之后，客场被曼城0比5拿下，这个比分也是豪门对话中的最大比分。球队随后0比0曼联、客场1比4热刺，可以看出球队在遭遇强队的时候，不是没进球，就是连续失球。





再之后利物浦强强对话拿到两场平局，分别是1比1切尔西和3比3阿森纳，这两场比赛都是利物浦率先进球，最后平局收场。两场比赛中萨拉赫都有一粒进球，但是却难以给与球队一场胜仗。尤其是在对阵阿森纳的比赛中库蒂尼奥和萨拉赫先后进球，但是防线不稳给了阿森纳连入三球的机会，如果不是菲尔米诺末尾进球，利物浦只能接受一场败仗而不是平局。





进入2018年利物浦最值得骄傲的是拿下了其他豪门没赢过的曼城，但是那场比赛同样有险情，而且和此前对阵伦敦双雄的情况一样。那场比赛张伯伦先拔头筹，但是上半场萨内扳平比分。下半场菲尔米诺、萨内和萨拉赫先后打进3球，按理来说红军是可以锁定胜局了，但是比赛末尾却还是让曼城在7分钟打进2球，伤停补时的最后时刻阿奎罗险些就将比分定格为4比4。可以看出利物浦在6分战中总是玩惊险，这个问题不解决不仅仅在联赛难以夺冠，欧冠淘汰赛也可能在强队面前折戟。





如果用客场1比4热刺的过程来衡量本场的平局，利物浦人似乎该满意，毕竟6分战中保持不败也是可以接受的，只是不能容忍的依旧是两球领先末尾平局的结果。本场比赛中双方都有犯错，开场的第一球是戴尔后场回传失误送给利物浦机会形成单刀机会，萨拉赫精准命中。





必须承认本轮比赛中主场作战的利物浦防线坚持的时间比较久，热刺是在第80分钟才扳平了比分，当时埃里克森的传中球很具威胁，防线球员解围不彻底给了万亚马建功的机会。末尾阶段利物浦出错的次数太多，绝对不是说一声裁判误判就能掩盖的事实。7分钟后卡里乌斯对凯恩犯规送点球，即便后者没能罚进，萨拉赫还在伤停补时中再度建功，但是防线还是再度出错送点球，这一次凯恩没有错失机会，利物浦送分可谓用心良苦。





第二粒点球是拉梅拉制造的，范戴克送点虽然被认为很冤，但是事实就是裁判判罚是点球无疑，防守球员避免末尾犯规显然是很重要的，否则就是葬送好局。利物浦人不需要怪裁判两粒点球都是误判，而应该反思球队本赛季的问题，为什么总是无法将领先优势稳守到终场。





这场比赛对于凯恩来说有特殊的意义，末尾进球是他英超的第100粒进球，显然热刺核心的心态也不是特别好，否则不会错失第一次点球机会。凯恩更应该感谢利物浦的防守球员，因为不是他们犯错，自己的第100球还需要等待更久的时间。



