曼城客场被伯恩利逼平的确很意外，球队锋线哑火的现象极少出现，斯特林更是错过了空门机会，所幸有达尼洛破天荒的打出一脚世界波，否则球队则可能爆冷输球。和以往都是曼城末尾绝杀对手相比，本轮比赛对手末尾失球倒是在警醒曼城的后防线，沃克在这场比赛的表现慢半拍，导致球队意外失分的确更该反思。





这场冷门对于其他豪门球队是利好的，因为曼联和阿森纳均拿下了对手，英超榜首的积分差距再度被缩小，曼城想提前几轮夺冠还需要更多努力。赛后有球迷调侃曼城倒是很写实：达尼洛是一个后卫，但是他他干了一个前锋的活，打入了世界波。斯特林是一个前锋，但是却只他干了一个后卫的活，就是门前解围。说到空门不进，相信很多锋霸都曾经历过，莫拉塔此前两场比赛就曾错失6次单刀机会，因此沦为笑谈，其实只要不让自己产生心结，错失单刀球并非无可救药。





相反的后防大将能在锋线哑火的时候斩获进球的确是更为可贵的，达尼洛被称为达尼漏，也是因为防线偶尔出错因为得此雅号。但是不可否认的是这位后防大将也是福星，之前在皇马效力球队绝杀无数场比赛，本赛季加盟曼城，蓝月亮再成绝杀高手。如此福星的确令皇马球迷很是惋惜，因为本赛季的银河战舰赢球不易，绝杀更不易，目前都落到第四的位置了。





提到后卫们建功无数当属切尔西，带刀后卫们没少为蓝军建立奇功，并被其他豪门所羡慕，如今曼城阵中也有如此高手，平局虽然遗憾但是依旧是有惊喜存在的。本场比赛达尼洛可不止这一次射门，对于伯恩利球门的威胁有很多次，全场比赛他有4次射门2次射正，3次过人，4次抢断3次成功，1次解围，1次被犯规，表现的确到位。





本场比赛达尼洛频繁和队友传球配合制造进攻机会，来自德布劳内的传球，达尼洛将球交给京多安，最后丁丁和斯特林的连线打到了对手防守球员身上，错失了一次机会。斯特林本场显露低迷，因为上半场开场不久达尼洛的传球，斯特林停球都停出了边线。达尼洛的进球连队友都没想到，那之前球队由费尔南迪奥赢得角球机会，德布劳内开出战术角球，贝纳尔多助攻达尼洛打进世界波。





以上这两位球员都是本赛季曼城阵中进步很明显球员，当然最为明显的是本场比赛前的斯特林。由此可见瓜帅点拨球员，挖掘潜能的能力的确是很大的，这也是其他主帅所不及的一点。虽然曼城有足够的钱纳入新援，但是想在英超长久的雄霸必须挖掘队内潜力，而不只是依靠引援。





进球后的达尼洛得球后分球给斯特林，后者突破被放倒在地。此后德布劳内传球给斯特林，达尼洛及时跑位，可惜小快灵的传球给小了被对手解围。下半场依旧是战术角球的机会达尼洛数次威胁对手球门，德布劳内传球达尼洛远射打高了，随后不久依旧是战术角球，达尼洛原地发力大门，被对手门将波佩勉强将球托出横梁，后面这次的威胁更大。经此一战曼城又多了一柄利器，那就是战术角球可以制造的威胁，而且带刀后卫开了锋刃之后还会持续的建功，这一点对于曼城多线争冠的希望也有帮助的。





后卫建功可贵，英超的中下游球队爆冷更难得，因为这些球队都是血性气质很浓的劲旅，值得所有人尊敬，否则英超不可能被封为第一联赛。本赛季伯恩利爆冷豪门成为习惯，首轮就客场3比2拿下卫冕冠军切尔西，随后还曾在客场1比1平热刺和利物浦、2比2曼联、1比0埃弗顿，这一系列的从豪门和强队身上拿分的确给力。





伯恩利首次和曼城交战，球队客场0比3不敌对手。和客场的造冷效率相比，伯恩利主场战豪门的成绩不尽如人意，伯恩利本赛季曾在主场0比1阿森纳、0比3热刺、1比2利物浦、0比1曼联，虽然主场对阵豪门输球的次数较多，但是多数都是一球之差输球也说明球队的顽强。进入2018年伯恩利在足总杯的比赛中曾客场1比4不敌曼城，但是联赛三战过后，球队就在主场1比1逼平了曼城，榜首球队还是全主力出战，伯恩利主场也开始造冷了，其他豪门球队可要小心了。



