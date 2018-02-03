曼联进入2018年的战绩5胜1负，上轮联赛客场0比2不敌热刺的比赛中新援桑切斯哑火。这样的情况似曾相识，因为卢卡库在一段高光时刻之后也陷入了低谷，所以仅仅一个桑切斯是不可能成为红魔救世主的，接下来的曼联还需要弥补防线上的不足。曼联接下来的要打主场对阵哈德斯菲尔德，本赛季红魔曾客场1比2爆冷输给这个对手，现在客队排名第17位，距离降级区仅1分优势，本轮比赛势必拼命，所以红魔主场作战也不能轻敌。





对阵热刺一战可以找出曼联的短板，如果开场11秒的进球是因为曼联开场有点慢热才导致的失球，那么菲尔琼斯解围却送乌龙就是很低级的失误，很明显后面这粒失球更为致命，以至于下半场曼联都没能改写比分。提到曼联后防最为稳健的就是门将德赫亚，但是多次挽留之后，依旧是被自己的防线队友屡屡出卖，这一点也令门神很郁闷。





其实在英超很多门将都很无奈，因为队友的乌龙大礼总是令自己很狼狈。切赫加盟阿森纳之后是被队友出卖最多的门将，德赫亚更是在球队最困难的时期扛起了球队的防线大旗，但是这样的发挥绝非长久，防线停止和减少犯错才能在本赛季有所筹谋。





曼联本赛季25轮联赛打进49球，仅失18球，失球数和曼城一样，但是进球数却比争冠对手少24球，进攻火力的差距很明显，而且打法上也完全不同。曼城是稳固防守但是更锐意进攻，曼联则在战术上较为保守。对阵热刺的比赛后凯恩认为曼联能送对手机会的时候不多，因为红魔多数选择退守到后场，球队想进球则需要慢慢渗透才行，其实这一点也是红魔进球不多的原因之一。





对于红魔来说最大的意外是费莱尼再度遭遇伤病，悍将恐伤停很长一段时间，这对于曼联来说才是最大的隐患。欧冠淘汰赛即将开打，联赛不容掉队，所以防线一旦不稳则可能导致无法连胜，这样的情况不是让出联赛排名第二的位置就是欧冠出局。目前曼联在联赛只比身后的利物浦和切尔西多3分，随时都有被追平和超越的可能，所以穆帅的难点因为防线大将的受伤又增加了一层。





费莱尼是在对阵热刺的时候受伤的，开场7分钟就受伤下场，这说明他之前的伤势并没有彻底痊愈，目前预计缺阵8周左右的时间，不过也可能会更长，所以曼联必须尽早的做出应变措施。事实上冬窗开启之后就有传言曼联希望送走费莱尼和卢克肖，这说明主帅对于防线的运筹是有前瞻性的，只是可惜这样的愿望并没有达成。





曼城冬季就在加固防线，因为瓜迪奥拉很明白上赛季输在哪里，曼联防线老化也比较严重，而且漏勺不止一个，如果冬季防线加固的话倒是比一个桑切斯更顶用。卢克肖曾经也是豪门都希望纳入的强援，但是受困于伤病实力已经下降不少，所以这笔争夺来的强援其实并不划算。伤病在英超的确是球员最痛，尤其是豪门球队的主力球员，多线作战势必要连场比赛，而伤病则是随时都可能出现的事情，因为疲惫作战的确容易引发伤病，何况还有中下游球队凶狠的防守，所以英超主帅每个赛季都需要面对伤病带来的考验。





对阵热刺的比赛中菲尔琼斯除了送乌龙大礼外，全场比赛还有2次抢断成功，6次解围，1次犯规。阿什利杨则只有3次抢断1次成功，1次解围，2次犯规。两位后防球员的发挥的确不尽如人意，也难怪有人会认为热刺领先比分后像比分落后一样拼命，而曼联落后比分却像领先比分一样踢球，这样的怨念也是因为恨铁不成钢，因为曼联在这场6分战中并没有祭出以往的血性和拼命三郎精神。





这场比赛还有两位防守球员中规中矩，瓦伦西亚传2次威胁球，3次过人，4次抢断成功，2次犯规，应该是曼联这场比赛最为稳健的一员。斯莫林近几个赛季有所进益，本场比赛4次抢断2次成功，7次解围，3次犯规。不过防线是个集体，需要的是相互兼顾严实无缝才行，再就是处理球上一定精准，避免给德赫亚制造更大的难题。





哈德斯菲尔德本赛季25轮共打进19球，丢了44球，是英超失球数第二多的球队，斯托克城失50球位列第一，不过进球数却被升班马多6球。球队进入2018年的战绩是1胜1平4负，处于较为低迷的时期。两队本赛季第一次交战琼斯上半场中断突然受伤被林德洛夫换下，5分钟后红魔就失球，穆伊抢断马塔后传球，因斯射门被挡出，但是穆伊补射建功。第二粒失球依旧是在5分钟后，对手门将开大脚到前场，林德洛夫冒顶被德波伊特雷抓住机会洞穿球门。可以看出这场比赛和上轮对阵热刺的比赛有两点相同，上半场有球员因伤下场，上半场有球员送礼导致失球，不同的是对阵升班马一战末尾卢卡库助攻拉什福德打进一球，算是挽回了一些颜面。





本赛季阿森纳曾主场5比0虐杀哈德斯，那场比赛桑切斯打进第三粒进球，还参与了第二粒进球，算是表现不俗，所以本轮对阵升班马继续使用新援的话，或许能更轻松的斩获胜局，前提是后防线别送礼了。



