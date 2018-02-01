切尔西主场0比3不敌伯恩茅斯，这样的比分输给弱旅的确令人心惊，因为本赛季也只有在欧冠客战罗马的比赛中被3球零封，上赛季则是被阿森纳相同比分拿下过，但是那之后开启了连胜势头最终夺冠。意外发生一定有内因，迷信一点说本赛季每次要超越和追平曼联的时候都会爆冷，即便红魔本轮也0比2不敌热刺，切尔西的排名也落到了第四位，和身后的热刺只有2分优势，这样的情况下本赛季保四都危险了，这显然是俱乐部无法接受的事情。
近期的困扰切尔西的是伤病，此外冬季引援也令人莫名其妙，莫拉塔因伤休战，球队却送走近期刚刚爆发的巴舒亚伊，并纳入31岁的吉鲁到阵中。悍将刚刚加盟还需要时间才能为蓝军出战，这样青黄不接的时候孔蒂选择启用无锋阵，但是他忽略了阿扎尔疲惫，或许意大利人认为这套阵容足以拿下对手，却忘记了赛季第一次交战球队全主力出战仅仅是1球小胜。
蓝军主帅赛后说他在比赛前就知道本场的艰难，但是从排兵布阵上却没看到主帅倾其所有。密集的赛程轮换是必须的，但是本场比赛除了阿兹皮利奎塔、巴克利、巴卡约科顶替吕迪格、德林沃特、巴舒亚伊首发出战，库尔图瓦也伤愈出战外，其余球员则都是连场作战，加之持续首发的克里斯滕森中途伤退，导致防线错漏无法弥补，主帅对于阵容的安排的确是输球的重要原因。
防线上卡希尔明显无力应对一周双赛的考验，但是即便路易斯无伤病的时候，主帅也未必启用这员悍将，以便于队长得到应有的休息时间。本场比赛吕迪格登场后明显状态不佳，伯恩茅斯前两粒进球都是形成单刀球机会，防线上的屡屡犯错酿成悲剧。第一粒失球虽然是中场传球失误，但是后防线没能第一时间化解险情也是不该。第二粒失球完全是后防球员上抢失误所致，第三球后防线中间失位，都去抢前点了，给了对手痛下狠手的机会。
卡瓦列罗在库尔图瓦受伤期间表现出色，如果本场让他出战或许会有不一样的结果。此外摩西和小法上一场都没出战，却被继续按在板凳上，这一点也很令人不解。本场的两个换人都比平时要早但是都是在失球后作出的人员调整，小法替换巴克利，奥多吉替换扎帕科斯塔，虽然小法替补登场传3次威胁球，奥多吉2次射门1次射正，但是两名下半场的奇兵显然没达到扭转乾坤的作用。
巴舒亚伊已经租借到多特蒙德，而伯恩茅斯阵中则有两位前切尔西球员，贝戈维奇5次扑救对库尔图瓦的2次扑救，阿克打进锁定胜局的第三球，这位小将一直租借在外，孔蒂在任期间曾召回他，但是却没重用，随后才加盟伯恩茅斯，本场的这粒进球其实也是一记重拳敲在孔蒂心上。因为上赛季蓝军是双杀了伯恩茅斯的，本赛季首次交战1球险胜，再度碰面则被零封，的确证明切尔西一次次的完成自伤。
蓝军上次1球拿下伯恩茅斯的进球是阿扎尔打进的，给他送出助攻的则是莫拉塔，同样是下半场进球，所以防线未曾出错送分，所以可以客战拿到3分。本场比赛阿扎尔4次射门1次射正，传4次威胁球，10次过人，4次被犯规，不可以说不够努力，只是切尔西真不能指望他场场进球斩获胜局。随着克里斯滕森伤停，休战人员增加到4人，另外3位分别是路易斯、莫拉塔、威廉，接下来主帅还需要想想阵容的安排。
多人休战的确令主帅为难，但是孔蒂必须明白边路对于比赛的重要性，扎帕科斯塔和摩西各有优势，必须轮换出战才能祭出奇效，赢一场比赛就完全信赖这套阵容显然是会遭遇意外的。全场比赛射门21比11，射正均为5次，对手3度洞穿蓝军球门，角球8比5，越位4比2，犯规5比12，可以看出对手在针对性做的很到位，所以即便切尔西控球率占优依旧无法改变场上的结果，
本赛季至今切尔西各项赛事输了7场，除了欧冠客场0比3不敌罗马，联赛主场0比1不敌曼城，联赛杯1比2被阿森纳淘汰外，其余4场比赛都是爆冷不敌弱旅，蓝军主场2比3伯恩利、客场1比2水晶宫、0比1西汉姆、主场0比3伯恩茅斯，接下来切尔西若想本赛季保证欧冠资格就需要在接下来的比赛中拒绝冷门的出现。
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