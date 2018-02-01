切尔西主场0比3不敌伯恩茅斯，这样的比分输给弱旅的确令人心惊，因为本赛季也只有在欧冠客战罗马的比赛中被3球零封，上赛季则是被阿森纳相同比分拿下过，但是那之后开启了连胜势头最终夺冠。意外发生一定有内因，迷信一点说本赛季每次要超越和追平曼联的时候都会爆冷，即便红魔本轮也0比2不敌热刺，切尔西的排名也落到了第四位，和身后的热刺只有2分优势，这样的情况下本赛季保四都危险了，这显然是俱乐部无法接受的事情。





近期的困扰切尔西的是伤病，此外冬季引援也令人莫名其妙，莫拉塔因伤休战，球队却送走近期刚刚爆发的巴舒亚伊，并纳入31岁的吉鲁到阵中。悍将刚刚加盟还需要时间才能为蓝军出战，这样青黄不接的时候孔蒂选择启用无锋阵，但是他忽略了阿扎尔疲惫，或许意大利人认为这套阵容足以拿下对手，却忘记了赛季第一次交战球队全主力出战仅仅是1球小胜。





蓝军主帅赛后说他在比赛前就知道本场的艰难，但是从排兵布阵上却没看到主帅倾其所有。密集的赛程轮换是必须的，但是本场比赛除了阿兹皮利奎塔、巴克利、巴卡约科顶替吕迪格、德林沃特、巴舒亚伊首发出战，库尔图瓦也伤愈出战外，其余球员则都是连场作战，加之持续首发的克里斯滕森中途伤退，导致防线错漏无法弥补，主帅对于阵容的安排的确是输球的重要原因。





防线上卡希尔明显无力应对一周双赛的考验，但是即便路易斯无伤病的时候，主帅也未必启用这员悍将，以便于队长得到应有的休息时间。本场比赛吕迪格登场后明显状态不佳，伯恩茅斯前两粒进球都是形成单刀球机会，防线上的屡屡犯错酿成悲剧。第一粒失球虽然是中场传球失误，但是后防线没能第一时间化解险情也是不该。第二粒失球完全是后防球员上抢失误所致，第三球后防线中间失位，都去抢前点了，给了对手痛下狠手的机会。





卡瓦列罗在库尔图瓦受伤期间表现出色，如果本场让他出战或许会有不一样的结果。此外摩西和小法上一场都没出战，却被继续按在板凳上，这一点也很令人不解。本场的两个换人都比平时要早但是都是在失球后作出的人员调整，小法替换巴克利，奥多吉替换扎帕科斯塔，虽然小法替补登场传3次威胁球，奥多吉2次射门1次射正，但是两名下半场的奇兵显然没达到扭转乾坤的作用。





巴舒亚伊已经租借到多特蒙德，而伯恩茅斯阵中则有两位前切尔西球员，贝戈维奇5次扑救对库尔图瓦的2次扑救，阿克打进锁定胜局的第三球，这位小将一直租借在外，孔蒂在任期间曾召回他，但是却没重用，随后才加盟伯恩茅斯，本场的这粒进球其实也是一记重拳敲在孔蒂心上。因为上赛季蓝军是双杀了伯恩茅斯的，本赛季首次交战1球险胜，再度碰面则被零封，的确证明切尔西一次次的完成自伤。

蓝军上次1球拿下伯恩茅斯的进球是阿扎尔打进的，给他送出助攻的则是莫拉塔，同样是下半场进球，所以防线未曾出错送分，所以可以客战拿到3分。本场比赛阿扎尔4次射门1次射正，传4次威胁球，10次过人，4次被犯规，不可以说不够努力，只是切尔西真不能指望他场场进球斩获胜局。随着克里斯滕森伤停，休战人员增加到4人，另外3位分别是路易斯、莫拉塔、威廉，接下来主帅还需要想想阵容的安排。





多人休战的确令主帅为难，但是孔蒂必须明白边路对于比赛的重要性，扎帕科斯塔和摩西各有优势，必须轮换出战才能祭出奇效，赢一场比赛就完全信赖这套阵容显然是会遭遇意外的。全场比赛射门21比11，射正均为5次，对手3度洞穿蓝军球门，角球8比5，越位4比2，犯规5比12，可以看出对手在针对性做的很到位，所以即便切尔西控球率占优依旧无法改变场上的结果，



