英超再度开打，榜首的曼城将对阵榜尾的西布朗，而曼联则将客战热刺，两强相争自然都有可能失分，所以本轮的榜尾大战曼城抢到3分的话则可能再度扩大积分领先优势，瓜帅是不会放过这样的机会的。有趣的是曼城今冬对西布朗的埃文斯很感兴趣，而对手如果降级的话榜首球队则可能低价纳入这位悍将，所以本轮的曼城势必会痛下狠手。





目前的西布朗已经租借到利物浦锋霸斯图里奇，如果能掏出2500万英镑的话是能带走埃文斯的，但是目前仍然没有消息的话，球队也只能如主帅所说挽留悍将更努力的完成保级大任了。其实本赛季西布朗对阵强队的战绩不差，两次对阵强大的曼城都是1球之差落败，第一次交战是在联赛杯的比赛中，球队1比2曼城，随后联赛主客场0比2、1比1阿森纳、2比3曼城、0比4切尔西、1比1平热刺、0比0利物浦、1比2曼联，后面这四场比赛都是连续两场面对争冠球队，在这样的情况下能从热刺和利物浦手中抢到2分的确不易。最近一次遭遇强队是足总杯的比赛，西布朗3比2淘汰利物浦，红军在拿下曼城后遭遇两连败，有瞬间被打回原形的感觉。





曼城对阵这样的对手自然是不能轻慢的，下半程的保级球队都会很生猛，因为场场都是大战。目前降级区的积分差距也不大，排名倒数第一的西布朗积20分，南安普顿2分优势排在倒数第二位，积23分的球队就有4支，所以说每轮联赛都可能决定排名，这些球队势必要是每轮搏命的抢分了。





参见利物浦不敌西布朗的比赛，其实并不是如红军主帅克洛普指出的球队没有正常发挥，而是因为西布朗足够顽强。此前联赛能0比0逼平利物浦就说明弱旅在针对性上的到位的，而克洛普从上赛季至今从未真正解决好对阵弱旅的比赛中球队存在的问题，不能撕开铁桶阵斩获进球，防线还不稳健就容易爆冷。





足总杯的比赛利物浦也是尽谴主力出战的，萨拉赫参与两粒进球，但是球队却能在4分钟连丢两球，马蒂普下半场再送乌龙球，所以再出色的萨拉赫也难以扭转败局。有相关的数据显示萨拉赫联赛25场比赛打进19球，送6次助攻，并参与25粒英超进球，这数据是英超第一，但是回看利物浦的过去，如萨拉赫这样出色的球员不少，但是最终却都无法给与球队联赛和欧冠奖杯，这就说明球队整体和防御上的问题太大无法弥补。





曼城本赛季也有几次冷门和一球之差险胜的例子，但是球队贵在多点开花，绝杀高手并不止一人，这样的火力是可以弥补一些防守上的漏洞的，只要球队不大意就可以减少爆冷的次数。本赛季曼城各项赛季只有4场不胜，其中3场比赛都是客场作战，主场优势明显，所以本轮爆冷的可能性极低。





目前令曼城难受的是伤病情况在不断叠加，热苏斯还需要一些时间才能康复，萨内又要伤停1个月的时间，阿奎罗、席尔瓦此前也曾因伤缺席一些比赛，瓜帅对于这两位核心球员的使用也很谨慎。因为欧冠开打前绝对不能再伤大将，所以本轮对阵西布朗的比赛中瓜帅可能要派遣对数替补出战。上一场比赛主力阵容基本都出战了，阿奎罗打了半场比赛可以首发出战，京多安、贝尔纳多、德布劳内和斯特林还需连续作战，或则让丁丁在板凳上随时候命，因为近期后者已经明确表示了连续作战的疲惫，给与一定的休息时间是可以的。





西布朗的防守不会如加迪夫城那样粗野，但是也会给曼城制造一些难题，核心球员选择的规避伤病也很重要，否则瓜帅所铺垫的四冠梦想则可能破灭。利物浦的打法就是很自伤，所以下半程失分成为必然，曼城兼顾四线且都想最终夺魁也可能会累积自身，毕竟任何奖杯都不易，可球员的体能却是有限的。



