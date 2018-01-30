随着冬季转会窗口即将关闭，英超豪门的引援也在紧锣密鼓中进行，切尔西最近几年的转会都会出人意料之外，毕竟球队不再是大笔购进球员的时期，所以会选择有实力的悍将加盟。目前蓝军锋线上的引进是重点，因为莫拉塔饱受伤病，巴舒亚伊虽然近期爆发但是并不被孔蒂所重用，但是若是放走比利时锋霸而引进阿森纳的吉鲁则不是明智的选择。个人认为两者相比还是继续留下巴舒亚伊更为合适，毕竟悍将发挥稳定的话起码能在对阵中下游球队的比赛中建功，而得到适度休息的莫拉塔则可以在强强对话中出战，本赛季确保欧冠资格到夏季再做进一步的引援更为合理。





切尔西队内一直有30加的规定，所以无论是吉鲁和哲科都不是队内所需，两人都31岁，即便加盟年龄都太大了，而且还要三年以上的合同，这的确和旧规不同，所以加盟的可能性不大。而如果真就破例了，只有一个可能，那就是球队想冲击欧冠和足总杯的双冠，不过很显然这两位都不是能扭转乾坤的霸主。





近几个赛季的吉鲁已经被温格当成阿森纳的替补奇兵，本赛季英超首发出战只有1次，在15场比赛中打进4球，巴舒亚伊一场比赛就梅开二度，这样的转会如果真成了的确是有一些匪夷所思。作为吉鲁的确是想为今夏的世界杯做努力，以期待打更多的比赛，可对于蓝军来说这员悍将却不是队内最需要的。





巴舒亚伊在加盟切尔西之前曾在法甲联赛中斩获17球，位列射手榜第四位，加盟切尔西之后始终没能得到应有的上场时间和信任，自然也有一些机会他的表现很急切，是太急于表现自己了，所以未能获得主帅的青睐和重用。加盟切尔西的首场热身赛巴舒亚伊还有1次无私的传球，当时他形成单刀球并晃过门将后选择横传，摩西射门被对手防守球员挡出，所以比利时人并不是天生的独狼，只是随后获得的机会有限才会更想表现自己而已。





此外在处子赛季刚开启的比赛中，巴舒亚伊得到替补登场的机会，接队长长传球后选择传给科斯塔，后者看了一些佩德罗，对手门将的重心因此偏向佩刀的方向，科斯塔直接射门穿了对手门将的大小门。科斯塔的机智和骗术以及射门的技术是精湛的，但是也不能忽略巴舒亚伊的那一传的精准和无私。比利时人的特点是能在前场护住高空球，而能做到这一点的就是魔兽德罗巴，两人都出自马赛，因此早前的巴舒亚伊承载了太多人的期待。





巴舒亚伊和科斯塔的“蜜月期”是蛮美好的，前者也曾三场三球被称之为蓝军的新守护神，可惜的是主帅换人比较迟缓，且不打双前锋，所以替补登场的巴舒亚伊都没能祭出主帅所期待的强势效应。后面的比赛孔蒂可以派上查洛巴都给巴舒亚伊替补出战的机会，即便后面零零星星的登场机会，得到的威胁球机会很少，想建功的确不易，偶尔因为积极防守却送了乌龙球之后就更被打入了冷宫。很多球迷也纳闷为什么孔蒂不能相信巴舒亚伊，后者上赛季最后几场联赛和国家队踢得都很到位，但是新赛季开启比利时人依旧没能获得更多的信任。

科斯塔离开了，莫拉塔来了，主帅继续是一根筋的使用西班牙锋霸，即便莫拉塔无法出战的一些比赛中，孔蒂启用无锋阵也不信任巴舒亚伊也的确是很过分，所以这位年轻锋霸不是没能力，是得到的信任太少了。之前切尔西就曾因为主帅的固执送走卢卡库和德布劳内，而今依旧是比利时的年轻球员要被荒废和送走，的确是令人不解。





除了对切尔西锋线引进的动向有以上这些看法外，对于纳入罗马边后卫埃默森倒是很认同，这位23岁的左脚球员的确是目前蓝军所需，边路的进补可以减少主力的疲惫，进攻端也能给与更多支持，如果如愿的话倒算是今冬最靠谱的一签了。孔蒂在赛季初期曾说过莫拉塔和巴舒亚伊可以一起上场，莫拉塔更想踢9号位，不过他也能在10号位上有出色的发挥，所以寄望于主帅想起自己曾经说过的话，并真正的去实践，而不是送走年轻球员而引来31岁的老将。



