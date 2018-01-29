对于英超豪门来说，近两场杯赛都很消耗体能，因为每个赛季都有杯赛造冷的传统，尤其是对阵英超弱旅或低级别联赛的球队都需当心，这其中客战更为艰难一些。本轮足总杯曼联、曼城和切尔西顺利晋级，从过程来看英超榜首球队是遭遇了一些阻截。即便德布劳内早早破门，但是对手的凶悍防守让曼城人心有余悸。这其中萨内的遭遇的粗暴滑铲导致重伤更是引发了热议，悍将将伤停一个月，这对于俱乐部和国家队都是不利的，因为今夏还有世界杯，而俱乐部则在多线争冠中。





进入赛季下半程，欧冠也即将开打，对于豪门球队来说避免伤病才能更好的备战随后的比赛，所幸的是这场比赛其他球队都避免了受伤的危险。本轮足总杯的冷门有两场，利物浦在主场2比3不敌西布朗，热刺则客场被纽波特郡逼成1比1，阿森纳更是上轮足总杯就客场2比4爆冷不敌诺丁汉森林出局，所以对于双曼和蓝军来说能晋级就好。





本轮比赛曼城客场2比0卡迪夫城，建功的是德布劳内和斯特林。前者续约后表现更为抢眼，不过近期也曾公开表示在俱乐部的疲惫可能影响到今夏世界杯上的发挥，这样的话的确是有一语双关的倾向。虽然悍将随后也说到会提醒比利时国家队主帅提前应变，并没有指俱乐部对于自己的过度使用，但是相信瓜帅也会得到感应，给予核心一定的休息时间。





和其他豪门相比，曼城的阵容厚度是到位的，本场比赛斯特林、京多安、达尼洛和孔帕尼轮换出场，体能上是更为游刃有余。席尔瓦和阿奎罗近期轮换也比较合理，只有德布劳内和萨内较为疲惫而已。





本场比赛开场极端打得还是比较谨慎的，对手的反抢和犯规也比较多，所以斯特林选择回撤拿球然后和京多安以及奥塔门迪做配合，这样之后球队开始不断将球到到前场形成威胁。德布劳内第一次带球就选择横敲，但是这次威胁球被防守球员和门将化解。球队第一次赢得定位球是京多安回撤护球被对手绊倒所得到的，就是这次机会德布劳内定位球破门了，由此可见曼城开局阶段能早早建功和球员积极回撤拿球相关，自然德布劳内的脚法越来越精妙也是能建功的前提。





德布劳内本场持球进攻的次数并不算太多，原因是进球后对手加强了防守，让进攻无法快速的通过中场施压对手。丁丁第一次带球形成威胁是第3分半的时候，第二次能持球进攻则是在第12分钟的时候，他将球快速给中路的斯特林，后者和京多安配合形成一次有效进攻。随后半场过半依旧是京多安和德布劳内的配合，后者一脚直塞球可惜被断球后形成进攻，但是孔帕尼在禁区内头球解围后，德布劳内再度得球反击，并快速分别贝纳尔多，后者突破到禁区前沿迎球怒射将球打进。可以看出德布劳内把握机会的能力略高于队友，而且和京多安的化学效应的确是最为到位的。





贝纳尔多近期也越发的稳健了，本场比赛一传一射足够关键。本赛季的曼城最耀眼的莫过于德布劳内、席尔瓦、斯特林、萨内和阿奎罗，现在贝纳尔多也逐渐跻身这个强势的进攻群，逐渐的提升着自身的效率。可以说这两球是奠定了胜局的两球，至于随后球队无法再度扩大比分，第一是因为主队防守动作较大，两球领先再拼命的确可能增加伤病。此外主裁的判罚也是本场比赛的一个质疑点，因为曼城上半场的一粒好球被判罚越位，而慢镜头回放这次判罚是错判，如果半场就3球领先，下半场就会更加轻松一些。





对于英超豪门来说一个赛季的确会遭遇各种阻扰，这其中也有一些是人为制造的困境。此前对阵利物浦比赛中防线的无力也是败仗的主因，所幸的是败仗之后的近三场比赛终于有一场比赛是零失球的，而进入2018年的前6场比赛曼城场场都失球，这是一个极其危险的信号必须摒弃。本场比赛曼城17次射门射正4次打进2球，卡迪夫城8次射门2次射正没有进球，角球6比2，控球率71%比29%，数据上是有绝对的优势。



