足总杯第4轮切尔西主场3比0拿下纽卡斯尔，孔蒂直面曾经带领蓝军欧联杯夺冠的贝尼特斯也是完胜，因为对手的确是了解这支球队的，针对性上做的也的确到位，所以能破茧而出打破僵局且取得3球零封的结果的确不易。这场比赛对于处于人员不整的切尔西来说的确是及时雨，因为最近两场杯赛都有三名主帅球员伤停，所以意大利人的确是费心筹谋才能得胜。





很多时候伤病是利弊皆存的，因为没有伤病主帅习惯性的使用主力阵容和替补席部分关键球员即可，所以造成更多的疲劳作战，即便板凳的球员有实力，却也会因为登场时间很少而错失极少的表现机会。巴舒亚伊明显就是很好的例子，本赛季欧冠小组赛切尔西主场6比0卡拉巴赫，巴舒亚伊梅开二度。联赛杯第三轮的比赛中依旧是巴舒亚伊上演帽子戏法，对手是英冠的诺丁汉森林。





值得一提的是这两场比赛中有一场联赛主场对阵阿森纳的比赛，孔蒂才会给与巴舒亚伊登场战弱旅的机会，悍将超额完成了任务，而全主力阵容在对阵阿森纳的比赛以0比0平局收场。此后比利时锋霸并没有获得足够的出场时间，不是给不足十分钟的时间，就是在一场比赛中表现欠佳就被搁浅不用了，乃至到冬季转会开启之前还曾被认为冬窗开启就会被租借出去。如果不是莫拉塔红牌停赛和遭遇伤病困扰，蓝军主帅或许真就送走本场比赛中梅开二度的功臣了。





综上所述可以发现在不得已的情况下也有意外收获，孔蒂启用自己的替补球员反而能拿下顽强的纽卡斯尔，那么联赛对阵中下游球队的比赛中的确也可以继续启用巴舒亚伊，好让莫拉塔得到一定的休息时间，更好的备战强强对话和欧冠的比赛。对于莫拉塔来说处子赛季的确不易，因为以往他所征战的意甲和西甲都没有英超的赛程这样魔鬼，所以本赛季体能透支和伤病也一定程度上制约着他的发挥，而解决这个的办法就是轮换。事实上之前的赛程中就有成功的例子，巴舒亚伊替补登场斩获进球锦上添花，莫拉塔替补登场单刀破门绝杀伯恩茅斯，事实绝对胜于雄辩，只是在压力下孔蒂更愿意选择多半主力阵容出战，以期待更轻松的拿下对手。





本场比赛的开场阶段纽卡斯尔的逼抢和凶狠的动作的确是起到了作用的，针对阿扎尔的贴身防守也让蓝军球迷心惊，因为这位核心可再不能遭遇伤病了，尤其是在疲劳作战的情况下更担心折损这名大将。扎帕科斯塔同样在上半场的一次传中的过程中遭遇凶狠犯规，甚至将脚踝补位的球袜都踢破了，但是铁将却选择打满全场，并且有两次传中球都很具威胁，此外末尾的进球也是他制造的定位球机会，阿隆索才能建功且锁定胜局。本场被侵犯次数较多的就是阿扎尔和扎帕科斯塔，但是两位的表现很稳健，敢于拼也是本场比赛的一个缩写。





切尔西上半场用13分钟打进2球，阿扎尔最为关键，也可以看出他对于巴舒亚伊的了解，如果说阿兹皮利奎塔是莫拉塔的专职助攻手的话，那么巴舒亚伊本赛季的进球中多数都是阿扎尔送出的，由此可见两人的默契度有多足。本场的第一球是来自佩德罗长传球，阿扎尔传给阿隆索为巴舒亚伊制造了空门得手的机会。第二球则是反击中阿扎尔斜传球找到巴舒亚，后者果断射门折射入网梅开二度，这两位比利时人的化学效应真应该好好利用。诚然阿扎尔是可以给任何队锋线的队友做球和助攻的，只是本场的不同点是佩德罗的出色和灵动，这些优势面的确该在接下来的比赛中更多的使用。





除了以上这些关键先生的表现，本场比赛中还看到了队内更多潜力,德林沃特远射虽然没能建功，但是却也赢得了角球机会，他和吕迪格本场的发挥并不理想，只是这两人和巴克利一样只是需要时间，实力毋庸置疑。目前克里斯滕森已经胜任主力位置，本场替补出战的阿姆帕杜也可培养，本场替补登场很灵动，相信如果有阿扎尔、佩德罗或威廉在场上的话，这员虎将一定能祭出更为出色的表现。



