本周末足总杯开打，曼联率先开战，已经在客场4比0拿下约维尔，随后开战的利物浦将主场迎战西布朗，切尔西同样主场对阵纽卡斯尔，两强的难度要比双曼要大。因为曼城随后要客场对阵英冠的卡迪夫城，虽然是客战，但是对手较弱，曼城替补出战也能晋级。





曼城联赛杯半决赛末尾决赛晋级，球队主力阵容有所消耗，所以本场多人轮换是为必然，不过替补席上部分主力也需要随队征战，万一无法出现意外的话还可以替补登场扭转局面。本赛季的曼城势如破竹，在瓜帅的心目中更想斩获所有冠军，所以杯赛也不存在战略性放弃一说。现在曼城在联赛夺冠的几率很大，欧冠相对困难一些，联赛杯已经杀入决赛，拿下阿森纳就可斩获奖杯。如果足总杯也能笑到最后的话，起码国内的三座奖杯是可能到手，这对于瓜帅的曼城来说也很荣耀，同时也有可能完成赛季四冠王的终极目标，所以本轮比赛瓜帅也会很重视。





德布劳内近期发挥出色，上一场补时进球决定了比赛的结果，避免球队进入加时赛和点球大战过多的消耗体能。萨内和阿奎罗近期表现也很出色，个人认为瓜帅可能让萨内继续征战，而其他两位核心则备战接下来的联赛，毕竟这两人加上席尔瓦对于球队是最重要的。





回看本赛季曼城的比赛可以发现球队一场比赛丢两球的次数极少，本赛季只有5场比赛丢2球。联赛中主场7比2斯托克城、客场3比2西布朗、客场3比4利物浦，欧冠只有一场是客战4比2那不勒斯，再就联赛杯半决赛3比2布里斯托尔城的晋级战，所以球队的疲态和问题是很明显的，瓜帅也需要未雨绸缪。本场比赛即便对阵的是弱旅，球队防线的稳健更为重要，毕竟近期场场失球是不能继续下去的，尤其是对阵这样低级别联赛的球队。





卡迪夫城是英冠球队，目前排名第3，主场战绩比较稳健，曼城上一次客战卡迪夫是在2013年8月的联赛比赛中，球队2比3意外爆冷升班马，虽然现在的曼城阵容足够强大，但是轻敌之心还是要避免的。目前曼城本场伤停的人员已经确定，热苏斯、德尔夫、菲尔-福登和门迪都无法出战，此前联赛杯半决赛首回合的替补阵容则可能再度启用，此外得到休息的斯特林可能领衔出战。





必须承认的是斯通斯伤愈后状态下滑比较明显，奥塔门迪和达尼洛也不稳定。本赛季开启至年末曼城零封对手的场次有12场之多，而进入2018年的6场比赛却场场失球，这段期间战绩5胜1负，打进18球，失9球，的确是到了一个危险期，对防线的忧患意识必须加强。防线薄弱在国内杯赛和联赛还能靠绝杀和核心球员一己之力涉险晋级，一旦欧冠开打则可能有更严峻的考验或再爆冷门。





本赛季低级别联赛的布里斯托尔城足够顽强，因为这支弱旅先淘汰曼联，后又给曼城制造威胁，两回合的比赛都有1粒进球，这甚至是英超球队都未必能做到的。不过这支劲旅也给之后对阵曼城的球队开辟了一条新路，不龟缩加适度的进攻施压对手也是可能有机会拿分的，哪怕是平局对于中下游球队来说也是一种胜利，对于英超的保级队来说1分也可能在赛季末决定球队的命运。



