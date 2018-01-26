联赛杯半决赛切尔西被阿森纳2比1逆转，库尔图瓦、小法和莫拉塔伤停对于比赛的影响是很明显的，威廉还在上半场意外受伤离场，所以球队遗憾出局也是有一定必然性的，何况球队还率先进球，并不是全线溃败。或许有人会说温格成了孔蒂的克星，蓝军主帅破了之前对阵阿森纳的上佳战绩，而事实上球队打法改变，每次对阵阿森纳不是少一人征战，就是意外伤病被迫换人，所以这样的情况下输球和平局也的确不是主帅能力的问题。





本赛季豪门球队不同程度的遭遇伤病困扰，而切尔西近期一直都受困其中，前后有8名球员因伤休战，再加上红牌禁赛和新援加盟后都有伤病的问题，孔蒂需要面对的困难的确比上赛季多。联赛杯的这场比赛新援巴克利完成首秀，但是表现也鲜有亮点。因为刚刚伤愈的他本赛季没打比赛，即便痊愈依旧需要一些时间来找回状态，所以切尔西无缘决赛也不能对主帅太多责难，球队接下来仍需要他运筹才可以更多斩获胜局。





巴克利本场上场后表现一般，只有两次机会展现了个人能力，但整体上感觉脚步很沉，根本跑不起来，毕竟大半年没踢正式比赛，又是刚刚伤愈，一出战就打客场对阵阿森纳的生死战的确无法祭出自己的正常视力。此外在和队友配合跑位也比较陌生，依旧需要时间磨合到位，他是有很大提升空间的。





本赛季切尔西的防线上阿斯皮利奎塔是最稳健的一员，克里斯滕森也越来越成熟，但是偶尔也有小的错漏，吕迪格也算是中规中矩，而本场防线上的乌龙球碰到两人之后入网，的确也是是有点不走运，并不是极其糟糕的事情，比起曼城对阵利物浦的败仗中防线四人出错送分要好得多。路易斯被放置在板凳上是会引发一些人的微词，但是从伤愈复出后蓬蓬的表现的确不及此前，所以让他替补没有问题。





这场关键战孔蒂的首发安排是合适的，只是没有预料到最近状态正好的威廉意外受伤。巴西人是上半场第30分钟受伤下场的，下半场第65分钟主帅又用巴舒亚伊换下了佩德罗，虽然在比分被反超后派遣巴舒亚伊出战是想加强进攻并没有太大的错误，但是后者的表现的确一般根本没起到任何作用，这也是主帅没想到的。





孔蒂在这个换人中明显忽略了本场佩德罗和阿扎尔的化学效应，本场比赛开场没多久佩刀就头球破门被判越位，随后又助攻阿扎尔先拔头筹，本赛季这两人一起首发的机会比较少，但是两人合力的威胁是很明显的，而主帅这一换人导致阿扎尔陷入孤军奋战的困境中，这才是球队输球的最大症结。





每个赛季除了斩获胜局之外，找到球队的不足并加以弥补也很重要，本场比赛也在提示切尔西需要一名能组织进攻的中场球员，小法本场伤停，他的年纪也大了一些，今后被伤病所困也可能再度出现，所以球队的确需要在这个位置进补。虽然冬季引援的时间不多，想要寻觅到合适的人选不易，但是在夏季补充也是可以的。



