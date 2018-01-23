曼联今日官宣签入阿森纳大腿桑切斯，送上一份4年半的合约，并将传奇色彩浓烈的红魔7号球衣给了智利锋霸，而后者更是感激涕零，甚至说加盟曼联是儿时梦想，更愿意追随穆帅征战。这样的重磅消息的确是有人欢喜有人忧，更多的人则会感叹这个时代颠覆了过去的无奈，此后再也没有过去英超豪门之间不转换核心球员的传统。这样的时刻令人回想当年的欧文不顾多人反对执意穿起曼联7号球衣，而在红魔的时光并没有预想的那样灿烂。





截止目前为止，曼联近些年的确引进了英超三大豪门的核心球员，早年的欧文是爵爷将7号球衣给与的球员，曾经的利物浦核心身披红色战袍之后，很多人内心别样的酸楚。再就是在切尔西被穆帅弃用的马塔不得已选择加盟曼联，萌塔是蓝军两个赛季的MVP，虽然各种原由不同于其他人转会，但是蓝军球迷至今依旧感到遗憾。如今为阿森纳立下汗马功劳的桑切斯继续不顾反对声转投死敌曼联阵中，7号球衣的重量或许是现在的他无法感知的，接下来的时间会给出答案。可以确定的是无论是桑切斯还是其他人都无法将这个号码再塑金色，因为无论如何都不是纯色了。





历史上曼联7号球衣最胜任并具有传奇色彩的只有三人，他们是坎通纳、贝克汉姆和C罗，前者的性格与球技都都具魔性，的确令世人敬佩和敬畏。贝克汉姆的圆月弯刀以及对于红魔的情感都是令人感动的，这其中个人职业属性的努力和球场上的不服输精神的确让7号再生华，他是无数球迷心目中的偶像，也是曼联旗帜性的代表人物。C罗在曼联从青涩的单车加跳水罗转换为绝对的核心球员，爵爷一手栽培，乃至现在转会皇马依旧是欧洲赛场最好的球星，他的努力丝毫不逊色小贝，尤其是从独狼和个人秀转换为更具大局观的巨星更令人感叹不已。





从c罗转会银河战舰之后，曼联7号再无传奇，有人说欧文身披7号球衣是爵爷做给利物浦人看的，意图就是你的旗帜性人物会为红魔创建新功。迪马利亚身披7号的时间不长，开局好结果却不美好是最好的定义，不过和随后的德佩相比则高大上不少，后者并没有达到主帅和球迷的预期。





桑切斯成为新的曼联7号，人们对他为什么心仪红魔也是不解，如果转投曼城的话，的确能收获联赛冠军甚至欧冠奖杯，但是红魔上赛季不是欧洲杯夺冠的话连欧冠资格都没有，阿森纳和曼联本赛季的差距也就是欧冠资格和目前的联赛排名而已，缘何就这样不顾一切的转投对手怀抱呢。不过也可能是去曼城的离心已定，但是蓝月亮的怀抱却并没有向自己敞开，再回头已经不复从前，所以不如转会曼联，也是曼城外最好的选择。

在这笔交易中处于被动的阿森纳主帅温格或许也不是表象中的样子，或许他也对有离心的大腿失去了信任，而对不得重用的实力干将姆希塔良格外的青睐，而且还可能有2000万英镑的收入，所以这笔交易的后坐力则是教授而非狂人。这对冤家下一次碰面的话，焦点话题又多了一个，就看两人谁才是桑切斯的真伯乐了。





其实吸引桑切斯的是英超第一周薪，这也是反对者鄙视悍将的一个点，为了金钱而转投他魔。虽然兰帕德近期曾站出来为桑切斯正名，他认为专会中超是追逐金钱的选择，或许昔年在切尔西和曼城之前发生的经历让他在这样的时刻与别人不同。据外媒体爆出桑切斯的周薪是35万英镑，此外还有肖像权每周所得的10万英镑，每周奖金14.4万英镑，加起来就是60万英镑，这样的诱惑或许才是最根本所在。





不过桑切斯的高薪在没有官宣前就有人有微词 ，博格巴要求俱乐部提高自己的周薪，希望和新援持平，而俱乐部如果不能满足这个条件的话，接下来更衣室的矛盾则是隐患所在，一旦无法平衡势必两人有一人离开或低效。这一点也是这笔重磅交易后令人担心的一个点，不过俱乐部有这样的举措也说明曼联本赛季即便很难染指联赛冠军，但是也试图染指欧冠奖杯。



