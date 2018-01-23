



上轮联赛爆冷失分的英超豪门是利物浦和热刺，其他四强均三分到手。曼城3比1拿下纽卡后3天就将客战布里斯托尔城，这是联赛杯半决赛次回合的比赛，所以球队依旧需要防冷，因为这个对手曾在主场2比1淘汰曼联。两队首回合的较量是曼城主场2比1险胜对手，如果英冠球队重复相同的比分，双方还需要继续熬战，这对曼城是不利的，因为随后球队还足总杯客战加的夫城的比赛，因此瓜帅希望球队尽可能零失球晋级。





对于曼城来说本轮比赛只要不失球平局就能晋级，甚至1比0小负也可以，不过对于榜首球队来说是拒绝输球的，因此防线的表现尤为重要。首回合的比赛中曼城的斯通斯犯错送分极其不该，当时比赛进入到上半场末尾阶段，球队猛攻却不奏效，而斯通斯得球后传球失误给了对手进攻的机会，布朗希尔带球分给禁区内的雷德，后者突破至禁区被斯通斯绊倒获得点球机会，雷德命中在客场1球领先曼城。很明显这是英超榜首球队自身出错送出的机会，也和此前40多分钟进攻无力相关。





全场比赛曼城射门26次射正只有6次，对手8次射门3次射正，射正率高于曼城，角球13比5，数据上英超蓝月亮是完全领先的，但是上半场的困顿却也是很明显的。下半场第55分钟的时候曼城扳平比分，斯通斯将功补过了，当时他抢断后回传布拉沃，后者长传德布劳内得球后分给右侧的斯特林，小快灵随后助攻德布劳内抽射破门。这次配合很完美，两位核心球员的确是化学效应很明显，依靠的是两人出色的个人能力。





必须承认的是那场比赛伤停补时的进球的确是有运气的，而下半场扳平比分后有35分钟的时间曼城居然无法完成反超，球员实力上悬殊却没能让球队更早的锁定胜局，这说明英冠球队的防线足够严实无缝，针对性也很到位。曼城那场比赛的绝杀球是一系列的传球倒脚后的结果，最后斯通斯传球给贝纳尔多，后者将球吊入小禁区前，阿奎罗抢断甩头破门。那场比赛前曼城是数次绝杀赢球，的确是各种眷顾。





因为首回合主场赢得惊险，所以本场客战更需要做足准备。上一场首发是布拉沃、曼加拉、斯通斯、达尼洛、津琴科、京多安、德布劳内、亚亚图雷、斯特林、贝纳尔多和萨内，替补登场的是凯尔沃克和阿奎罗，这两个换人也是锁定胜局的关键，所以本场的首发安排依旧是重点。





曼城上一场对阵纽卡的阵容埃德森、沃克尔、斯通斯、奥塔门迪、津琴、德布劳内、费尔南迪尼奥、席尔瓦、斯特林、阿圭罗、萨内，贝纳尔多和迪亚斯替补出战，所以本场的阵容依旧是延续首回合的多数球员。津琴科在对阵纽卡的比赛中发挥不错可以继续先发，只是德布劳内和斯特林会有一人替补。个人认为席尔瓦是关键，本场若想更为轻松的晋级则需要这位核心首发出战打多半场的比赛，球队方可一劳永逸的完成晋级，否则还有可能有打持久战的危险。





其实在之前曼城杯赛的进程中也能验证这一点，足总杯第三轮曼城主场4比1逆转伯恩利，同样是斯通斯上半场后场解围失误送给巴恩斯单刀破门机会，但是有席尔瓦在场上，下半场先是京多安利用定位球助攻阿圭罗破门，不久又是悍将助攻大腿梅开二度完成反超反超一球，末尾萨内一传一射锁定胜局。那场比赛中前场的人员是京多安、费尔南迪尼奥、大卫-席尔瓦，德布劳内下半场替补登场，前锋斯特林、阿奎罗和萨内，贝纳尔多替补登场建功。





之前的联赛杯1/4决赛中，常规时间和加时赛曼城1比1莱斯特，贝纳尔多和瓦尔迪分别建功，如果不是点球战中布拉沃扑出点球，曼城可能出局。那场比赛中前场的阵容是菲尔-福登、亚亚-图雷、京多安、贝纳尔多、热苏斯、迪亚兹，瓜帅的安排的确很托大，比赛的过程也比其他杯赛更煎熬和困难。



