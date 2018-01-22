



切尔西4比0大胜布莱顿之后，最需要的是延续强势的进攻效应。球队接下来要打联赛半决赛次回合客战阿森纳的比赛，因为首回合0比0战平，切尔西需要用进球说话。孔蒂更想越过阿森纳这道坎，因为本赛季两队3次交战都以平局收场，温格此前曾从蓝军手中拿走足总杯和社区盾杯的冠军，孔蒂如果想杯赛争冠的话就必须竭力取胜对手。





上一场比赛因为莫拉塔和佩德罗红牌停赛，所以孔蒂选择启用巴舒亚伊，却得到了意外收获。重新回到343阵型，两位比利时人加威廉的三叉戟进攻端绝对锐利，阿扎尔更是开启了进攻模式，本场主帅如何安排依旧很关键。近期外媒体传闻切尔西将以3000万英镑签约哲科，筹码在是租借巴舒亚伊到罗马，而悍将上轮比赛的发挥则会让这样的决定产生改变。

​​​​

接下来的比赛是晋级战，孔蒂会更为慎重，按照意大利人的习惯是不可能连续两场比赛不轮换阵容的，何况莫拉塔还是第一锋霸，解禁复出后的确很难让他坐板凳。虽然蓝军主帅不可能因为一场比赛的上佳表现就完全信任巴舒亚伊，但是也不排除本场生死战继续派遣威廉、阿扎尔、巴舒亚伊这套三叉戟出战的可能，毕竟三人的化学效应的确是到位的。而如果巴舒亚伊能持续发威的话，主帅势必会留住他，个人认为放比利时人出去锻炼不如给他更多首发和替补出战的机会。





联赛杯半决赛首回合对阵阿森纳的比赛中，莫拉塔也曾几次形成威胁，上半场他为球队赢得前场左侧定位球机会，小法开出坎特抽射高了，下半场莫拉塔自己抽射被门将扑出，错过了最佳得分机会。莫拉塔近期效率降低有两方面的原因，第一是个人状态不稳加疲惫，第二则是目前的战术体系令他无法得到更多的支持，而且他的特点并不是任何机会都能转换为进球的。此前数次错失单刀机会按照球迷的说法是败了人品，挫伤了自信心，这样的情况下莫拉塔自我调整和临场应变更为关键，不出意外的话孔蒂本场给莫拉塔首发的几率更大。





和阿森纳的首回合的比赛切尔西是主场作战，全场比赛射门21次，6次射正，阿森纳部分替补阵容8次射门，射正3次，本场比赛对手阵容会略微齐整一些，所以切尔西更需要做足应对措施。目前库尔图瓦和德林沃特都是脚踝受伤，缺席了上一场联赛的比赛，本场比赛复出的可能性不太高。





卡希尔和小法也伤停了一场，本场能否复出还存在疑问，这样的话巴卡约科则可能持续首发。近期的比赛中新援一直是球队的短板和无作为的球员，但是上一轮变阵343之后倒是有所改变，他经常从后场带球突进很奏效，不过到了禁区附近就需要有人接应，否则悍将会不知道下一步该传哪里，从而错失进攻机会。如果不能第一时间向前输入射门机会的话，回传则会丢失绝佳的射门良机，如此往返多了却无威胁就是一种浪费体能的表现了，这一点也许主帅微调。上轮联赛全场比赛巴卡约科有1次射正球门，3次过人，2次抢断，2次解围，表现中规中矩有些许的亮点，所以本轮比赛应该继续启用343阵型。





不过巴卡约科有一点仍然令人担心，对阵布莱顿在禁区内的处理很凶狠，险些送给对手点球机会，而这样的粗糙一旦在对阵阿森纳的比赛中出现，则可能是灾难性的。此外阿隆索上一场被换下也是因为他这边隐患太大，对手多数的进攻都打他这边，有多次进攻机会都是从这侧利用传中球威胁球门。阿隆索这个位置一直没有绝对的替补，他长期连续作战导致疲惫也让这个漏洞更大化了，而用扎帕科斯塔换下后者后防守明显好了很多，所以对阵阿森纳的这场比赛阿隆索这个位置如何安排也是重点。





大胜布莱顿的比赛中巴舒亚伊和阿扎尔的多次传球配合很是精彩，所以威廉的射门也很轻松，3分钟打进两粒进球在本赛季的切尔西身上很少见。此外343阵型还更多的激活了摩西，后者在比赛中一传一射着实惊艳，所以比利时人也必须在本场生死战中出战。即便让巴舒亚伊替补，这个阵型也能给莫拉塔更多进攻的机会，后者和阿扎尔的默契度也很足，只是和威廉的配合还不够，毕竟本赛季大腿首发登场的次数太少了。



