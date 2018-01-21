本轮英超早场的切尔西客场4比0大胜布莱顿，随后开战的阿森纳和曼联也都拿下弱旅，所不同的是枪手主场4比1水晶宫，红魔客战1比0小胜伯恩利。这样的情况下压力给到曼城这边，榜首球队坐镇主场3比1力擒纽卡，四大豪门旗开得胜的同时曼城延续着本赛季主场不败的战绩，近11个主场全胜也是球队引以为傲的一点。





本轮比赛前部分人们担心曼城可能平局收场，原因是上轮对阵利物浦受挫，防线上多人犯错酿成悲剧。本轮联赛曼城核心球员都表现出色，可以看出球员们是一扫上轮输球的阴霾，并没有受到影响。本场比赛德布劳内率先送助攻，斯特林造点球，萨内则助攻桑切斯上演帽子戏法，这场比赛是较为完美的。





因为上轮联赛后防线多人犯错，所以本场比赛人们认为瓜帅很可能让他们替补席反思。但是瓜帅却没对首发进行更多的改变，只用津琴科替换了德尔夫，后者上一场比赛意外受伤，在比赛第31分钟的时候被达尼洛换下，主帅对于后者的表现不太满意，所以本场并没有继续给与表现的机会，而是用津琴科取代之。这员虎将的确不错，全场比赛他传3次威胁球，4次抢断2次成功，1次解围，114次传球成功率为93.86，的确比达尼洛更稳健。





达尼洛上轮联赛替补登场打了55分钟的比赛，只有2次抢断1次成功、1次解围、1次被犯规的数据，55次传球成功率为89.09%，的确不及队友。不过在上一次对阵纽卡的比赛中达尼洛首发打满全场，1次射门，传2次威胁球，3次抢断2次成功，2次解围，2次被犯规，97脚传球成功率91.75%，也算是可圈可点的表现。本场没首发也可能是两个方面的原因，第一是不满意上轮比赛的表现，第二则是轮换休息而已。









本场京多安休战，席尔瓦得到首发的机会，其他阵容都和上轮比赛相同，由此也可以看出瓜帅对本轮胜局的渴望。席尔瓦本场虽然没助攻和进球，但是对于进攻的梳理是到位的，有他在德布劳内依旧是灵动而高效的。本场比赛丁丁4次射门2次射正，送出1次助攻，传4次威胁球，2次过人和抢断，尤其是这一次助攻是帮助球队率先破门更为关键。而上一次对阵纽卡的比赛中德布劳内有5次射门，传4次威胁球，送1次助攻，那场比赛曼城1球小胜，这一次助攻的含金量也的确够高。巧合的是两次对阵纽卡斯尔德布劳内都是上半场第31、34分钟的时候送助攻，由此可见德布劳内上半场的效率更高。





曼城本赛季足够强势，不胜的场次只有4场，只有联赛初期主场1比1埃弗顿，其余三场则都是客战，分别是欧冠小组赛1比2矿工、联赛客场0比0水晶宫、3比4利物浦，因此球队接下来需要注意的是客场的备战和发挥。曼城本赛季主场除了那场平局和欧冠1球小胜对手这两场比赛外，其他国内杯赛和联赛的15场比赛都是2球以上赢球，有6场比赛是4球以上大胜，其余的比赛则都是3球和2球致胜，这一点也比其他赛季榜首球队的优势更为明显。





本场比赛除了阿奎罗、德布劳内以及斯特林表现不俗外，个人认为萨内的发挥也是亮点，毕竟2比1领先并不保险，而他助攻阿奎罗的进球则锁定了胜局更为关键。虽然他没有本赛季斯特林那样末尾屡送绝杀，但是他的速度和突破依旧是不可忽略的一点。本场比赛他通过速度突破到禁区之后，身变有三人防守，他突然转身带球拉出空间，并且从两位防守球员中间将球传过去，后面的两位防守球员也没能化解这次险情，而阿奎罗轻松的停球后施射破门，这一次传球和配合的确堪称完美。本赛季萨内已经打进7球送出9次助攻，队内的助攻王德布劳内也仅仅比萨内多一次助攻，由此可见德国人的关键性。





更为可贵的是在对阵利物浦的比赛中，核心球员都低效的情况下，就是萨内凭借自己的实力一条龙爆射建功，帮助球队扳平了比分。虽然末尾球队依旧输球，但是那一球也让球队拒绝被红军零封。事实上大战更考验球员的实力和心理，很明显萨内具备大心脏，近期他的效率在不断提升，这一点也将利于曼城随后的赛程。



