切尔西进入2018年终于迎来常规时间的首场胜利，而且是4球零封布莱顿，和之前客场2比0拿下对手相比，本场多名主力无法参战的情况下的酣胜更为可贵。这场客战阿扎尔梅开二度，威廉和摩西各进一球，昔年大腿的表现也是为己正名，接下来他的确可以回到主力阵容中来，本场比赛的多点开花则是意外之喜。





上一场主场2比0布莱顿的比赛中莫拉塔和阿隆索都是头球破门，第一球是阿皮斜传助攻莫拉塔头球破门，第二球则是角球机会小法助攻阿隆索头槌建功锁定胜局。而本场则都是用脚洞穿对手4次球门的，第一球摩西右路传中阿扎尔劲射破门，当时开场才6分钟，莫拉塔红牌禁赛后扎球王终于开场就大开杀戒了。而且摩西的传中历来都受到质疑，然而在连续平局之后，急需胜局的本场客战中却无比的给力，这说明摩西的潜力依旧存在。





没有莫拉塔，孔蒂没有启用巴舒亚伊，而是选择信任比利时人，这也是本场比赛的又一大收获。毕竟冬季纳入锋线球员频频受阻，真不如努力挖掘巴舒亚伊的潜力，让他和莫拉塔合理轮换，或下半场给与比利时人20分钟的出场时间，他的确有能力帮助球队斩获胜局的。本场比赛的第二粒进球就是两位比利时人的连续传球，最后帮助威廉建功。本场比赛巴舒亚伊4次射门，2次射正，送出1次助攻，传1次威胁球，1次过人，1次抢断，2次被犯规，唯一遗憾的没能打进一球，但是这不会遮盖他在帮助队友和吸引防守中的作用。





本场比赛2球领先后对手还是形成了很多威胁的，只是切尔西坚拒失球，替补门将很是稳健。下半场阿扎尔的进球等于是锁定了胜局，而给他助攻的则是威廉，当时后者在反击中直传球找到队友，阿扎尔精准射门洞穿球门。两位效力切尔西多年的老搭档终于又擦出了火花，这样的时刻有更多的感动，同时对于本赛季切尔西的前景也增添了信心。





虽然3粒进球已经锁定胜局，但是末尾摩西还是上演了锦上添花的好戏。摩西的进球是得益于替补登场的小将穆松达的长传球，这一刻想到了小法的莫法连线，同时也想到了后生可畏。蓝军的板凳上的确有可造之材，更为难得的是孔蒂对这位小将的多次信任是得到了回报的。





必须承认的是本场比赛布莱顿是极其的顽强，而且主队近10个主场的比赛中只有一场败仗是输给了利物浦，所以主场的魔力是存在的，而切尔西能在这样的客战中酣胜也说明球队是真的走出了低谷。本轮前切尔西连续吃到5场平局，客场3连平1胜难求，所以本轮球队不仅仅是三分到手，还让进攻端重启锋刃。



