



曼城被利物浦终结赛季不败纪录之后，倒是放下了一些包袱，接下来将坐镇主场迎战纽卡斯尔的比赛取胜的几率较大，因为球队必须拒绝连败，否则会影响士气。此外纽卡斯尔的实力的确很难赐予对手连败，球队目前在联赛的排名是第15位，战绩6胜5平12负，虽然致胜可能性不大，但是却有平局的可能。





本赛季两队第一次交锋，曼城客场1比0小胜对手，而在那场比赛之前榜首球队4场比赛都是大比分获胜，4战中打进17球仅失1球火力强势，但是在对阵纽卡的比赛中却只是1球险胜，这说明纽卡防守到位。更为重要的是曼城战罢纽卡之后就在客场被水晶宫逼成0比0平，球队连胜纪录被终结的确两支弱旅合力赐予的。





纽卡斯尔本赛季主场战绩的确好于客战，目前对阵英超豪门的战绩是1平5负，球队先后0比2热刺、1比1利物浦、1比4曼联、1比3切尔西、0比1阿森纳和曼城，可以看出除了逼平红军外，近两场比赛都是1球小负，这说明球队是有可能拿到平局的。目前球队和倒数第三的斯托克城只有3分优势，可以说任何一场败仗都可能落到降级区，保级至关重要，球队则会拼命。纽卡进入2018年三场比赛保持不败，除了足总杯拿下弱旅外，客场1球小胜斯托克城，上轮联赛主场1比1平斯旺西，所以曼城仍需要防对手客战拿一分回家。





值得一提的是纽卡斯尔还是后半区球队中失球数较少的，下半区十支球队失球最少的是布莱顿的29球和西布朗的30球，纽卡只失31球，所以防守端还是较为到位的，这也是英超的中下游球队保级的最重要的一环。





英超榜首球队曼城23轮比赛取得20胜2平1负的战绩的确不俗，目前以12分的优势高居榜首，打进67球，仅失17球，是联赛失球第二少的球队。切尔西比曼城少失1球，位列联赛第四，和曼城的分差是15分。曼城进球数是英超第一，第二位是利物浦的54球，进攻端的火力的确傲人。





曼城上一次对阵纽卡斯尔是斯特林在比赛第31分钟的时候接德布劳内挑传铲射破门的，但是那之后球队一球未进，德布劳内和阿奎罗曾先后击中3次立柱，可以看出的是除了纽卡的防守，立柱也帮了大忙。全场比赛曼城21次射门6次射正，纽卡6次射门2次射正，角球8比3，控球率更是高达87%比22%，犯规6比11，扑救5比1，纽卡门将埃利奥特的确也有上佳的表现，否则不可能只是1球小负。





那场比赛曼城成功争顶15比22，成功抢断10比6，这其中高空球上纽卡不落下风，也是化解曼城进攻的一柄利器。德布劳内当场的表现最佳，全场比赛5次射门，传4次威胁球，送1次助攻，1次抢断，2次解围，可以说攻防俱佳。斯特林3次射门2次射正，传3次威胁球，4次过人，进攻端的威胁更多。阿奎罗5次射门只有1次射正，传2次威胁球，5次过人。





虽然每轮的对手实力都不同，但是对阵利物浦的败仗中，斯特林、德布劳内以及阿奎罗的表现的确可以用无力形容。斯特林打了71分钟的比赛无射门，只传出1次威胁球，3次过人，1次抢断成功。德布劳内只有1次射门且射正，威胁传球为0,5次过人，1次抢断，1次解围，应该说是本赛季丁丁最低迷的一战。阿奎罗两次射门0射正，传3次威胁球，送1次助攻，5次过人，算是这三人中表现及格的一位，所以本场对阵纽卡的比赛这三人的发挥依旧是重点，再就是上一场瓜帅冒着输球的危险都不肯换上的席尔瓦本场如无意外的话会首发出战，他能首发的话，球队赢球的几率有大一些。

上一场不敌利物浦后防线犯错人数多也是症结，一向稳健的埃德森失误送分，斯通斯、奥塔门迪、费尔南迪尼奥先后犯错导致球队无法弥补失球数。曼城22轮只丢了13球，对阵利物浦一战就4次被对手洞穿球门，接下来如何能在欧冠的淘汰赛中轻松过掉巴黎圣日耳曼呢，所以说对于球队来说最紧要的弥补防线的漏洞，本轮比赛主场战弱旅，瓜帅也可能适度的调整防线阵容，让出错的球员得到反思的机会。



