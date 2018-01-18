切尔西通过点球大战在足总杯晋级，莫拉塔和佩德罗的两张红牌代价太大。不过因为进入2018年球队遭遇4连平的尴尬数据，本轮如果不能赢球晋级的话则会令士气受挫，所以派遣替补阵容能最终完成晋级也算是不错的结果，只是比赛中存在的问题依旧需要尽快解决。





本场比赛本来1球领先，却在伤停补时失球，防线的问题导致球队打了消耗战，的确不容再次出现。本赛季联赛杯5比1大胜英冠的诺丁汉森林一战就是末尾被对手反击得手，对手连续传球如入无人之境，只是蓝军大比分获胜，这末尾的失球不会被人们记住。但是这毛病在任何比赛中都不该有的，尤其是1球领先的情况下更危险。





此外1比2不敌水晶宫一战也是扎哈在上半场末尾进球，当时萨科抢断成功迅速传球给扎哈，后者面对双人包夹还能完成突破，最后直面门将将球打进。那是该队本赛季首胜，也打进了联赛首粒进球，水晶宫前7轮不胜且一球未进，所以切尔西下半场末尾防守存在的问题很明显，这一点也成为本赛季意外失分的一个因素。





本赛季同样是联赛杯淘汰埃弗顿一战也是第94分钟失球，当时太妃糖两位替补球员配合进球，尼亚塞突入禁区射门，后卫解围不彻底被卢因捅射破门，只是当时切尔西是2球领先，对手的进球才没有扭转局面。巧合的是切尔西联赛客战哈德斯菲尔德的比赛中同样2球领先，对手在第92分钟由替补出场的德波伊特雷利用战术角球头球破门。联赛杯2比1险胜伯恩茅斯的比赛中也是90分钟失球的，当时戈斯林身边无人防守，所以轻松命中，如果不是随后阿扎尔助攻莫拉塔单刀破门，切尔西则无法顺利的杀入四强。





进入2018年联赛切尔西2比2阿森纳的比赛中，同样是贝莱林第92分钟扳平比分，当时阿隆索头球解围不远，贝莱林一脚爆射破门，切尔西只能接受平局的结果。综上所述可以看出蓝军在90分钟后失球的比赛有7场之多，这也是球队一直无法化解的顽疾，一向以防守著称的切尔西如此表现的确令人失望。

本场比赛中巴舒亚伊首发打进一球，但是表现还不是令人满意，冬季还真需要补充一名前锋。莫拉塔本场第81分钟才出战，却因为在加时赛抗议裁判判他假摔的判罚吃到第二张黄牌领红下场，不冷静的确是英超大忌，接下来西班牙人将缺席客战布赖顿霍夫的比赛，这对于他的恢复状态也不利。接下来的客战孔蒂是继续使用巴舒亚伊，还是打无锋阵又需要费神，佩德罗因红牌休战的话，主力阵容打客战是没有疑问的。



