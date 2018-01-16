



近期的英超转会大战中，曼城放弃引进桑切斯的想法，寄望于今夏对格里兹曼下手，而曼联3500万镑的报价也的确让枪手动心，何况还有姆希塔良这样的筹码。不过个人认为温和与穆里尼奥的矛盾和其他主帅不同，前者是不会给狂人的红魔增添羽翼的，倒是可能给后来同样报价的切尔西开绿灯。不过对于切尔西来说引入这样年纪的锋霸明显是短期效应，不如从中游球队纳入强援更经济也更好用，同时还能避免更衣室失控。





莫拉塔虽然近期较为低迷，但是他绝对是未来几年蓝军的首发人选，纳入其他人也只是便于轮换，而且俱乐部的30加规定也让年纪大的球员无法在蓝桥征战更长的时间，所以这笔引援明显对于球队不利。加入这笔抢夺战更可能的是试水，或起到声东击西的作用。桑切斯的个人倾向应该是各一半的可能，穆里尼奥的打法能否适应是一个问号，毕竟有的比赛中穆氏红魔太过保守和无改变，孔蒂的切尔西则的确需要硬气的锋霸，而且近几个赛季还曾斩获冠军荣耀，只是近期状态欠佳位居第四，这一点或许会让阿森纳大腿打退堂鼓。





不管其他人如何想，对于切尔西来说更需要的走出目前的困境，锋线上引进瓦尔迪或本特克这样类型的球员更为适合。球队近期的问题还是边路无法打开或边路球员效率不高，被速度占优的球队所累，无法打出自身的优势。阿扎尔的疲态是否可以通过近期的休息来恢复也是一个关键点，再就是阵型转换的问题更为紧迫。





343阵型曾经大杀四方，但是被对手研究透了之后也有无力感的出现，352阵型不够成熟，经历4连平之后孔蒂必须进行改变，偶尔打回343是一个策略，变阵433也是一个选择。目前的352阵型中，小法和坎特到处跑体能消耗大，而巴卡约科就在左边中场散步，即便坎特反击上去，巴卡约科也不到后腰位置补位，所以近期的比赛中坎特的作用也在锐减，这就是其中的关窍。所以接下来启用佩德罗和威廉是必须的，巴卡约科则需要放在替补席。





莫拉塔和阿扎尔默契度很足，只是受困于疲劳作战，前场丢球太快也太多了，造成防线不断被挤压，而且近期的对手只一心盯紧阿扎尔就行，因为限制他一个就可能导致球队进攻机会锐减。比赛中所呈现的射门次数有一些是浪射，射正次数比较低就说明进攻受限，威胁球减少了。此外锋霸效率降低也是因为球队边路传中机会比较少，并不单单是个别球员低效而已。





很奇怪一直都是当打首发的佩德罗本赛季更多时候被放在替补席，为了变阵这样做，付出的代价也太大了，事实上他的灵动和威胁是必须依靠的。上一场比赛的首发球员中只有库尔图瓦、坎特和阿皮是表现正常，其他的球员则不同程度的表现失常。





目前可以帮助球队快速转变的除了变阵，就是利用巴克利做做文章，继续343阵型，让坎特和巴克利搭档试试。小法和坎特的搭档，前者的不足是帮助不了防守，对方节奏一加快逼抢一凶，小法节奏就有些跟不上了，这就需要改变。目前球队能组织的就是小法，德林沃特和巴克利都是刚伤愈不久的球员，主帅有的时候排兵布阵也的确有点不充裕。





虽然孔蒂一向保守未必敢于出坎特加巴克利这样的奇招，但是密集赛程和不胜的怪圈的确需要以奇致胜。上赛季得力于没有经历这样密集的赛程，莫拉塔和巴卡约科等新援也都是第一次经历如此残酷的英超魔鬼赛程，同样需要累积经验和适应。



