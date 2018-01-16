曼城本赛季联赛22轮不败被利物浦终结，赛前诸多预测者或许会想到红军能在主场复仇，但是绝对想不到榜首球队在下半场第68分钟的时候是1比4落后。曼城本赛季第一次陷入混乱中，即便本场没席尔瓦坐镇也不该出现这样的狼狈。所幸的是瓜帅随后用贝纳尔多换下斯特林之后，替补奇兵在13分钟后就打进一球，此外京多安在几位核心低迷的时候站出来一传一射堪为第一功臣，毕竟3比4的比分不丢人，否则会令士气受损。





本赛季的曼城曾在主场5比0利物浦，不过那场比赛红军少一人征战，意外减员也是球队溃败的第一主因。曼城随后在强强对话中保持全胜，三次2比1险胜的对手也都是中下游球队，两场平局也都不是豪门球队，所以本轮比赛前多数人还会认为能阻截榜首球队的只有中游球队和保级队。





利物浦近期的确比较稳健，虽然对阵的都是弱旅，但是仔细查看一下球队近期的战绩就能洞察内因。红军上一次输球是在去年10月22日，当时球队客场1比4不敌热刺，可那之后保持着多线作战的18场不败纪录，这段时间的强强对话三场，球队先后1比1切尔西、3比3阿森纳，本轮则4比3拿下曼城，虽然不是场场赢球，但是不败也是一种新的锐变，毕竟惨败曼城的教训太深刻了。





曼城本轮输球第一是轻敌，因为红军刚送走了库蒂尼奥。第二是没派上席尔瓦，即便比分落后也没及早换上大脑，瓜帅内心也有轻敌之嫌。而如果不是1比4落后的话，曼城进行人员调整后绝对有扳平比分的可能，甚至还可能完成逆转，虽然逆转几率略小一些，但是也不是完全无可能的。席尔瓦就在替补席却没派上场，瓜帅的内心的确不好猜。





回看本赛季两次对阵利物浦的首发阵容，本场和首次交战不同的是门迪、席尔瓦、热苏斯、达尼洛，不过本场比赛后者在第31分钟登场换下了德尔夫，那么人员差距就只剩下三人，如果下半场开场不久就派席尔瓦登场自然会扭转掌控局面，起码不会连续失球。上次红蓝交战中，曼城建功的是阿奎罗、热苏斯和萨内，后两位梅开二度。那场比赛德布劳内助攻队友打进前两粒进球，另外三球的助攻者是阿奎罗、门迪和沃克，很明显本场比赛中德布劳内被限制了，而失去了热苏斯对于球队的影响也比预期的大。





利物浦和上一次交战最大的不同只有一点，因为此前惨败给曼城的比赛库蒂尼奥也没出战，而本轮交战张伯伦的表现是亮点，球队前两粒进球是他传射建功，上下半场的这两球至关重要。上一次交战张伯伦替补登场只有1次抢断成功，1次解围，1次犯规和9次传球。而本场比赛中他首发出战2次射门1次射正打进1球，送出1次助攻，传3次威胁球，6次过人，1次抢断，的确是关键所在。利物浦赢在硬气功和速率占优，令一向善于控制节奏的曼城陷入被动中，能做到这一点不易，不过红军力挫曼城之后，其他球队也会效仿，瓜帅还需尽快弥补错漏才行。





德布劳内一向最为稳健，但是缺少了席尔瓦就会觉得有一些压力。本场比赛比利时人只有1次射门，1次射正，5次过人，1次抢断和解围，48次传球成功率只有75%，这明显是本场的最大症结。全场比赛曼城射门11比16，射正4比7，进攻端的问题很明显，应该说能打进3球已属不易。此外防守端的无力也明显，除了对张伯伦的盯防不到位外，后防线几乎人人出错送分更是不该，前有斯通斯和奥塔门迪，后有门将埃德森失误，的确是自己设置了难题，输球也是必然的。不过个人认为这场败仗更利于曼城总结不足，卸下不败的战绩或许更能重启连胜模式。





此外克洛普的拼命三郎精神也是本场的一个关键点，即便是领先3球还继续逼抢，不给对手更多机会。而曼城在落后的时间内变化并不多，这样的情况可以说球队不乱阵脚继续倒脚寻求机会，也可以说是不习惯大比分落后的情况，在那段时间忘记了如何应变。除了上半场的换人，下半场瓜帅也只进行了一个换人调整，的确没有破釜沉舟的架势。





接下来曼城对阵的都是中下游球队，虽然仍需防止爆冷，但是拿下对手的可能性也很高。曼城随后要对阵的是纽卡斯尔、西布朗、伯恩利、莱斯特城，中间还有联赛杯客战弱旅的比赛。欧冠开打是在2月14日，球队客战巴塞尔也有胜算，只是那之后就要客战阿森纳，倒是要小心应对，而将近一个月的时间的确足够球队调整状态。



